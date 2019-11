2012, un año sintiendo Vavel

Hoy escribo de ti y pensando en ti, parece que llevemos tanto tiempo juntos, pero nada más lejos de la realidad. En verdad, nuestros caminos se cruzaron hace poco más de un año y muchos fueron nuestros “celestinos”, no quiero olvidarme de ninguno. Supe de ti un lunes, era 26 de diciembre de 2011 y el primero de ellos fue David Rodríguez, el cual conocía un antiguo romance mío llamado “Blog del Lobelle” y quiso que el trabajo que allí hacía, lo compartiese contigo. Me habló muy bien de ti, tanto que no dudé ni un segundo en aceptar el reto que tenía por delante.

El 27 de diciembre de 2011 conozco a Bruno Pérez, coordinador de la sección de fútbol sala para la que iba a trabajar cubriendo a Lobelle de Santiago y además figura clave como intermediario entre un servidor y dos personas sin las que este proyecto sería inviable, José Antonio Vega y Javier Robles. El 30 de diciembre es cuando me pongo en contacto con ellos, ya no hay marcha atrás entre tú y yo.

Mi experiencia se escribe con V de victoria, con V de Vavel

Me tardaron los días para conocerte personalmente, esto ocurrió el martes 3 de enero de 2012 con mi primer artículo de presentación. Desde aquel día, cuantas tardes a tu lado, cuantas horas dedicadas a ti para completar, con este, 157 besos en forma de artículos. Un amor no se puede compartir y mi total dedicación a ti, me hizo “abandonar” el romance del que antes hablaba.

Mi función a tu lado fue en un principio la de cubrir en exclusiva la actualidad del Lobelle de Santiago, club de fútbol sala de mi ciudad, pero poco a poco nuevas puertas se fueron abriendo con esfuerzo e ilusión. A día de hoy podemos decir que ambos hemos crecido pero no fue fácil, ya muy pronto tuvimos nuestras primeras pruebas importantes reflejadas en coberturas de eventos de destacada importancia, no lo debimos hacer del todo mal juntos y en la mitad de nuestra relación se abrió una de esas puertas inolvidables de las que antes hablaba. Gracias a ti pude hacer realidad un sueño impensable del que, hoy en día, aun no he despertado. Este no fue, ni más ni menos, que poder adentrarme en el club de mis amores, el Deportivo de La Coruña, vivirlo desde dentro y llegar hasta las entrañas de un santuario para mí, el Estadio de Riazor.

Mi debut en la ciudad herculina fue increíble. Llegué en un momento histórico, en un momento de récord en el club, así lo conté y mis palabras llegaron a otros medios. A tu lado, compaginé el trabajo de dos equipos que comparten un hueco de mi corazón contigo, el Deportivo y el Santiago Futsal. No me quiero olvidar tampoco que mi camino contigo, en Santiago de Compostela, lo hago solo, pero en A Coruña compartimos vivencias y confidencias con un equipo de redacción 10, a los Sergio, Nando, Roi, Antía, Dalia, Dani, Óscar, Carlos, y Alberto, agradecerles el ser unos enormes profesionales, pero sobre todo unos enormes compañeros. Con nosotros crece Vavel y crece el Dépor.

A tu lado Vavel, he vivido momentos mágicos e inolvidables que paso a recordar en nuestro calendadio personal del 2012, un año sintiéndote.

ENERO 2012

Debut en Vavel.com, artículo de presentación y primeras coberturas y noticias en la sección de Fútbol Sala con Lobelle de Santiago FS.

FEBRERO 2012

Cobertura de la Eurocopa de Fútbol Sala Croacia 2012 (cubriendo a la selección portuguesa)

MARZO 2012

Cobertura Copa de España Fútbol Sala Logroño 2012 (cubriendo a Lobelle de Santiago y la final del torneo contra FC Barcelona Alusport)

ABRIL 2012

Tomás de Dios anuncia su retirada del Lobelle de Santiago al final de temporada.

MAYO 2012

Viaje a Madrid, partido Inter Movistar-Lobelle en Alcalá de Henares y visita a la Cope para conocer a “monstruos” del periodismo deportivo, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.

JUNIO 2012

Debut con la sección del RC Deportivo de La Coruña.

Artículo “RC Deportivo 2011/2012: un equipo de récord”(publicado en el Depor Sport y canaldeportivo.com, periódico y web del club herculino).

JULIO 2012

Se va Lobelle de Santiago, llega Santiago Futsal.

AGOSTO 2012

Presencia en el Sánchez Pizjuan como prensa, V Torneo Antonio Puerta entre el Sevilla FC y el Deportivo.

Estreno en la sección del Deportivo, primer directo con el Lugo-Depor en el Anxo Carro. Desde entonces “el hombre directos”, según mi compañero Sergio, con 10. Audiencia increíble en el Valencia-Depor y el R.Madrid-Depor (10.7000 y 10.630 lectores respectivamente).

SEPTIEMBRE 2012

Supercopa de España Fútbol Sala A Coruña 2012 con la cobertura total del torneo.

OCTUBRE 2012

Estreno en la sección de Fútbol Sala de las entrevistas “en 30 toques”, continuada por compañeros y haciendo un especial navidad dos meses después.

NOVIEMBRE 2012

Mundial de Fútbol Sala Tailandia 2012 (cobertura de los grupos C y E, además de eliminatorias finales, incluyendo la semifinal de Brasil, futura campeona).

DICIEMBRE 2012

Un año sintiendo VAVEL. Gracias.

Para acabar quiero destacar y reunir algunas frases de algunos de mis compañeros que resumen y definen a VAVEL. El objetivo de Vavel no es más que dignificar el periodismo y abrir a nuestros lectores la transparente e independiente ventana que merecen, somos un gran barco con cientos de tripulantes que orientan sus brújulas hacia un mismo rumbo. Pensamos diferente, el talento siempre vence. Ganarán los buenos.

Se va 2012, un año donde se sigue defendiendo con honor la bandera de la innovación, la constancia, la pluralidad, la objetividad y el respeto, en definitiva el sello y gen VAVEL. Llega 2013, el año para seguir creciendo. Apuesta por el cambio porque siempre acaba saliendo el sol. GRACIAS Y FELIZ AÑO.

Todos mis artículos en mi rincón en Vavel.