M83 toma Hollywood

Anthony Gonzalez ve cumplido uno de sus grandes propósitos. Y es que quería llegar a la gran pantalla fuese como fuese. Y finalmente será a través de la banda sonora de la nueva película de Joseph Kosinski, quien ya se pusiese en manos de otro de los grandes grupos electrónicos franceses en su anterior película. Y, precisamente, en "Tron: Legacy", uno de los aspectos más destacables fue la banda sonora escrita por Daft Punk. Ahora el turno es para M83 con "Oblivion", una cinta de ciencia ficción protagonizada por el incombustible Tom Cruise.

Messier 83

Fue en el año 2001 cuando Anthony Gonzalez y Nicolas Fromageau, procedentes de las Antibas francesas, fundaron M83. Tomaron su nombre inspirándose en la galaxia espiral Messier 83. Moviéndose dentro del rock alternativo y la electrónica, tuvieron una gran influencia del estilo shoegaze, aunque es difícil enmarcarlos en un estilo musical concreto.

Discografía

Su primera álbum, de título homónimo al grupo y predominio instrumental, salió a la venta la primavera del 2001 en Estados Unidos, no siendo hasta septiembre de 2005 cuando saliese internacionalmente con un relanzamiento. Mientras, en 2003 publicaron "Dead Cities, Red Seas & Lost Ghosts", que les dio la fama mundial. Después del tour de este segundo álbum, Nicolas Fromageau abandonó la banda.

"Before the Dawn Heals Us", tercer álbum de estudio, vio la luz en enero de 2005 con Anthony Gonzalez como solista y grandes arreglos orquestales. La gran proyección que se veía con el segundo disco se confirmaba así con temas de renombre como "Teen Angst" y "Don't Save Us From The Flames". Sería dos años más tarde, en 2007, cuando se publicaba "Digital Shades Vol. 1." Prácticamente instrumental, fue escrito e interpretado por Anthony Gonzalez en solitario.

Con "Saturdays=Youth", M83 daba un nuevo paso en su evolución, con un acercamiento hacia estilos como el dream pop y new wave. Publicado en abril de 2008, contiene grandes temas, de entre los que publicaron como sencillos "Couleurs" "Graveyard Girl", "Kim & Jessie" y "We Own the Sky". El álbum, contó con la producción de Ken Thomas, que había trabajado con grupos de la talla de Sigur Rós o Suede, y Ewan Pearson. Si bien recibió ciertas críticas negativas, en general el álbum cosechó buenas valoraciones. En su nueva gira, M83 fueron teloneros de bandas tan reconocidas mundialmente como The Killers o Depeche Mode, de los que adquiriría el deseo de realizar giras llenando estadios.

En 2011, Gonzalez cumpliría uno de sus grandes sueños, publicar un álbum doble. Para ello se basó en la ambición del aclamado "Mellon Collie and the Infinite Sadness", de los americanos The Smashing Pumpkins. Y la jugada le salió redonda. Con "Harry Up, We're Dreaming", veía la luz uno de los álbumes más épicos de la música reciente, obteniendo críticas que lo encumbraron como uno de los mejores discos de 2011, además del éxito comercial. Desde la primera canción, el álbum sumerge al oyente en un viaje a través de los sueños que nadie debería perderse. El sencillo Midnight City, también considerado como una de las grandes joyas de ese año, hizo furor en los festivales.

Oblivion

Kosinski escuchaba M83 mientras concebía su nueva película, y decidió que eran los adecuados para ponerle música. Ya en su primer largometraje había acertado con el dúo electrónico Daft Punk.

La banda sonora creada por Anthony González junto a Joseph Trapanese para Oblivion ha dado la talla. Cuenta con la voz de la cantante noruega Susane Sandfor en su tema principal. Disponible para escuchar desde la página web oficial de la banda, no está dejando indiferente a nadie. González decía que “es una oportunidad para crear algo grande y estoy preparado para ello". Y efectivamente lo estaba. Combina la esencia de las bandas sonoras clásica con el sonido electrónico, desde un punto de vista muy personal. Desde el primer corte te envuelve y su seducción no te deja escapar. Ni te apetece hacerlo. La experiencia se disfruta de comienzo a fin. Otro triunfo de la épica.

La banda sonora sale a la venta el 9 de abril, mientras que para la película habrá que esperar hasta el día 19.