MGMT tienen las ideas claras

MGMT saben lo que quieren. Su apuesta musical, desde que dieron el salto a la fama en 2008, es cuanto menos valiente, a la par que curiosa. Una evolución que les ha llevado de los éxitos de corte festivalero con el contagioso trío de canciones pop y disco Time to Pretend, Kids y Electric Feel, a ser uno de las bandas claves de la música psicodélica en la actualidad.



Oracular Spectacular, lanzado en 2008, fue el título que adoptó el sorprendente primer álbum del dúo formado por Benjamin Goldwasser y Andrew VanWyngarden. Un álbum debut que no dejó indiferente a nadie y que convirtió a los jovencísimos estadounidenses en banda obligada a seguir. En su gira telonearon a grandes del panorama musical como Radiohead, Bruce Springsteen, Beck o Paul McCartney.

Sin embargo, más sorprendente aún fue el segundo álbum. Un giro en su sonido, sin duda muy positivo para su evolución personal, pero que no fue entendido por todos. De hecho, apenas se hizo campaña de marketing porque no resultaba comercial. Se trata de un disco sin hits, donde la ambición reside en crear un álbum completo, un viaje en el que cada parada es igual de importante que las demás y que se disfruta realizándose de principio a fin. Un ejercicio creativo de máxima altura.

Nuevo álbum y sencillo en vinilo

El dúo hizo público a principios de 2012 que estaban trabajando en nuevo álbum. El proceso de composición y grabación se extendió durante todo el año y ya por fin se encuentra finalizado. Se espera que el álbum, que llevará el título homónimo de la banda, pueda ser lanzado este año 2013.