Entrevista. Adolfo Robles: “El músico ha nacido sabiendo que posiblemente no pueda dedicarse a la música”

Músico, cantante, compositor, artista, periodista; así es Adolfo Robles. El joven cantante del grupo vallisoletano eLe De eMe nos recibe con una sonrisa en la sede de la Televisión de Castilla y León, medio en el que trabaja. Tras cinco años de carrera, eLe De eMe ha logrado hacerse un hueco en el panorama musical de Valladolid, siendo protagonistas de diversos conciertos importantes en la ciudad. Sus mayores logros se encuentran en la Seminci o la Sala Orange de Madrid, donde recientemente han tocado.

Adolfo, o “Fito”, como a él le gusta que le llamen sus amigos, responde a nuestras preguntas sobre su trayectoria, tanto musical como en el periodismo. Su carrera en la Televisión Autonómica de Castilla y León es corta, pero ya ha logrado tener su propio programa llamado Pasacalles, en el cual visita los pueblos de la comunidad autónoma enseñando las costumbres, fiestas, gastronomía, agricultura o ganadería de estos. Mientras, el corazón de eLe De eMe sigue latiendo en el interior de este joven polifacético que disfruta la vida igual que la música.

Pregunta: ¿Cómo fueron sus inicios en el mundo de la música?

Respuesta: La manera de empezar me imagino que la acumula mucha gente, la verdad yo era un apasionado desde que tenía uso de razón, tres o cuatro años, ya andaba cogiendo las cintas de mis hermanas mayores, me las grababa y cantaba por encima. Siempre he estado vinculado a la música, porque la verdad que mis padres, pese a que no tengo antecedentes en mi familia de músicos, les ha parecido una parte muy importante y siempre me lo han inculcado. Me apuntaron al conservatorio con ocho o nueve años, y empezamos a tocar. Ahí fue cuando empezó todo, a los dieciséis años conocí a Dani en la biblioteca del conservatorio que es el actual batería de eLe De eMe y empezamos a juntarnos un poco, a empezar proyectos, empezamos con conciertos solidarios. Como empieza todo el mundo, haciendo versiones de grupos que nos molaban en esa época. Mi inicio me imagino que como el de cualquier persona, super común. Lo más vintage que tuvimos fue que entre nosotros nos pasábamos cintas. Recuerdo con mis compañeros de clase pasarnos cintas grabadas, todavía tengo recuerdos de estar con el boli bic metido en la cinta y dándole para atrás y para adelante para poder rebobinar más rápido.

P: ¿Cómo surgió eLe De eMe?

R: eLe De eMe surgió por la necesidad de crear una banda porque nosotros hacíamos versiones, y cada uno veníamos de una banda, nos apetecía formar una banda porque creíamos que era necesario formar un proyecto para tener una serie de objetivos. Surge de la manera más tonta en la biblioteca de un conservatorio, nos pusimos en un rato libre que teníamos que estar estudiando. A los músicos se nos caliente mucho la boca en las bibliotecas cuando somos pequeños y después de los conciertos, te juntas con los músicos que están de subidón porque han hecho un buen concierto, pues ahí surgen mil grupos. Muchos, la mayoría, no se llevan a cabo, pero otros muchos sí. Dentro de eLe De eMe estábamos tocando Dani y yo, y recuerdo después de uno de los conciertos vino Pablo (guitarrista) que estuvo viéndolo, recuerdo que empezamos a hablar. Así de la manera más tonta nos pusimos a tocar y ensayar, y empezamos con el rigor. Somos muy rigurosos con los ensayos, una cosa porque vemos que necesitamos ensayos y otra cosa porque disfrutamos como enanos en los ensayos. Lo importante en ese momento era juntarnos para tocar los temas de nuestros artistas favoritos.

P: ¿Recuerda el primer concierto que dieron?

R: Me acuerdo perfectamente. Fue en el pueblo Piña de Esgueva, nos llamaron porque eran las fiestas del pueblo. Yo creo que ahí ya hay algún tema nuestro, alguno soltamos seguro. Pero la mayoría versiones para que la gente se lo pasara guay. Me acuerdo que empezamos versionando alguna de Héroes del Silencio, de Maná habría alguna seguro. Fue un concierto que lo recuerdas con un cariño tremendo. Estaba toda la gente del pueblo animada, toda tu familia, es el primer bolo, recuerdo que teníamos unos amplificadores cutrísimos de 15 Vatios.

P: Y luego, ¿cómo fueron sus primeros pasos con el grupo?

