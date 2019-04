Jake Bugg el nuevo fenómeno británico

Este joven británico apunta maneras y es que con tan solo diecinueve años ya ha conseguido posicionarse en lo más alto de las listas de éxitos con su álbum debut. Desde pequeño tuvo pasión por la música y con once años ya sostenía una guitarra entre sus manos. Autodidacta, aprendió a tocar viendo videos en Youtube. Algunos de sus ídolos musicales son Johnny Cash, The Beatles o Jimi Hendrix y más actuales como Oasis Donovan o Arctic Monkeys, declarando que esta última banda ha influido mucho a lo largo de su adolescencia.

Su debut en la escena británica vino de la mano del Festival Glastonbury en 2011, cuando la BBC le seleccionó para actuar en el escenario para promesas, un buen escaparate para darse a conocer en el panorama actual de la música indie. Más tarde firmó un contrato con la discográfica Mercury Records, donde fue dando forma a lo que sería su carta de presentación su álbum Jake Bugg. Gran Bretaña es una gran fábrica de talentos musicales y no es fácil hacerse un hueco, pero Bugg sin duda lo ha conseguido, el mismo Noel Gallagher le ha definido como un cruce entre la tradición folk de Estados Unidos y el sonido británico de las últimas décadas. Ha sido telonero de numerosos cantantes y grupos de mucho prestigio. Entre ellos el cantante de Oasis en su concierto War Child en el municipio londinense de Candem Town, del grupo Stones Roses y en septiembre del último año de The Killers en el Itunes Festival. También tiene previsto ser telonero de The Rolling Stones en su actuación en Hyde Park. Se le pudo ver en la última edición del festival Coachella el pasado mes de abril.

Su álbum titulado Jake Bugg salió a la venta el pasado mes de octubre superando en la lista de éxitos a Babel de Mumford and Sons segundo disco de la banda y consiguiendo así el número uno en el UK Album Charts. Cuenta con catorce temas entre ellos Lightning Bolt, Two Fingers o Seen It All. No solo ha sido un éxito en Reino Unido, poco a poco Bugg se está dando a conocer en el panorama internacional. Tiene previstos conciertos por distintas ciudades europeas y una gira por Australia Japón y Estados Unidos en el verano de 2013 dando así un salto importante en su carrera musical. Este julio hará una visita a nuestro país en el FIB, Festival Internacional de Benicassim el día veintiuno donde podremos disfrutar de su folk-rock.