Periodistas por unos meses

Todo giraba en torno a un concurso organizado por el periódico El País, que éste viene realizando durante los últimos doce años, conocido como El País de los Estudiantes. El premio al periódico ganador es un cheque por valor de 12.000 euros para realizar un viaje al sitio elegido por los alumnos ganadores. La mayoría de los que se apuntaron, se apuntaron por dinero, más por los ojos que por el corazón. En aquellos principios eramos muchos, lo cual no suele ser un problema, pero se convierte en problema cuando de esos muchos solo trabajan unos pocos. Así que la propia ley natural los acabo echando, nosotros no echamos a nadie, simplemente se fueron ellos pues se dieron cuenta de que aquello no era lo que pensaban.

Ser periodista

Ser periodista aunque sea solo por unos días, semanas o meses conlleva mucho esfuerzo, mucho sacrificio y amor por lo que se está haciendo. Parece que es sencillo cuando leemos un periódico ya sea digital o en papel y tenemos todo perfectamente organizado, "Los periodistas dan el 150% en cada artículo para mejorar lo inmejorable" toda la información perfectamente redactada, ordenada y resumida, sin embargo, pocos se dan cuenta del enorme esfuerzo que supondría para una persona encontrar y ordenar toda esa información si los periodistas no existiesen. Detrás de cada artículo, de cada reportaje, de cada entrevista que usted lee en unos pocos minutos hay horas de trabajo, muchas horas de trabajo y de perfeccionamiento para que el lector no pierda un ápice de su tiempo y mantenga toda su atención en lo que está leyendo. Los periodistas son también lectores y como lectores saben lo que el lector siente y piensa. Por esta razón es que dedican en cada artículo el 150% de sí mismos para mejorar lo inmejorable, para que todo fluya sin que muchas veces nos demos cuenta de la enorme dificultad que conlleva. Nosotros no somos profesionales, quizás no seamos muy buenos, pero estamos orgullosísimos por el trabajo realizado, simplemente porque hemos dado todo y más para que el periódico saliera lo mejor posible, compaginándolo con otras tareas, además de cursar el ajetreado 2º de bachiller que los que lo habéis vivido bien sabéis de que hablo.

Los inicios del periódico

Cuando comenzamos no sabíamos sobre que escribir, pero lo que sí que teníamos claro es que centrándonos en los temas a seguir que nos proporcionaba el programa del concurso llevaríamos toda la temática hacia nuestra localidad, es decir, que escribiríamos como si fuéramos un periódico local.

Después de una lluvia de ideas que duró algunos días quedaron fijados los temas. Entre aquellos temas no podían faltar los carnavales aguileños, fiesta declarada de interés turístico nacional, ni tampoco el cumpleaños del campo de fútbol "El Rubial", que con sus 100 años de historia se convierte en uno de lo más longevos de nuestro país. También tuvimos la suerte de realizar entrevistas a uno de los sindicalistas de Bankia (Ignacio Javier García), a José Venancio (seleccionador nacional de fútbol sala), a José Antonio Expósito (campeón paralímipico en Londres 2012) entre otros.

Maquetando Agua Marina

El proceso de maquetación fue muy duro para todo el equipo, no solo por lo que implica enfrentarse a una herramienta que no habíamos utlizado nunca antes, sino tambien porque la mayoría de trabajos tuvieron que ser resumidos y recortados hasta un nivel casi extremo en relación al trabajo realizado debido a que el espacio del que disponíamos era, desafortunadamente para nosotros, muy limitado. Sinceramente, hemos quedado muy satisfechos con el aspecto de nuestro periódico que aunque no ha sido gran cosa, si tenemos en cuenta que la herramienta facilitada era bastante deficiente en ese sentido hemos hecho mucho más de lo que incluso nosotros esperábamos. Tras finalizar el proceso de maquetación, con la aguja del reloj pisándonos los talones, salió el nombre definitivo del periódico: Agua Marina. Así pues aunque haya sido una lástima que los artículos no se puedan disfrutar en todo su explendor y con todos su trabajo esperamos que todos los que estéis leyendo esto disfrutéis de la lectura del periódico.