R: Los primeros pasos fueron por salitas de Valladolid sobre todo, nos pateábamos todas las salas, nos pegábamos con los dueños para que nos diesen a veces nada, un enchufe para poder enchufarnos y cuatro botellas de agua. Y así fue como empezamos.

P: Cuando eres un grupo recién creado, tienes que pelearte con diferentes grupos para ganarte oportunidades. ¿Cómo es la competencia con otras bandas?

R: La verdad nosotros no hemos tenido ningún problema, pero sí que es verdad que en vez de competir, nosotros llamábamos para echarnos una mano. Yo ahora mismo llamo a un grupo y su opinión es muy valiosa para mí, porque yo les pregunto ¿a qué condiciones? ¿Cómo habéis tocado? Nosotros de momento tenemos una productora que nos respalda, pero evidentemente nosotros ayudamos a montar la gira. Sobre todo nos llamamos para ayudarnos y para que no nos timen en ningún aspecto en ningún sitio. Para echarnos un cable, porque competencia entre los grupos ninguna. Yo creo que puede haber a lo mejor seis conciertos paralelos una noche en Valladolid, ahora menos desgraciadamente, si un día toca uno otro día toca otro.

"Hay que abrir la cabeza y la mente, es muy importante escribir"

P: ¿Qué le puede aconsejar a un joven que desea empezar en la música?

R: Lo primero tocar cosas que te gusten, sean los estilos que sean, abrir la cabeza y la mente porque se está fragmentando muchísimo el mercado está también disgregando mucho y parece que si yo visto de esta manera hago esta música y si visto de otra manera hago otra música. Yo le recomiendo que toque lo que le guste, que lea y escriba mucho. Es muy importante escribir, y al final el estilo del grupo lo va dar las canciones que componga el compositor. Creo que buscar los estilos es una de las cosas que está trayendo mucha mala música, porque tú buscas el estilo y no es algo que salga de ti. Si un día me sale hacer música independiente es porque surge, no porque lo busco. Al final los objetivos los marcan tus canciones y las canciones que tú compones son las que a ti te salen y las que disfrutas tocando. No quiere decir que disfrutes haciendo hardcore, pues disfrutas con ello; pero a lo mejor componiendo disfrutas con otra cosa. Es muy importante buscar a base de escribir. La música es una ciencia totalmente pragmática en este estilo, es verdad que es una ciencia experimental en muchos aspectos pero para mí la música hay que escribir y experimentar todo.

P: Cuando compone, ¿dónde encuentra la inspiración?

R: Muchas veces te surge de la manera más tonta, para nada soy un mitómano ni tengo mis musas o ideas preconcebidas para hacer un tema. Sobre todo la inspiración la busco en otros temas, esto no quiere decir que yo plagie, ni muchísimo menos. Hay una de las cartas que escribí a Brahms, recuerdo a un colega y decía en una de las cartas: “Me pesa la sombra del más grande”. Eso es porque realmente muchos de los músicos clásicos que cuando decían me pesa la sombra del más grande se referían a Beethoven, por eso mucha música de Brahms tiene ciertos retales de Beethoven. Él componía y eso le tocaba tan profundo que necesitaba escribir con ese estilo. A mí lo que me inspira es escuchar música variopinta, folclórica de aquí de Castilla y León, música independiente, música heavy. Escuchamos absolutamente de todo.

P: En las fiestas de San Lorenzo de Valladolid habéis tocado en la Plaza Mayor, ¿qué se siente de estar debajo del escenario a verse arriba delante de toda la ciudad?

R: Cuando estas debajo del escenario sientes una envidia tremenda, envidia sana por supuesto de querer estar ahí arriba. Pero también entiendes que a lo mejor no es tu momento porque no estás al nivel técnicamente, o que por suerte o fortuna no te han llamado. Y cuando estás arriba una satisfacción tremenda, ver a toda la familia, amigos; saber que pase lo que pase tu ya has tocado en la plaza de tu ciudad, donde cuando eras pequeño tu padre te llevaba a ver a Celtas Cortos, y te subías encima de una farola con siete años para verles cantar los temas que te gustaban y escuchabas en el coche. Saber que luego estas ahí encima y que puedas encima interactuar con el público. No tiene precio.

P: También habéis tocado en la Seminci, ¿qué se siente delante de actores venidos de toda España, directores y demás personajes del cine?

