Beyoncé, Lana del Rey y Florence + The Machine ponen la nota musical en el nuevo trailer de 'El gran Gatsby'

El aclamado director de cintas como Romeo + Julieta o Moulin Rouge Baz Luhrmann es el encargo de revisitar la novela más famosa del escritor estadounidense Francis Scott Fitzgerald, y contar las hazañas de Jay Gatsby (Leonardo DiCaprio) durante la época dorada de los años veinte de la costa este de los Estados Unidos. Nick Carraway (Tobey Maguire) será un amigo de Jay que nos hará de narrador de una apasionate y trágica historia donde Carey Mulligan interpreta a Daisy Buchanan, y cuyo esposo encarna Joel Edgerton.

El gran Gatsby se proyectará por primera vez en el próximo Festival de Cannes y será la segunda vez en la historia del certamen que una película se proyecte en 3D, tras el caso de Up en 2009. "Estoy muy orgulloso de volver a un país y a un festival que siempre se han mostrado generosos conmigo. Y feliz por presenciar la proyección de esta película en Cannes, no muy lejos de Saint-Raphaël, donde Scott Fitzgerald escribió algunos de los pasajes más desgarradores y más emotivos de su extraordinaria novela", ha declarado a los medios su director Luhrmann.

Como ya informamos en la web hace semanas, el encargado de la banda sonora ha sido el productor y rapero Jay Z, y ya se puede ver en la web de su productora RocNation el listado de canciones que componen su banda sonora. En ella encontraremos canciones interpretadas por artistas de gran éxito como Gotye, Florence + The Machine, Emeli Sandé, Sia o el propio Jay Z. Además, Warner Bros ha lanzado hoy un nuevo trailer, donde podemos escuchar por fin algo de su esperada banda sonora, en concreto el tema Back to Black original de Amy Winehouse, versionado por Beyoncé y Andre3000 así como fragmentos del primer single oficial del disco, que se llama Young and beautiful y que está interpretado y compuesto por Lana del Rey.

Sin duda nos encontramos ante uno de los estrenos cinematográficos más esperados del año, y que también hará las delicias de los amantes de la música, ya que hallarán una mezcla de texturas musicales que van desde el jazz tradicional hasta el hip hop más actual. La banda sonora sale a la venta el próximo 6 de Mayo y contendrá las siguientes pistas musicales:

1. 100$ Bill – JAY Z

2. Back To Black – Beyoncé x André 3000

3. Bang Bang – will.i.am

4. A Little Party Never Killed Nobody (All We Got) – Fergie + Q Tip + GoonRock

5. Young And Beautiful – Lana Del Rey

6. Love Is The Drug – Bryan Ferry with The Bryan Ferry Orchestra

7. Over The Love – Florence + The Machine

8. Where The Wind Blows – Coco O. of Quadron

9. Crazy in Love – Emeli Sandé and The Bryan Ferry Orchestra

10. Together – The xx

11. Hearts A Mess – Gotye

12. Love Is Blindness – Jack White

13. Into the Past – Nero

14. Kill and Run – Sia