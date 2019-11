Queens of the Stone Age, como un reloj

El festival de Lollapalooza de Sao Paulo en Brasil fue el elegido por Queens of Stone Age para tocar el adelanto del que será su nuevo álbum, "...Like clockwork". Ya hace demasiado tiempo desde que los californianos lanzaran aquel "Era Vulgaris". Y es que desde 2007, Queens of the Stone Age no presentaban nuevo material. Pero ya están de vuelta.

El lanzamiento del nuevo álbum será el 3 de junio en Reino Unido y el 4 de junio en Estados Unidos, sin estar confirmada la fecha para el resto del mundo. Será a través de la discográfica Matador Records. La portada del disco ha sido realizada por el artista británico Boneface.

Ya se conocen los títulos de las 10 canción que integrarán el álbum. Son los siguientes:

Keep Your Eyes Peeled

I Sat By The Ocean

The Vampyre Of Time And Memory

If I Had A Tail

My God Is The Sun

Kalopsia

Fairweather Friends

Smooth Sailing

I Appear Missing

…Like Clockwork

En esta ocasión, la banda liderada por Josh Homme contarán las colaboraciones de artistas como Elthon John, Dave Grohl, Trent Reznor, Alex Turner, de Arctic Monkeys, y Jake Shears, de Scissor Sisters. Además, se producirá el regreso de dos antiguos integrantes de la banda. Mark Lanegan y Nick Oliveri vuelven a QOTSA.