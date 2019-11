Bruce Willis: el comediante más duro de Hollywoodland (II)

Viene del reportaje Bruce Willis: el comediante más duro de Hollywoodland (I ).

Los años 90: algún que otro traspiés para tomar impulso

A principios de los 90, Willis encadenó una serie de proyectos que perjudicaron su imagen en el Star System de Hollywood, debido a la falta de respaldo por el público y por la crítica.

Así, en 1990 se embarcó en el proyecto de Brian de Palma, The bonfire of the Vanities (La hoguera de las vanidades ), en el que el peso de la trama recaería sobre los hombros de Tom Hanks y Melanie Griffith, en una adaptación del libro homónimo de Tom Wolfe.

Bruce se reservó un papel secundario en la trama, como el periodista encargado de sacar a la luz un oscuro secreto de un ambicioso agente de bolsa, que ocultó el atropello y fuga de un peatón negro en un barrio marginal, en compañía de su amante. La noticia conllevará el descenso a los infiernos del protagonista, en una lucha por volver a su status anterior.

La película contó con un presupuesto cercano a los 47 millones de dólares, siendo incapaz de recaudar más de 15,7 millones, suponiendo un rotundo fracaso comercial y de crítica.

El fracaso de su anterior trabajo fue cubierto por la segunda aparición de John McClane en la segunda parte de La Jungla de Cristal, que llevó por título Die Hard 2: Die Harder (La Jungla 2: Alerta Roja ), con Renny Harlin en la dirección.

Junto a Willis, repetían papel Bonnie Bedelia, como su mujer y Reginald Veljohnson como su fiel amigo.

Además los villanos de la función serían encarnados por Franco Nero y William Sadler.

El televisivo Dennis Franz, William Atherton, John Amos, Colm Meaney y Robert Patrick completaban la función.

Por segunda vez, el detective John McClane se ve envuelto en una crisis terrorista, mientras espera a su esposa en el aeropuerto de Dulles, en Washington.

En esta ocasión, el coronel Stuart, un militar expulsado del Congreso, organiza en los alrededores del aeropuerto una base de operaciones encaminada a liberar a un dictador sudamericano recientemente derrocado y que cuenta con el dudoso honor de ser uno de los traficantes más peligrosos del mundo.

De nuevo el valiente policía de Los Ángeles será el único capaz de enfrentarse a una legión de terroristas armados hasta los dientes y salvar la situación.

Con un presupuesto cercano a los 70 millones de dólares logró arrasar en taquilla, amasando la considerable cantidad de 240 millones.

Un año después protagonizó The last Boy Scouth (El último Boy Scouth ), de Tony Scott, encarnando a un detective en horas bajas, que había sido agente del servicio secreto norteamericano, pero un incidente con un político corrupto, arruinó su emergente carrera.

Sin buscarlo, su suerte se unirá a la de un jugador de fútbol americano en el ocaso de sus carreras, en la resolución de un caso relacionado con el mundo del deporte.

El compañero de fatigas de Willis en la película recayó en Damon Wayans.

Además se añadirían al reparto Chelsea Field, Noble Willingham, Halle Berry o Bruce McGill.

Poco después protagonizaría su segundo tropiezo, en una película coescrita por el propio Willis, titulada Hudson Hawk (El gran Halcón ).

El film fue dirigido por Michael Lehman y junto a Willis se encontraban actores de la talla de Andie McDowell, Danny Aiello, James Coburn, Richard E. Grant, Frank Stallone o David Caruso.

La trama giraba en torno a las aventuras de un ladrón de guante blanco llamado Eddie Hawkins, quien tras cumplir una larga condena de 10 años, es obligado a abandonar su proyecto para vivir de modo honrado, para evitar que el psicópata Mayflower, mate a su íntimo amigo Tommy.

La cinta contó con un presupuesto de 65 millones de dólares, recaudando tan sólo 17,2 millones.

El mismo año, participó junto a su esposa Demi Moore, en un papel secundario en la película Mortal Thoughts (Pensamientos Mortales ), bajo las órdenes de Alan Rudolph.

Willis encarna a un hombre violento que resulta asesinado, siendo la principal sospechosa del crimen su esposa y la mejor amiga de ésta.

A la feliz pareja, se unían Gleene Headly, Harvey Keitel o Billie Neal.

El año 1991 lo coronó con un nuevo rol secundario en el film de cine negro Billy Bathgate , de Robert Benton.

La historia giraba en torno a la figura del joven Billy, un chico honrado obligado a sobrevivir en un barrio repleto de gánsters, lo que le lleva a comenzar a trabajar para el mafioso local Dutch Schültz. Poco a poco va creciendo en la organización criminal hasta llegar a hacerse con el poder.

El peso de la acción recaería sobre el gran Dustin Hoffman, secundado por Loren Dean, Nicole Kidman, Steven Hill, Steve Buscemi, Stanley Tucci o Moira Kelly.

