Agenda de festivales 2013

Ya es época de festivales. Con la llegada del buen tiempo, crecen las ganas de escuchar música en directo al aire libre. Los organizadores compiten entre sí por lograr el mejor cartel y, con ello, la mayor asistencia posible. Y así, lo mejor de la música nacional e internacional llega a nuestros escenarios. Pero la oferta es muy amplia y la decisión no es sencilla. Es por ello que desde VAVEL hemos seleccionado los diez festivales más sonados para esta primavera y verano. Diversión y buena música asegurados.

Viña Rock. El festival, nacido en 1996, con temática rock, mestizaje y hip hop, tendrá lugar los días 2, 3 y 4 mayo en la localidad albaceteña de Villarobledo. Contará con los californianos Pennywise, Soziedad Alkoholika y Ska-P como cabezas de cartel. Éstos últimos, que vuelven al festival seis años después, presentarán su nuevo disco. El precio es de 45 € con venta anticipada y 90 € en taquilla. Más información.

SOS 4.8. El festival murciano Estrella levante SOS 4.8 llega a su sexta edición. El recinto ferial La Fica, junto al Auditorio Victor Villegas, acogerá durante los días 3 y 4 de mayo un cartel plagado de grandes nombres como The xx, Bloc Party, Crystal Fighters y Justice DJ set. M83 es la última gran incorporación, cuya actuación en el festival será su única parada en territorio español. La música independiente, el rock y la electrónica serán los grandes protagonistas. Además, el evento se caracteriza por ofrecer otros campos como son el arte contemporáneo y la reflexión. El precio es de 55 € por el abono de dos días, siendo de 35 € para una única jornada. En taquilla los precios serán de 70 € y 39 €, respectivamente. Más información.

SOS 4.8. El festival murciano Estrella levante SOS 4.8 llega a su sexta edición. El recinto ferial La Fica, junto al Auditorio Victor Villegas, acogerán durante los días 3 y 4 de mayo un cartel plagado de grandes nombres como The xx, Bloc Party, Crystal Fighters y Justice DJ set. M83 es la última gran incorporación, y cuya actuación en el festival será su única parada en territorio español. La música independiente, el rock y la electrónica serán los grandes protagonistas. Además, el evento se caracteriza por ofrecer otros campos como son el arte contemporáneo y la reflexión. El precio es de 55 € por el abono de dos días, siendo de 35 € para una única jornada. En taquilla los precios serán de 70 € y 39 €, respectivamente. Más información

Primavera Sound. El festival barcelonés trae en su décima edición un cartel que deja sin respiración. Se postula como uno de los eventos musicales más importantes del año. Repartidos a lo largo de 5 jornadas entre el 22 y el 26 de mayo, pasarán por los escenarios del Primavera Sound grupos de ámbito independiente así como bandas ya reconocidas dentro del pop, rock y la electrónica. El gran cabeza de cartel será este año Blur. Si a ésto añadimos nombres como The Vaccines, Phoenix, The Postal Service, Animal Collective, Tame Impala, James Blake, Nick Cave & The bad seeds, My bloody valentine o Crystal Castles nos encontramos ante uno de los carteles más espectaculares que podamos encontrar este año. Es por esto que los abonos ya están agotados, si bien aún se pueden conseguir entradas de días por 80 €. Más información.

Sonar. Barcelona también acoge otro de los principales festivales de nuestro país. Creado en 1994 bajo el nombre de Festival Internacional de Música Avanzada y Arte Multimedia, ofrece no solo actuaciones musicales, sino también conferencias y exposiciones sobre las últimas tendencias en arte multimedia, vídeo y cine. En esta edición, que se desarrollará durante los días 13, 14 y 15 de junio, contarán con 60 artistas que actuarán en los 21 escenarios que dispone el evento. Kraftwerk y Pet Shop Boys serán los grupos más destacados del cartel, que también cuenta nombres más frescos como Jamie Lidell, Liars, Francesco Tristano, Skrillex o Two Door Cinema Club. El precio del abono es 175 €, puediendo optar también por la entrada de dos noches, o por el acceso al Sonar de noche o Sonar de día. Más información.