R: Nosotros fuimos allí como banda, acompañando un poco la entrada de los actores. Recuerdo con cariño a Antonio Banderas que venía de grabar “La piel que habito” con Almodovar, estaba en Toledo grabándola y se escapó porque le daban ese año La Espiga de Honor. Recuerdo que Banderas habló a los jóvenes del futuro, y cuando le presentaron la banda nos hizo una reverencia él y nos saludo. Y yo pensé, “este tío es Antonio Banderas y nos saluda”. La verdad es que estaba con muchísima naturalidad con todo el mundo. Los actores son gente muy variopinta, pero que no necesitan mucho para que tú estés allí con ellos. Fue una gozada estar en el Calderón que es para mí uno de los mejores teatros de España. Sabes que se está emitiendo en La 2 de Televisión Española en directo y eso es increíble.

P: Hace unas semanas habéis dado también un concierto en la Sala Orange de Madrid, ¿cómo es el salto de tocar en los pueblos a tocar en un lugar tan importante como es este?

R: Ese salto a veces viene muchas veces dado porque ciertos colegas te animan a darlo. Esta vez fue porque la productora nos dijo que necesitábamos un concierto en Madrid, que los discos se presentan en Madrid, si quieres hay que lucharlo en Madrid. Nosotros lo hicimos de una manera familiar, porque increíblemente se llevaron dos autocares para acompañarnos a Madrid. Luego la sala llenísima, recuerdo que no habían llegado los autobuses y ya estaba la sala con más cien personas para verte. Ese salto de estar en una salita pequeña de Valladolid a estar en la Sala Orange, se vive con un cariño tremendo.

P: ¿Cómo es compartir escenario con artistas como Macaco o Malú?

R: Te sientes con una responsabilidad tremenda de que tu vas a subir al escenario y justo después de ti van a subir alguien como los Beach Boys o Los Secretos. Te sientes alagado porque si estás ahí es porque alguien le ha parecido bien que estés, y lo segundo con una responsabilidad que aun me pesa mucho y que procuro quitarme a mí y a la banda en los conciertos porque si no, no disfrutas. Muchas veces subes arriba y no te queda otra cosa que subir a sufrir, porque tú ves la importancia que tiene estar en un escenario tan grande. Y también la gente quiere ir a ver algo grande, es complicado eso, pero bien, poco a poco.

"No hemos ganado ni un duro en todo este tiempo"

P: ¿Cómo habéis notado la crisis como grupo?

R: De los cuatro o cinco años que llevamos funcionando, creo que llevamos en crisis los cuatro o cinco años. No en crisis comparada con la economía, creo que llevamos una crisis particular que es la crisis que vive la música. Por desgracia la música experimento una crisis fortísima antes de que la experimentara el país. El músico ha nacido sabiendo que posiblemente no pueda dedicarse a la música. Eso es muy frustrante pero a la vez te hace ser un poco más peleón, nosotros llevamos viviendo con esta crisis muchos años. De los cuatro o cinco años ni hemos experimentado que vaya mejor ni peor la cosa, evidentemente mejor porque estamos tocando en mejores escenarios y las condiciones van siendo un poco mejores. Pero como no hemos ganado un duro en todo este tiempo –ríe– pues tampoco lo vivimos en ese aspecto. El día que no lo disfrutemos pararemos de tocar.

P: ¿Qué le parece que artistas como María Villalón hayan tenido que recurrir a la financiación de sus fans para sacar un nuevo disco?

R: Me parece una idea genial y válida. Creo que si hay un grupo de fans que te apoyan, y hoy en día visto lo visto no puedes recibir una subvención de ninguna institución. Creo que la manera privada de financiarse es un camino que posiblemente veamos muchísimo más adelante en empresas que no se dedican a la música y se dedican a otras cosas. Creo que María Villalón si tiene fans suficientes para pagar un buen disco y conscientemente ella ve que puede hacer cosas serias y muy grandes, que lo creemos porque es una gran artista. Me parece muy válido y adelante con ello.

P: ¿Considera que a día de hoy puede vivir un grupo exclusivamente de la música?

R: Es muy complicado porque debes tener muchísimo colchón detrás. Un colchón de fans, de gira, peleando mucho puede que llegue a vivir un grupo un tiempo de la música, un grupo novel. Pero hoy por hoy es un sueño prácticamente.

P: ¿Cuál es su mejor recuerdo encima de un escenario?

R: Mi mejor recuerdo es muy gracioso, es un recuerdo que tenemos de cachondeo en la banda. Recuerdo que fue en un festival que lo vives diferente que cuando tocas en una sala, eso es así. No es nada malo ni bueno, no es que toques mejor en un sitio o en otro. Recuerdo que una chica que iba a caballo de un chico, se quedó en sujetador y eso generó una risa tonta en la banda que estábamos encima del escenario. Me acuerdo que lo empezamos a comentar entre nosotros dentro de una canción, yo recuerdo que se me pasó justo la letra. Son momentos que te ríes y que tienen que pasar alguna vez y nos pasó en el Sonorama. Son momentos que vives con tu banda y te sientes que la tienes y que estás allí y lo estás pasando bien.

