La NBC cierra The Office para siempre

Cuando el “mejor jefe del mundo”, Michael Scott, dejó la oficina de Dunder Miflin de Scranton, Pensilvania, muchos apuntaron a un pronto final para The Office. El gran protagonista de la comedia se marchó en un capítulo muy emotivo que cerró siete años -2005 a 2011, ambos incluidos- . El personaje de Michael Scott catapultó a la fama a Steve Carell gracias a las ocurrencias del director regional más desconcertante, gracioso (aunque de una forma especial, pretende ser cómico profesional, pero su ineptitud para lograrlo termina provocando la carcajada) y frustrante que haya aparecido jamás en televisión. Por algo está considerado por gran parte del público como el mejor personaje de comedia de la televisión norteamericana. Algo por lo que el propio Michael estaría feliz ya que acudía a clases de improvisación para poder ser cómico algún día.

Y las previsiones no se equivocaron demasiado, desde que se fue Carell la serie solo ha durado dos años más y mañana 16 de mayo cerrará para siempre las oficinas de Dunder Miflin. En sus oficinas quedarán guardados cuatro Emmys: en 2006 a la mejor serie de comedia; en 2007 a mejor montaje en una serie de comedia monocámara y mejor guión; y en 2009 a mejor dirección en una serie de comedia. En 2006, Steve Carell logró un Globo de Oro a mejor actor de serie de televisión de comedia o musical.

Steve Carell podría reaparecer en The Office para interpretar al personaje que le valió un Globo de Oro al mejor actor de televisión de comedia

No era fácil, Scott tenía detrás a David Brent. La producción estadounidense era el remake de la versión original emitida en la BBC Two. Tras la emisión de 21 capítulos en tres años –las temporadas en Inglaterra son más cortas que las americanas o españolas-, la The Office original acabó y Ricky Gervais y Stephen Merchant viajaron a Estados Unidos. Allí vendieron la idea a la NBC y Greg Daniels se puso manos a la obra como showrunner, posteriormente fue relevado por Paul Liebersen desde la quinta temporada hasta la octava –en la quinta y la sexta compartió el cargo con Jennifer Celotta; Daniels volvió al puesto en esta última temporada.

Rainn Wilson, fallido Michael Scott

Merchant solo apareció en tres capítulos, pero Ricky Gervais era el protagonista de la serie en Reino Unido como David Brent, el director regional de Wernham Hogg. Emilio de Gorgot comentó lo siguiente sobre David Brent “¿el personaje que produce más momentos de vergüenza ajena por minuto en la historia de la televisión? ¡Sin duda alguna! Brent es una máquina de meter la pata: convencido de que es un individuo ingeniosísimo, suelta continuamente gracias que no tienen gracia (y paradójicamente, ¡en eso termina consistiendo su gracia!), dice cosas impertinentes siempre fuera de lugar y momento, da continuas muestras de que cree ser alguien a quien nadie más reconoce en él, considerándose siempre más apreciado y popular de lo que realmente es (esto es: nada), obstinándose en la idea de que un jefe de oficina puede combinar la autoridad y la comedia”.

En el casting se presentó Rainn Wilson, que se había visto todos los capítulos. El resultado fue desolador, su audición se basó en una imitación de David Brent que fue rechazada de plano, pero le sirvió para conseguir el papel de Dwight K. Schrute, el ayudante del director y mayor admirador de la figura de Michael Scott. Steve Carell se presentó poco después de haberse suspendido Come to papa, lo que le permitió centrarse en su nuevo papel que le otorgaría una fama absoluta. Carell no había visto más de medio capítulo, pero captó la esencia de Brent y después de darle un toque personal, ya podía decir que él era Michael Scott. A David Brent le cayó bien, le gustó llegó a decir en la única vez que se encontraron cara a cara, en la séptima temporada.

El resto del reparto fue configurándose con actores conocidos en el mundo de la improvisación como Angela Kinsey, Kate Flannery, Oscar Nuñez, Leslie David Baker o Melora Hardin. Algunos incluso mantuvieron su nombre real en la serie.

Greg Daniels fichó a BJ Novak después de verle en una actuación en directo. Aunque primero firmó como guionista, también acabó apareciendo en pantalla. El a priori guionista acabó siendo personaje –el becario Ryan Howard, ojito derecho de Michael-, guionista y co-productor ejecutivo de The Office. Y en su legado se encuentra ser el inventor de “That’s what she said (eso dijo ella)”, coletilla preferida de Michael Scott en cualquier momento, incluso respondiéndose a sí mismo.

BJ Novak entró como guionista y acabó como protagonista y co-productor ejecutivo. Ideó la mítica frase de Scott: "That's what she said"

Novak estudió en el Newton South High School de Massachussetts antes de entrar en Harvard, donde se especializó en literatura inglesa y española. En el mismo High School de Newton estudió John Krasinski, que luego se graduó como dramaturgo. Los dos literatos acabaron juntos en The Office, aunque Krasinski participó más como actor que en cualquier otro aspecto. Con el papel de Jim Halpert es el único actor que ha participado en todos los capítulos, junto a la actriz Jenna Fischer como Pam Beesly/Halpert. Ambos participaron en audiciones cruzadas, cuatro candidatos para cada uno de los dos personajes, luego de la prueba confesaron que ella era la preferida para ser Pam y él su preferido para ser Jim.

A lo largo de la serie también han participado más personajes, como Andy Bernard –interpretado por Ed Elms, Resacón en Las Vegas-, que procedía de otra oficina de la empresa Dunder Miflin. Andy Buckley como David Wallace, uno de los superiores de Scott, o James Spader como Robert California, director regional tras la salida de Scott. Idris Elba, el inolvidable Stringer Bell de The Wire, también tuvo personaje en The Office como Charles Miner. Amy Ryan, Holly Flax, fue la única mujer que prácticamente tenía el mismo humor o podía soportar el constante estado de ánimo de Scott, y la única directora de recursos humanos que Scott respetaba, ya que no podía aguantar la presencia de Toby Flenderson, interpretado por Paul Lieberstein.

Posible última aparición de Steve Carell

En las últimas semanas tomó fuerza el rumor de la vuelta de Steve Carell a The Office para una segunda y definitiva despedida junto al resto de compañeros que también han ido dejando la serie. Aunque cuando surgió el primer runrún fue desmentido, el de las últimas semanas ha sido permitido y a diez días del final saltó la exclusiva del regreso de Scott a The Office, sin desmentido alguno. La NBC no ha comunicado nada al respecto y la incógnita se mantendrá hasta el final, por lo que cabe esperar que sí formará parte de este adiós televisivo.

NBC cerrará este 16 de mayo de 2013 la serie cómica que empezó en 2005 con una entrega de apenas seis capítulos, comenzó a mitad de temporada televisiva y tampoco contaba con mucha confianza. Además, esos primeros capítulos casi calcaban los guiones ingleses. A las 8:00/7:00, según la zona horaria de la ciudad en Estados Unidos, empezará el último capítulo de The Office.