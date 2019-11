The Doors: más allá de Jim Morrison y Ray Manzarek

The Doors fueron más allá de lo meramente musical: supieron acoger como fundamentos unas teorías filosóficas y unos modos de vida -como el chamanismo de los Indios americanos- adaptándolos a su discurso artístico. Además, fue un grupo con fuertes influencias literarias, ya no sólo su nombre, que proviene de un poema de William Blake, sino también en temas como The End, el cual evoca la tragedia de Sófocles Edipo Rey. Ya sea gracias a Jim Morrison, a Ray Manzarek, o a la comunión de sendas mentes, la banda se sustenta en toda una tradición literaria y filosófica. Pero, ¿qué sucede con sus otros miembros? Robbie Krieger y John Densmore siempre han quedado a la sombra de Jim Morrison e, incluso, de Ray Manzarek. Empero, ambos músicos formaron parte activa del grupo, influyeron en su génesis y en todo ese bagaje que sustenta el estilo musical de la formación.

Aprovechando que The Doors vuelven a estar en el punto de mira, centrémonos en estas dos figuras para rescatarlas de entre las sombras, para fijarnos en su trayectoria musical después de la disolución del grupo.

Robert Allan Krieger nació en Los Angeles, California. Con tan sólo 10 años, Krieger inició su formación musical con la trompeta, más tarde siguió con el piano, pero ambos instrumentos no le acababan de convencer. Hasta su entrada en el internado Menlo School de San Francisco, Krieger no empezó a interesarse por la guitarra. En esa época, con aproximadamente 18 años, se centró en aprendizaje del flamenco, por ello se hizo rápidamente con una guitarra española. No obstante, tal y como se vería posteriormente en The Doors, el Blues fue otra de las influencias en su estilo; de ahí que destaque por el uso del slide en algunos de sus temas, ya sean de The Doors o de proyectos posteriores.

Gracias a su entrada en la banda, Robby Krieger afirmó su talento como guitarrista y aprendió a pasos agigantados; cabe decir que cuando se unió a The Doors, hacía muy poco que él, entonces, joven muchacho tocaba la guitarra. En el grupo no sólo era guitarrista, también compositor de temas tales como Light my Fire, Love me two times y Touch Me, los cuales se convertirían en insignias del grupo junto a otros como Riders on the Storm. Así pues, el músico era guitarrista, compositor y letrista de The Doors.

Lo que también sorprende de este artista es su faceta de cantante, la cual explotó estando ya en The Doors; un ejemplo es el tema Runnin' Blue del disco The Soft Parade (1969). Esta canción fue compuesta por el propio Krieger en honor a Otis Redding, músico de Soul fallecido en 1967. En ella, podemos oír cantar tanto a Morrison como al guitarrista de la banda. De todas formas, fue después del fallecimiento de Jim Morrison cuando Krieger dio más de sí su faceta como cantante. Al morir El Rey Lagarto el 3 de julio de 1971, el grupo decidió seguir adelante sin acoger a otro vocalista que le sustituyera, por ello Ray Manzarek y Robby Krieger asumieron este rol. De esta etapa devinieron dos álbumes, Other Voices (1971) y Full Circle (1972), que pese a no tener el mismo éxito que trabajos anteriores de la banda, seguían demostrando una gran calidad musical y el talante experimental del grupo.

El grupo se disolvió definitivamente en 1973, momento en el que Krieger y Densmore decidieron formar The Butts Band. Esta banda surgió gracias a la estancia de los, aún por esos días, The Doors en Inglaterra. Su discográfica, Elektra Records, había acordado una serie de audiciones para elegir al nuevo vocalista de la banda; sin embargo, después de algunas disputas internas del grupo con la discográfica, Ray Manzarek volvió a EE.UU dejando a los otros dos músicos en Londres. Ambos, guitarrista y baterista, decidieron fundar, junto a otros músicos ingleses, una nueva banda que llamaron, tal y como se ha dicho, The Butts Band. En 1974 sacaron un álbum, que llevaría el mismo nombre que la banda, pero su trayectoria duraría sólo un año más. Lamentablemente, la distancia entre músicos -unos de EE.UU y otros de Inglaterra- dio lugar a la separación del conjunto en 1975.