Azkena. Vitoria acogerá los días 28 y 29 de junio el Festival de Azkena, especializado en rock underground. Nacido en 2002, el festival ha crecido hasta convertirse en uno de los más importantes del país. El rock de los 90 será el gran protagonista en esta edición, pues los cabeza de cartel serán The Black Crowes, que solo realizará esta parada en territorio español, y The Smashing Pumpkins, consagrados como unos de los grandes del rock alternativo. Otras bandas destacadas en el evento serán Gov't Mule, Rocket From The Sword y The Crypt. M-Clan serán los encargados de poner el toque de rock nacional al festival. El precio del abono es de 65 €. Más información.

La idea del festival es que prime la calidad ante las etiquetas Cruilla. El festival Cruilla 2013 verá pasar por sus escenarios del Forum de Barcelona al carismático rapero Snoop Dogg, la cantautora estadounidense Cat Power o a los británicos Suéde, que estrenan nuevo disco. Mucha variedad si tenemos en cuenta que también contará con James Morrison, Rufus Wainwright o Morcheeba. Y es que la idea del festival es que prime la calidad ante las etiquetas. No importa el estilo, lo que importa es la música. El abono para los días 5 y 6 de julio tendrá un precio de 40 €. Más información.

BBK. El Bilbao BBK Live reune lo mejor del pop, rock y la electrónico nacional como internacional. Para la edición de 2013, el cartel es liderado por el rock electrónico de Depeche Mode, que presentará su decimotercer disco. Desde su creación en los 80, el trío británico ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo. También serán cabezas de cartel los incansables Green Day, liderados por Billie Joe Armstrong, y Kings of Leon, que aportarán el toque alternativo en la única parada que realizarán es España este año. Pero esto no es todo. También actuarán bandas de la talla de Editors, Klaxons, Vampire Weekend, Billy Talent, We Are Standard, Two Door Cinema Club y la revelación de 2012, alt-J. Es por esto que el BBK será uno de los festivales más prometedores de este año en nuestro país. Se celebrará los días 11, 12 y 13 de julio, con un precio del abono de 111 €, o entradas para un día por 55 €. Más información.

Beady Eye, el nuevo grupo del ex Oasis Liam Gallagher, es la última gran incorporación del festival FIB. El Festival Internacional de Benicassim, en la provicia de Castellón, es el evento musical de mayor proyección internacional que se celebra en nuestro país. Desde su primera celebración en 1995, se ha caracterizado por el eclecticismo, con música independiente, pop, rock y electrónica de baile. Este año se repartirá a lo largo de cuatro jornadas entre los días 18 y 21 de julio. Los cabeza de cartel de esta edición son Queens of the Stone Age, que tendrán su nuevo disco recién lanzado, los británicos de Sheffield Arctic Monkeys, y la banda liberada por el carismático Brandon Flowers, The Killers. Además, Beady Eye, el nuevo grupo del ex Oasis Liam Gallagher, es la última gran incorporación del festival. También destacan en el cartel Beach House, La Roux, Johnny Marr, Primal Scream, Kaiser Chiefs o Miles Kane. El abono completo se puede conseguir por 163 euros, si bien se pueden adquirir entradas para tres, dos o un día. Más información.

Low Cost. Los días 26, 27 y 28 de julio la localidad alicantina de Benidorm celebra el Festival Low Cost, de temática indie. Belle and Sebastian, Crystal Castles y Two Door Cinema Club, junto a Portishead como última gran incorporación, son lo más destacado de un cartel en el que ya hay más de 20 grupos confirmados. Tampoco faltarán a la cita grupos nacionales como Lori Meyers, Dorian o Love of lesbian, que ofrecerá aquí su único concierto en festivales. El precio del abono es de 52 €. Más información.

Arenal Sound. La playa castellonense de El Arenal, en Burriana, acoge la celebración del Arenal Sound, que se desarrollará durante los días 1, 2, 3 y 4 de agosto. En esta edición, intentarán superar los 54.000 asistentes del año pasado. Y para ello han logrado un cartel lleno de estrellas. Ya se han confirmado a Editors, The Kooks, The Drums y The Fratellis como cabezas de cartel. También el que es considerado uno de los mejores DJ del momento, Stece Aoki. Otros grupos internacionales destacados son White Lies, Dirtyphonics, Klaxons, The Maccabees, We Are Standard y The Sound of Arrows. La nota nacional la pondrán Lori Meyers, La Habitación Roja, La Sonrisa de Julia, Dorian e Iván Ferreiro, entre otros. Los abonos se pueden conseguir a un precio de 52,50 €. Más información.