Alex Pina: "Lanzarme a la dirección era una asignatura pendiente"

Alex Pina, guionista de ficciones televisivas como El barco o Los Serrano, da el salto a la gran pantalla con Kamikaze, una tragicomedia de tintes corales protagonizada por Alex Pina, Verónica Echegui, Carmen Machi, Leticia Dolera, Eduardo Blanco, Ivan Massagué y Héctor Alterio. Producida por Antena 3 Films, ahora está todo el equipo rodando en Madrid y por eso mismo, Cine Vavel ha aprovechado para acudir a los estudios y, entre descanso y descanso, charlar un rato con su director en la roundtable para que nos hable y nos adelante algunas cosas sobre su nuevo proyecto.

Pregunta: Productor metido a director… ¿Cómo es eso?

Respuesta: Quizás antes de productor había sido guionista, y realmente toda mi carrera ha estado dedicada a escribir, siempre he trabajado de guionista aunque fuese productor ejecutivo de algunas cosas. Lanzarme a la dirección era una asignatura pendiente y Kamikaze era una idea que me gustaba mucho, llevábamos tiempo escribiéndolo así que me lancé y la verdad que está siendo un rodaje muy complicado. Ilusamente me lancé a esto, en un rodaje con nieve, aviones, bebés, perros, bombas, coreografías… Pero siempre he tenido ese gusanillo y yo creo que ya era el momento de hacerlo.

P: Esta es una historia que de primeras podría ser dramática… ¿Qué le inspiró a hacer una comedia con un argumento de estas características?

R: La historia surgió cuando nos quedamos trabados en el aeropuerto de Tenerife Norte Ivan Escobar, que es el otro guionista, y yo. En Barajas había un temporal de nieve y mientras tomaba un café vino Iván: “Imagínate que viene un tío con una bomba, y le dicen que el vuelo se ha cancelado”. A partir de ahí empezamos a pensar en la película y la mejor forma de montar ese drama de un tío con una bomba era de forma cómica y creíamos que eso era lo que había que hacer. Es una comedia de un hombre con una misión suicida y de repente se convierte en un pez fuera del agua, con una gente maravillosa, humanista, entusiasta, vital y creíamos que sería una buena premisa la de ese terrorista obligado a convivir con sus víctimas y ya a partir de ahí empezamos a tirar de comedia y el resultado está quedando muy bien.

P: Son varios los personajes que van a convivir con el Kamikaze que da título a la película… En ese sentido, ¿va a ser una película más coral o se va a centrar en unos personajes determinados?

R: La película tiene un protagonista indudable que es Slatan, el hombre que quiere hacer volvar el avión, pero a la vez efectivamente es una película coral en la que todos los personajes tienen una historia. Como dije, él es un pez fuera del agua dentro de un universo de gente muy afable. En realidad es una fábula y por eso quizás inventamos Karadjistan, que es un país inventado, para huir de connotaciones sociales que podrían llevarnos a lugares como Chechenia o algo parecido. Es una comedia y es muchas cosas más ya que al final acaba siendo un híbrido de muchos géneros.

P: Por todo esto, deducimos que la película va a desarrollarse en el hotel….

R: No, también tenemos el aeropuerto, paisajes nevados, hemos rodado a catorce y quince grados bajo cero con nevadas increíbles… Hay mucho paisaje, pista de aeropuerto y en definitiva muchas cosas más además de lo que se da en el hotel.

P: ¿Cómo ha sido el desarrollo de los personajes que rodean al Kamikaze?

R: Ten en cuenta que llevamos más de dos años con el guión, no sé si ha habido treinta o cuarenta versiones diferentes… Ha habido muchísimos cambios y por eso se han enriquecido mucho las historias de los actores de reparto. Es una gran familia pequeña obligada a convivir en un mundo de gente rusa y por eso las historias poco a poco iban creciendo. Primero teníamos el guión, después Iván (guionista) escribió la novela y a partir de la novela seguimos escribiendo mucho el guión con lo cual no se pudo escribir para esos actores concretamente pero sí que lo hemos reescrito para ellos y con ello.

