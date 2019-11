Editors, una tonelada de amor en su nuevo disco

Ya está todo preparado para que el próximo 1 de julio salga a la venta The Weight of your Love, el cuarto trabajo discográfico de la agrupación británica Editors. Se trata del primer álbum tras la salida de la formación del guitarrista principal Chris Urbanowicz. Por el contrario, Justin Lockey y Elliott Williams pasan a ser nuevos integrantes del grupo. La producción corre a cargo de Jacquire King, que ha trabajado con otros como Kings of Leon o Tom Waits.



Los británicos asombraron en 2005 con su primer álbum, The Back Room. Comienza con gran intensidad y no decae en ningún momento. Munich, Bullets y Blood son algunos de los grandes temas incluídos en este trabajo. Tom Smith pone su potente voz al servicio de unas melodías indie que recuerdan tanto a lo mejor de Interpol como al sonido new wave de los 80, en especial a Joy Division.

En su segundo álbum de estudio, An End Has a Start, los de Tom Smith demostraban una admirable ambición en búsqueda de un sonido trascendental y épico. Se trata de un disco más comercial, lo cual provocó la aparición de detractrores del grupo, pese a que la calidad de su sonido seguía siendo incuestionable. El comienzo está a la altura, con Smokers Outside the Hospital Doors, donde los tambores, los riffs y los coros cierran un tema inicial redondo. Las demás canciones alternan momentos de gran intensidad con pasajes más melancólicos y oscuros. Well Worn Hand, con Toms Smith al piano, pone el broche de oro a un gran disco.

"Teníamos que hacer algo que no hubiésemos hecho antes" In This Light and on This Evening es el tercer disco del quinteto, publicado en 2009. Su meta fue distanciarse del resto de bandas de su generación mediante la búsqueda de nuevos horizontes en su sonido, más crudo y adulto. Las guitarras, muy apocopadas, dejan paso a los sintetizadores como grandes protagonistas. Tom Smith explicó el radical cambio de dirección: "Si hubiéramos intentado hacer otro disco más de guitarra tradicional, no creo que lo hubiéramos conseguido... por nuestra propia salud mental, teníamos que hacer algo que no hubiésemos hecho antes". El sencillo elegido fue Papillon, que creó gran controversia entre los seguidores del grupo y la crítica.

Cuatro años después, The Weight of your Love quiere devolver a Editors al sonido de sus primeros dos dicos y acercarlos a grupos como R.E.M. o Arcade Fire. Con el anuncio del nuevo disco, llegó A Ton of Love, sencillo elegido dar a conocer su nueva dirección musical. El álbum saldrá a la venta antes de sus actuaciones en España en el Bilbao BBK Live y en el Arenal Sound, enmarcadas dentro de un gira de promoción a través de distintos festivales del panorama internacional. Además, habrá una edición especial con doble CD que contiene cinco canciones extra, de las cuales tres serán temas inéditos. Es la oportunidad de Editors, como ha dicho Tom Smith, para "sentirse intocable por momentos".