Tras la disolución de The Butts Band, Robby Krieger ha realizado diversos proyectos musicales, unos junto a otros ex-The Doors, otros en colaboración con diversos músicos, y también propios proyectos en solitario. El más actual, concretamente del 2012, fue la formación de The Roadhouse Rebels. Junto a ellos, Krieger re-interpretó temas de The Doors, y también realizaron una gira con 3 shows en EE.UU. En el siguiente vídeo se puede ver a la banda actuando en The Bella Fiore Music Festival el 26 de mayo de 2012.

John Paul Desnmore nació en Los Angeles, California; conoció a Manzarek y a Krieger en las sesiones de meditación a las que todos asistían. El que sería futuro batería de The Doors tiene una clara base jazzística en su estilo, justificada por su aprendizaje junto a Fred Katz, reputado cellista de jazz. De todas maneras y en comparación con Robby Krieger, Densmore destaca por tener una carrera muy versátil después de The Doors, abarcando la música y otras disciplinas, como la actuación y la literatura.

Una vez The Doors y The Butts Band se disolvieron, Densmore se retiró de la música rock. Corrían los años 80 y el ex-batería de The Doors pasó a formar parte de Bess Synder and Co., formación que experimentaba con el estilo Dance. No obstante, en la misma década de los 80 Densmore se adentró en la escena teatral neoyorquina. En 1984 debutó como actor en la obra Skins, que él mismo había escrito y estrenó en el teatro La Mama de Nueva York. Durante los años venideros co-produjo diversas obras teatrales, colaboró con otros músicos, como Adam Ant, y actuó en shows televisivos, incluyendo el film The Doors, dirigido por Oliver Stone en 1991.

Siguiendo sus pasos musicales, el proyecto más reciente de John Densmore es Tribaljazz. Esta banda mezcla música jazz con ritmo étnicos, ritmos que formaron al baterista durante su aprendizaje musical.

Sumándolo a su obra musical y teatral, Densmore ha escrito dos novelas que han sido best-sellers en EE.UU. Por un lado la autobiografía Riders on the Storm, publicada en 1990, en la que cuenta su experiencia conviviendo con The Doors y, en especial, con Jim Morrsion. Por otro lado se encuentra su última novela, publicada en abril de este mismo año, que lleva por título The Doors Unhinged: Jim Morrison's Legacy Goes on Trial. En ella, Densmore relata lo ocurrido cuando se enfrentó a Robby Krieger y a Ray Manzarek en los tribunales durante el año 2003. Las razones de estos enfrentamientos residían en los desacuerdos entre los artistas sobre el uso del legado de Jim Morrison. Densmore se mostraba reticente a sus ex-compañeros usasen el nombre The Doors para denominar al grupo que devolvería la banda -sin Densmore- a los escenarios. Además, el baterista también se negó a que Cadillac usase un tema de The Doors en la campaña publicitaria de 2002. Ambas disputas fueron las que llevaron al músico a los tribunales, ganando los pleitos pero separándose de Krieger y Manzarek. Esta novela ha sido objeto de polémica antes, incluso, de su publicación, sin embargo, también es interesante porque aporta material fotográfico inédito de Jim Morrison.

Sea como fuere, ambos artistas tuvieron y tienen una vida más allá de The Doors, asimismo, ambos dejaron su huella en la banda. El grupo era un todo formado por músicos que, de una manera u otra, ahondaron en su estilo para contribuir al de la formación. Jim Morrison dejó difícil el panorama a sus compañeros, pues el vocalista había alcanzado la categoría de mito estando aún en vida. Por este motivo, todo el material bibliográfico y biográfico del que se dispone, actualmente, sobre The Doors pasa únicamente por la figura del gran Rey Lagarto, sin casi mencionar al resto de integrantes del conjunto californiano, a no ser que tuvieran algo relevante vinculado con el vocalista. Sin menospreciar la gran obra y legado de Jim Morrison, siempre resulta interesante mirar las personalidades que le rodeaban y que influyeron en el legado musical de esta banda californiana.