P: ¿Y cómo se adapta un guión para que el público no solo acepte sino que también se interese por un terrorista?

R: Desde el primer momento teníamos claro que nuestro personaje tenía que tener empatía. En la primera secuencia de la película ya empezamos a trabajar la simpatía que queríamos que el espectador sintiese hacia ese personaje, que en realidad es un pobrecito desgraciado lanzado a una misión y realmente le quieres a lo largo de la película porque va experimentando una transformación brutal: es una persona con una misión suicida que termina siendo… bueno, no lo voy a contar (risas) pero sí, el gran reto era ese y también convencer a productores y exhibidores de que ésta era una buena apuesta.

P: ¿Y qué criterio se siguió en el proceso de selección de los actores?

R: Fue muy duro, con un casting muy duro y exhaustivo. Creo que Alex García hizo cinco castings, y en principio pensamos en una persona un poquito más mayor pero era tan bestial todas las propuestas que venía haciendo en los distintos proyectos que por eso se lo llevó de calle. Ha estado muy volcado, seis meses estudiando ruso, se ha ido a Georgia…. En el caso de Eduardo Blanco se trató de una propuesta de Luisa Narciso, es un personaje con una ternura tremenda y con Carmen estuvimos hablando, le llegó una versión que ella leyó y poco a poco se fue engranando el casting y tanto Leticia Dolera o Verónica Echegui también se lo llevaron después de hacer castings y demostrar que eran las mejores para el papel.

P: Leyendo el argumento, recuerda mucho a la película No controles. ¿No cree que puede haber gente que le diga que quizás sea una premisa muy parecida?

R: Nosotros partimos de un vuelo cancelado, pero ese es el único punto que tenemos en común. Creo que nadie se va a acordar de esa película porque contamos cosas distintas y nuestra premisa es un terrorista con una misión suicida obligado a vivir con sus vícitimas. Difícilmente se van a parecer las películas.

P: ¿Cómo está abordado el tema del terrorismo en la película?

R: El terrorismo es una premisa simplemente. Hemos querido huir de connotaciones sociales para hacer así una fábula de gente que tiene dramas tan importantes como el kamikaze pero lo superan y sobreviven a eso. En un momento de la película Héctor Alterio dice que hay que bailar al ritmo de la vida, y yo creo que eso es un poco de lo que va esta película, de gente que se supera con unos problemas tremendos y entre ellos hay un hombre que se quiere inmolar, lo ha perdido todo pero conoce a unos personajes que también lo han perdido todo y su vida cambia. Eso es lo importante y hemos huido de cualquier realidad agreste, social o bélica que puede haber en este momento.

P: Es productor, guionista y ahora también director… ¿Con que se quedaría ahora que ya lo está probando todo?

R: Igual porque siempre pensé en ganarme la vida escribiendo, yo creo que guionista. Me he dedicado durante muchos años a escribir guiones y es donde más a gusto estoy. Me he hecho a esa vida, ésta para mí está siendo muy nueva, muy complicada y sobre todo muy dura para un novato pero realmente mi corazoncito tira hacia el guión aunque estoy disfrutando muchísimo de esta experiencia.

P: ¿En qué punto se encuentra ahora mismo el rodaje y que ha sido lo más complicado?

R: El rodaje está entrando en su tercera parte y realmente ha sido muy complicado todo. El frío ha sido uno de los mayores problemas no solo en Pirineos, hemos llegado a rodar con catorce grados bajo cero durante muchas horas pero a veces, complicaciones menores como rodar con un bebé o un perro han sido bastante más complicadas y yo creo que Álex ha hecho un trabajo enorme ya que en un rodaje en un aeropuerto en Toledo, con muchísimo aire, a cuatro bajo cero le hemos tenido en camiseta toda la noche y eso también fue muy difícil. Y obviamente, el hecho de ponerme por primera vez en la dirección también implica una dureza y sobre todo estar alerta de muchas cosas.