P: Licenciado también en Periodismo en la Universidad de Valladolid, trabaja ahora en la Televisión Autonómica de Castilla y León. ¿Le ha resultado difícil llegar hasta el puesto que tiene hoy en día?

R: Si te soy sincero, mirando hacia atrás y viendo todo lo que he hecho en televisión y por lo que estoy ahora, no quiero parecer un desagradecido pero lo he vivido tan intensamente que ni me doy cuenta donde estoy. Me ha resultado complicado llegar a tener mi programa propio y que dentro de mi programa puedo proponer mis ideas, no estoy ligado a ciertos volúmenes de publicidad a los cuales no tengo que responder. Ha venido dado por muchísimo trabajo, eso quiere decir que haya mucha gente que no trabaje y no tenga trabajo porque desgraciadamente eso sucede. Hoy en día hay gente que trabaja muchísimo, compañeros mios a los que han despedido que trabajaban mucho y que por diferentes circunstancias hoy no están aquí. No sé si me ha resultado difícil o fácil, lo que si me siento es un privilegiado teniendo un trabajo. Le recomiendo a la gente que lo que tiene que hacer es eso, trabajar. Yo recuerdo empezar y tirarme los primeros veranos hasta las tres o cuatro de la mañana montando videos. Venía los domingos a montar un plató, para saber cómo se monta un iluminación. Agradezco también a la gente con la que empecé informativos que me sirvió de una ayuda fantástica porque me ayudaron a hacer cualquier cosa. Yo les preguntaba también de todo. Me siento un privilegiado.

"Lo único que beneficia al periodismo es la honestidad"

P: ¿Cuándo decidió hacerse periodista?

R: En segundo de Bachiller, yo no tengo una vocación muy precoz en el mundo del periodismo, pero en segundo de Bachiller decidí cuando todo el mundo está con sus dudas de qué hacer. Como yo quería ser músico, pero no había terminado el conservatorio aún, y una de las profesiones que más me gustaban es la de periodista porque me encanta la radio, amo la radio, la magia que se transmite en los estudios de radio. Hoy en día estoy en la televisión, daría mi brazo izquierdo aunque si lo diese no podría tocar la guitarra, pero no me importaría estar en la radio. Me resulta agradable estar hablando de algo que te gusta.

P: Los avances en Internet han facilitado que cualquiera pueda sentirse periodista con un blog, ¿cree que esto beneficia a la profesión?

R: Creo que beneficia al periodista, no a la profesión. Creo que a la profesión lo único que le beneficia es la honestidad. Es decir, creo que si tú eres comunicador y no eres periodista, eres comunicador y hay que ser honesto. Tú puedes tener un blog porque así hoy en día funciona para que exista libertad y pluralidad de medios. Lo que pasa es que hay que ser honesto y decir que tú no eres periodista. Creo que es muy importante que desde que empiezas la carrera seas honesto contigo mismo, con lo que haces y con lo que dices. Creo que la libertad es algo que escasea hoy en día en los medios de comunicación y por lo que hay que luchar. Cuando digo libertad no estoy hablando de libertinaje ni mucho menos de decir lo que te dé la gana. Creo que la libertad conlleva una responsabilidad muy grande la cual muy pocas personas hoy en día en España pueden llegar a conseguir. Creo que el periodista está muy obcecado en tender a la objetividad y a la verdad, lo cual me parece genial sobre todo por tender a la verdad. Pero se ha parado muy poco a pensar en la libertad con la que escribe, por tanto creo que tener un blog hoy en día puede beneficiar siempre que el periodista trabaje como periodista y que el comunicador trabaje como comunicador. Los periodistas debemos defender todo eso, más que entrando en debates sino defender el periodismo siendo un buen periodista. Trabajando honestamente, defender su profesión con su profesión, trabajar intentando ser veraz, ser lo más responsable posible, y sobre todo documentándose bien. Demostrando que él ha obtenido toda esa formación en un lugar donde le han enseñado a obtener esa información. Y eso la mejor manera de hacerlo es con el trabajo.

P: Actualmente se comenta que los periodistas ofrecen 'información basura' mientras que los periodistas aseguran que el público es el que demanda ese tipo de información. ¿Qué vino antes, el huevo o la gallina en este debate?

