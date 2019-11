Manel, una historia para creer en la música con denominación

Para unos pocos afortunados, los primeros años de colegio quedan marcados por conocer a las personas que te acompañaran durante la vida. Son los compañeros de pupitre con los que compartías tijeras, el compañero de clase que te pedía un mordisquito del bocadillo en el recreo o aquel otro con el que os metéis en las reuniones porque tenía la costumbre de comer plastilina, “¡qué más da –decía- en el bote pone que no es malo”. Esos amigos que te han visto madurar, que te han ayudado a seguir adelante cuando en plena adolescencia el mundo se te echaba encima y que incluso han estado tan locos de decidir empezar un proyecto contigo, trabajando como el equipo que algún día fuisteis cuando jugábais a polis y cacos en el parque.

Así es como empieza esta aventura, en el patio del colegio Costa i Llobera, donde Guillem Gisbert y Martí Maymó deciden montar un esbozo que no llega a ningún puerto, de algo que no sabían que iba a llegarles. Los otros dos componentes del grupo, Roger Padilla y Arnau Vallvé también estudian en este centro pero por motivos de edad no coinciden con Guillem y Martí. Aunque como todos sabemos, en los centros de estudios acabamos conociéndonos todos y sabiendo quién es cada uno así que por relaciones en común, en 2007 acaban poniéndose en contacto y decidiendo grabar una maqueta que presentan a Sona9 bajo el nombre de Manel. Nombre corto, fuerte y ante todo con denominación de origen. Todo un acierto y más si tenemos en cuenta el arbitraje con el que se puso y que realmente según han dicho los integrantes del grupo, no tiene ningún significado para ellos. En el Sona9, los recientemente bautizados, quedan en segundo puesto pero inteligentemente invierten los 6000 euros del premio en la grabación de su primer disco: Els Millors Proffesors Europeus (Discmedi,2008)

Mientras que su disco se encontraba “en proceso de”, se dedican a tocar en todo lugar del que les llamen, fomentando esto su popularidad gracias a su estilo propio y que no han abandonado a lo largo de su corta trayectoria. La versión de Common People de Pulp, La gent normal, los ayuda a ganarse al público cansado de música comercial que quiere escuchar algo diferente.

Este es uno de los grandes logros de Manel, haber conseguido imponerse como grupo de referencia, con unos ingresos muy atractivos, cantando en su lengua y permitiéndonos escuchar en sus canciones, algo que no hace más que evocarnos a La Barceloneta, a Gaudí, a su tierra. Esta hazaña que puede parecer pequeñita, ya que de pequeños escuchábamos música en inglés sin enterarnos – o al menos la mayoría lo hacíamos así- es realmente algo enorme, que grupos de otras comunidades autónomas como The Homens, grupo que comienza su andanza en 2004 en Santiago de Compostela, no han conseguido a pesar de su dura lucha. Cantar en un idioma diferente al peninsular no parece gustarle demasiado al público a menos que encuentres tu propia “fórmula de la Coca-Cola”. Y Manel, lo ha hecho.

Cuando Els Millors Professors Europeus ve la luz, la reacción por parte de audiencia y crítica es unánime, éxito rotundo. Muestra de ello son las más 30.000 copias vendidas, que los hacen en disco de oro y les permiten estar durante 78 semanas en el top100 de ventas en España, y todo esto cantat en catalán. El disco destaca desde que ponemos nuestros ojos en el, por la sencillez de la portada. En clave de melodías pop, cuenta cotidianas mini-historias -como en Nit freda per ser Abril- que consiguen dejarnos con la sensación de querer saber qué ocurrió después.

Este disco, les ayudó a colocarse como un grupo de referencia y les da la suficiente fama para que cuando a finales de 2010 surge el rumor de que Manel ha entrado de nuevo a grabar un disco, el público se muestre ansioso por saber algo más de su tracklist.

Nuevamente, con una estrategia destinada a las redes sociales, en febrero de 2011, Manel filtra dos canciones de su nuevo disco 10 Milles per Veure una Bona Armadura (Discmedi, 2011 y en nada viven con ellas la confrontación de ser de nesquik o de ColaCao, de Los Beatles o de Los Rolling, de Boomerang o o de Aniversari. Con esta lucha de gustos, abren un apetito voraz entre el público haciendo que su disco aun no publicado esté durante tres semanas de número uno en el todopoderoso iTunes contabilizando tan solo las reservas. Podemos pensar, aplicando la lógica del cine que segundas partes nunca fueron buenas y que en este disco perderían su identidad pero nuevamente, sorprenden al público y consiguen ganarse a la crítica que declaraba que no solo volvían a lograrlo sino que lo etiquetan como uno de los discos de la década. Puede que así, estén un poco más cerca de su deseo de que alguna de sus canciones llegue a formar parte del cancionero popular que se emplee en las escuelas del futuro.

Recuperando el símil del cine y viendo que primera y segunda entrega fueron buenas, podemos pensar que la tercera, emulando a la adaptación cinematográfica de la obra de Mario Puzo, será un bodrio. Pero nuevamente, dan en el clavo con un disco sencillo que abandona los ukeleles y necesarios adornos de los primeros discos. Un disco sencillo, que no soso, con unas melodías intimas producto del encierre de los cuatro integrantes que han compuesto y registrado las 13 canciones de este disco, bautizado con el nombre de Atletes, baixin de l’escenari (Warner Music/Dismedi, 2014), frase del recientemente fallecido Constantino Romero en la clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 donde pedía a los atletas abandonar el escenario en el Peret y Los Manolos estaban actuando.

Este neonato disco que todavía no cuenta ni con un mes de vida (salió el 16 de Abril) abre con Ai, Yoko canción que no solo destaca por su melodía sino que por su contenido, una autentica disculpa a Yoko Ono, por las malas palabras que cualquier cabreado fan de los Beatles le ha dirigido. Otras canciones como Vés, bruixot! o Mort d’un heroi romàntic, nos ayudan a confirmar el sentimiento de estar ante un nuevo éxito.

Chicos, una vez más, lo habéis hecho.