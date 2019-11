Beady Eye, censura en su nuevo disco

La cuenta atrás ya llega a su fin. Mientras los seguidores de Oasis sueñan con el posible regreso de la banda, debido a que en 2014 se celebra el veinte aniversario de la publicación de su primer álbum, los fans de Beady Eye podrán disfrutar la semana que viene del nuevo trabajo de la banda. La separación de Oasis se produjo en 2009, resultando la creación de la banda liderada por Liam Gallagher junto con el resto de miembros de Oasis, a excepción Noel Gallagher. Éste último ha llevado hasta ahora una exitosa carrera en solitario.

BE será el segundo álbum que publiquen, tras Different Gear, Still Speedin, que saliese a la venta en 2011. Dos años habrán tenido que pasar pues para que por fin sus seguidores puedan disfrutar de su nuevo disco. Será el 10 de junio, y se podrá adquirir tanto en formato físico en CD y vinilo como en digital. Además, habrá una edición deluxe con cuatro cortes extra que se añaden a los once de la edición estándar. El trabajo ha sido producido por Dave Sitek.



Ya podemos escuchar los dos primeros sencillos del álbum, titulados Second Bite of the Apples y Face the Crowd. Además, anteriormente publicaron el videoclip de otra de las canciones del álbum, Flick of the Finger, si bien ésta no fue lanzada como sencillo. La lista de canciones que componen el álbum es la siguiente:

Flick of The Finger

Soul Love

Face The Crowd

Second Bite of The Apple

Soon Come Tomorrow

Iz Rite

I'm Just Saying

Don't Brother Me

Shine A Light

Ballroom Figured

Start Anew





La carátula de la controversia

La portada del álbum ha sido censurada por dejar vez el pezón de una mujer desnuda. La fotografía fue tomada por el artista Harry Peccinotti en la década de los 60, siendo su mujer la modelo. Para poder salir al mercado, el pecho de la mujer ha tenido que ser cubierto por una pegatina.