R: Yo creo que la gallina, es decir, para mí la gallina es el medio de comunicación que es el que genera el huevo. Al medio de comunicación nadie le obliga ofrecer una información u otra, lo único que hace es emitir información. Recuerdo en cuarto de carrera, una profesora dijo que por estadística las personas que ven la televisión a ciertas horas en las que se emiten contenido basura, estas personas no dejan de ver la televisión y se van a leer un libro o a dar un paseo o a tomar una cerveza con los amigos. Las personas que ven la televisión van a ver la televisión les pongas lo que les pongas. Si tú, sabiendo que van a ver la televisión, les pones un programa basura y no les pones un programa más educativo, no soy un defensor de los documentales, creo que se puede hacer un entretenimiento más completo y enriquecedor. Creo que se debería regular, sea quien sea el que está arriba, lo que emiten las televisiones por parte del gobierno. Con esto quiero decir que los medios estén controlados, pues hay gente que le puede sonar así, a mí lo que me parece lamentable es que los porcentajes con los cuales se regula hoy en día una televisión, como pueden ser los porcentajes que tiene que dedicar una televisión a la programación infantil o al cine son migajas. Se pasan la prohibición de la contraprogramación por donde quieren con el fin de recibir un dinero porque ellos tienen un share que cubrir y una audiencia que respetar. Creo que el periodismo en un futuro puede tender a una especialización mucho mayor de la información, es decir, que si tu trabajas en una revista o periódico que se dedica a escribir solamente sobre monitores de ordenador o teléfonos móviles, va a tender a eso, no a una prensa más generalizada a la que estamos acostumbrados a leer. Se va a tender a una información muchísimo más rápida, Twitter ha sido una bomba para todo el mundo de la información. Los jóvenes hoy en día que se quieran dedicar al periodismo que sepan que van a tener que saber hacer de todo, en mu y poco tiempo con muy poco dinero, pero que tiene que ser válido y digno de ser respetado. Para eso tienen que aprender a discernir, que es la mayor facultad que tiene que tener un buen periodista, discernir rápidamente. Saber qué es lo que va, qué es lo que no va, qué es lo que entra, qué es lo que no entra.

"La mayor cualidad de un buen periodista es discernir rápidamente"

P: Periodista, músico, cantante, compositor ¿se considera una persona camaleónica?

R: Para nada, –ríe– siempre digo que me considero una persona muy observadora pero muy torpe en muchas cosas que me gustaría saber. De hecho en música y periodismo desgraciadamente no se tanto como querría. Todos los días leyendo, escuchando música, yendo a clases de música que aún sigo yendo, intento seguir formándome porque creo que es fundamental. Me encantaría saber de pintura. Por suerte trabajo en un medio de comunicación en el que estoy aprendiendo muchísimo de agricultura y ganadería, de lo cual pensaba que no iba a saber en la vida y me parece muy interesante y enriquecedor porque condiciona la manera de vivir social y política la gente de nuestra comunidad (Castilla y León). Me encanta saber de todo.

P: ¿Qué es con lo que más disfruta de su trabajo?

R: Disfruto comiendo con la gente cuando voy a los pueblos, porque ellos cuando saben que está la cámara apagada que eso no vale y ahí es cuando ellos están más dispuestos a explicarte cómo funciona su pueblo. Disfruto en mi trabajo de esa manera porque las abuelas en los pueblos nos ofrecen una comida que es alta cocina mundial y porque la gente en los pueblos es muy agradecida, da todo lo que tienen.

P: ¿Podría definir en una palabra a los componentes de su eLe De eMe?

P: Ángel Aparicio (Bajo).

R: Bondad.

P: Daniel Rodríguez Asensio (Batería).

R: Trabajador.

P: Pablo Luna Roldan (Guitarra)

R: Introspectivo.

P: Héctor Casas Diego (Guitarra)

R: Mediador.

P: Adolfo Robles Gaitero (Voz y guitarra acústica).

R: Pasional.

P: Como colofón a la entrevista, ¿cómo ve al periodismo dentro de unos años?

R: Veo que el periodismo va a tender a la velocidad, más aun si cabe. Va a tender a la especialización, una segmentación tremenda, estructuras que no van a poder subsistir. Va a tender a cosas más rápidas, a un periodista más polifacético del que conocemos ahora. A la profesionalización del campo al que un periodista se dedique. Posiblemente los periodistas del futuro se centén en hacer algo muy concreto. Por eso creo que hoy en día un joven periodista tiene que elegir un camino que le apasione y el cual él crea que se pueda especializar y que en un futuro nadie más sepa más que él. Esta es la máxima especialización que puede encontrar un periodista.

P: Muchas gracias por atendernos.

R: De nada.

