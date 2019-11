‘’El secreto’’ (‘’The Secret’’), de Rhonda Byrne

El Secreto fue publicado en el año 2007 por la editorial Urano (Barcelona). El resultado se convirtió en un fenómeno de ventas de más de dos millones de DVDs vendidos en un año y casi cuatro millones de libros en menos de seis meses.

Creando El Secreto

A través de la lectura de La ciencia de hacerse rico (1910) de Wallace D. Wattles, Rhonda comenzó a interesarse por la ley de atracción y quiso compartir el resultado de sus investigaciones con todo el mundo. El ser ya productora, en esos tiempos, de televisión le abrió camino para realizar una película y contar, además, con un equipo de 24 maestros que protagonizan este libro. Se trata, en general, de grandes autores, líderes, filósofos, científicos… entre otros.

A Rhonda y a su equipo, todo hay que decirlo, no les sorprende el éxito alcanzado por este Best-seller. Siempre supieron que lo lograrían porque, tal y como ellos mismos afirman: “Usamos el Secreto para crear El Secreto’’.

¿Te animas a ser el siguiente en descubrirlo a lo largo de las próximas líneas?

La esencia de El Secreto

Bob Proctor(filósofo, escritor y consultor personal) define en las primeras páginas qué es El Secreto:

‘’Todos trabajamos con un poder infinito. Todos nos guiamos por las mismas leyes. Las leyes naturales del Universo son tan exactas que ni tan siquiera tenemos problemas para construir naves espaciales, podemos enviar personas a la Luna y programar el alunizaje con una precisión de una fracción de segundo. Dondequiera que estemos India, Australia, Nueva Zelanda, Estocolmo, Londres, Toronto, Montreal o Nueva Yorktodos trabajamos con el mismo poder. Una sola Ley: ¡La atracción! ¡El Secreto es la ley de la atracción!’’

La ley de la atracción se convierte, de esta forma, en el eje central de El Secreto. Todas y cada una de nuestras acciones, pensamientos, ideas… están determinadas por esta poderosa ley que rige el Universo. La ley de atracción no es novedosa ni estudiada recientemente en absoluto: hombres conocidos como Platón, Pitágoras y Victor Hugo ya quisieron compartir en sus escritos y enseñanzas lo poderosa que es esta ley. La ley de la atracción es una ley de la naturaleza. Se trata de una ley impersonal y no ve cosas buenas o malas. Lo más importante de esta ley son nuestros pensamientos, los cuales está recibiendo y devolviéndotelos en la experiencia de tu vida. La ley de la atracción simplemente te da lo que estás pensando.

Es una ley que siempre ha existido y existirá.

Las personas que más éxito han tenido en la vida, nos cuentan el equipo de El Secreto, son aquellas que han aplicado a sus vidas la ley de la atracción. Han actuado como un imán que atrajera, en cada caso, lo que más deseaban en sus vidas. De esta forma, cada persona puede convertirse en el imán más poderoso del Universo; y ese poder magnético se emite a través de nuestros pensamientos. Como dice Bob Proctor: ‘’Cuando sabes lo que quieres y lo conviertes en tu pensamiento principal, lo atraes a tu vida’’.

Otro punto a tener en cuenta es que hemos de ser capaces de atraer lo bueno en lugar de lo malo. Aquí nuestros pensamientos y estados juegan el papel principal. El problema principal, como establece John Assaraf, se encuentra en lo siguiente: ‘’La mayoría de las personas piensan en lo que no quieren y no dejan de preguntarse por qué se manifiesta una y otra vez’’.

Cuando centras tus pensamientos en lo que quieres y mantienes ese enfoque, estás invocándolo con la fuerza más poderosa del Universo. La ley de la atracción no computa el «no» ni cualquier otra palabra de negación. Las negaciones que pronuncias las recibe la ley de la atracción:

«No quiero que se me derrame nada sobre esta prenda.»

«Quiero que se me derrame algo sobre esta prenda y quiero derramar más cosas.»

«No quiero que me corten mal el pelo.»

«Quiero malos cortes de pelo.»

Son realmente necesarios muchos pensamientos negativos y muy persistentes para atraer algo negativo a tu vida. Sin embargo, si insistes en tus pensamientos negativos durante un tiempo, acabarán manifestándose. Si te preocupas por tus pensamientos negativos, atraerás más preocupación sobre los mismos y los multiplicarás.

Decide ahora mismo que sólo vas a tener pensamientos positivos. Al mismo tiempo, proclama al Universo que todos tus buenos pensamientos son poderosos y que los negativos son débiles.

Una aplicación práctica de la ley de atracción a la vida puede ser, por ejemplo, la riqueza. Se nos cuenta en El Secreto que para atraer dinero te has de enfocar en la riqueza; es imposible atraer más dinero a tu vida cuando sientes que no tienes suficiente, porque eso significa que tienes pensamientos de carencia. Enfócate en que no tienes suficiente dinero y crearás muchas más situaciones de carencia del mismo. Has de enfocarte en la abundancia de dinero para que éste venga a ti.

También es aplicable El Secreto a aspectos muy necesarios y cotidianos de nuestra vida, como son las relaciones personales. Nos dice Lisa Nichols que ‘’En las relaciones es importante saber desde un principio quién está entrando en tu vida y no me refiero sólo a tu pareja. Primero te has de entender a ti mismo’’.

Ciertamente, si no te tratas como te gustaría que te trataran los demás, nunca podrás cambiar las cosas. Tus acciones son tus poderosos pensamientos; si no te tratas con amor y respeto, estás emitiendo una señal que indica que no te consideras lo suficiente importante, ni lo bastante digno o que crees que no te mereces lo que pides. Esa señal se seguirá emitiendo y experimentarás más situaciones de estar con personas que no te tratan bien. Las personas no son más que el efecto. Tus pensamientos son la causa.

Recapitulando

El Secreto es algo más que un libro de autoayuda. Es el resultado de varias investigaciones de un equipo de grandes profesionales que deciden compartir con nosotros los resultados de las mismas.

El libro contiene numerosas afirmaciones que nos ayudarán en cualquier momento de nuestra vida y que están plagadas de razón. Realmente es el pensamiento el que domina todo lo que buscamos y el ser positivos se convierte, cada vez más, en una necesidad.

El éxito de este Best seller, me atrevo a determinar, que puede deberse a la innovación que supone para la literatura; al menos yo, lo entiendo como una mezcla entre sabiduría popular y psicología. Además, la idea de crear junto al libro un documental visible para todo el público, donde hablan en primera persona todos los componentes del equipo de El Secreto, supone una buena estrategia comercial por parte de la autora que se ve reflejada en las ventas del mismo.

‘’El conocimiento de El Secreto se te está revelando y lo que hagas con él está totalmente en tus manos. Elijas lo que elijas, para ti será correcto. Tanto si optas por usarlo como por no hacerlo, habrás de elegir. La libertad de elección es tuya’’.

¿Quieres seguir descubriendo El Secreto por ti mismo? Te adjuntamos el documental para que lo disfrutes.