Courteney Cox debutará detrás de las cámaras con el drama 'Hello I Must Be Going'

La conocida actriz de Friends y de la saga de terror Scream, Courteney Cox, probará suerte detrás de las cámaras con el drama Hello I Must Be Going. Según adelanta Deadline, la historia estará protagonizada por Seann William Scott (American Pie) y contará con la producción de la propia Courteney Cox junto a su ex marido, el también actor David Arquette.

El guion estará firmado por David Flebotte, responsable de series como Boardwalk Empire o Mujeres Desesperadas, y narrará la historia de un hombre deprimido que regresa a su localidad natal para dejar solucionado una serie de asuntos antes de suicidarse. Compartiendo pantalla con Seann William Scott encontraremos a Kate Walsh (Anatomia de Grey), quien dará vida a su hermanastra; además podremos ver a Garret Dillahunt y Rob Riggle.

No es la primera vez que Courteney Cox se pone detrás del objetivo. Ya lo hizo con acierto en algunos capítulos de su nuevo proyecto televisivo, Cougar Town, además de dirigir el telefilme Talhotblond; no obstante, es ahora, y con más de dos décadas de trabajo en su filmografía, cuando ha decidido dar el salto al largometraje cinematográfico. Si todo va según lo previsto, esta nueva etapa en su vida comenzará a finales de este mes, para cuando está programado el inicio de las grabaciones de Hello I Must Be Going, en Los Ángeles.