El año 92 comenzaría con un retorno a la comedia, de la mano de Robert Zemeckis en Death Becomes Her (La muerte os sienta tan bien ).

La historia se centraba en la relación de odio existente entre Helen y Madeline. Madeleine estaba casada con un brillante cirujano plástico, pero éste comete el error de engañarla con Helen. A pesar de su juego a dos bandas, ambas mujeres acuden a él para mantener eternamente su aspecto juvenil, hasta que Helen encuentra una pócimaque garantiza la eterna juventud y que desatará los acontecimientos más sorprendentes.

Las archienemigas fueron encarnadas por Meryl Streep y Goldie Hawn; contando en el reparto con Isabella Rossellini o el mismísimo Sydney Pollack.

La película consiguió el Óscar a los mejores efectos visuales y una nominación a los Globos de Oro a la mejor actriz de comedia para Meryl Streep.

Su siguiente trabajo fue un pequeño cameo en The Player (El juego de Hollywood ), de Robert Altman, una sátira ambientada en el mundo del cine.

Un productor holywoodiense, Griffin Mill, recibió cartas amenazadoras de parte de un guionista, cuyo proyecto había sido rechazado por él; lo que provocó una disputa que finalizó con el asesinato del guionista a manos de Griffin.

Los estudios cinematográficos intentarán eludir su responsabilidad en los hechos para no verse perjudicados económicamente.

El reparto incluía a Tim Robbins, Greta Scacchi, Whoopi Goldberg, Peter Gallagher, Lyle Lovett, Fred Ward, Julia Roberts, Burt Reynolds, Andie McDowell, Susan Sarandon, James Coburn, Dean Stockwell, Richard E. Grant, Sydney Pollack, Cher, Jeff Goldblum, Vincent D’Onofrio y Brion James.

La película recibió 3 nominaciones a los Óscars (Guión adaptado, montaje y director), 2 Globos de Oro (Mejor película de comedia y mejor actor, para Tim Robbins), 2 premios BAFTA (Mejor director y guión adaptado), 2 premios del Festival de Cannes (Director y actor), el premio César a la mejor película extranjera y 3 premios del círculo de críticos de Nueva York (Película, fotografía y director).

El siguiente año encabezó el reparto de Stricking Distance (Persecución Mortal ), en 1993, dirigida por Rowdy Herrington.

En esta ocasión, Willis dio vida a un policía de origen irlandés, Tom Hardy, quien en compañía de su padre está obsesionado por capturar a un peligroso asesino en serie. Sin embargo, se ven envueltos en un accidente en plena persecución, que acaba con su padre muerto a manos del psicópata.

Años después, alejado de su antiguo puerto, disfrutando tranquilamente de su nuevo puesto como agente del puerto, se vuelve a cruzar en su camino el famoso asesino en serie, centrando todos sus esfuerzos en atrapar al sádico asesino.

El reparto se completó con Sarah Jessica Parker, Dennis Farina, Tom Sizemore y Robert Pastorelli.

La película recaudó cerca de los 28 millones de dólares, en su vuelta al cine de acción.

Posteriormente intervino en un breve cameo en la comedia de Gene Quintano, National Lampoon’s Loaded Weapon (Con el arma a punto ).

La cinta pretendía parodiar a las películas de acción policiacas de buddy movies, del tipo de Arma Letal.

Sus protagonistas eran Emilio Estévez y Samuel L. Jackson; secundados por Jon Lovitz, Tim Curry, William Shatner, F. Murray Abraham, Charlie Sheen, Dennis Leary, Denise Richards, Corey Feldman, JT Walsh, Charles Napier, Whoopie Goldberg y Christopher Lambert.

Posteriormente aceptó un papel secundario en la película Nobody’s Fool (Ni un pelo de tonto ), de Robert Benton.

La película se centraba en la historia de Donald Sullivan, un viejo trabajador de la construcción, encarnado por Paul Newman, cuyo mayor problema es su negativa a crecer a pesar de su longeva edad, lo que le ha llevado a abandonar la mayor parte de sus responsabilidades familiares.

El resto de personajes fueron interpretados por Melanie Griffith, Jessica Tandy, Dylan Walsh o Phillip Seymour Hoffman.

La cinta recibió dos nominaciones a los Óscar (Mejor actor y mejor guión adaptado), una nominación a los Globos de Oro al mejor actor principal, un Oso de Plata del Festival de Berlín al mejor actor, un premio del Círculo de críticos de Nueva York al mejor actor y una nominación a los Chlotrudis Adwards para Bruce Willis, como actor de reparto.

El año concluiría con su intervención en la comedia de Rob Reiner, North (Un muchacho llamado Norte ), en la que pondría voz al narrador de la historia en la que un inteligentísimo niño de 10 años, decide divorciarse de sus padres y salir en busca de unos nuevos progenitores ejemplares.

Con Elijah Wood a la cabeza, se unieron al proyecto Dan Aykroyd, Kathy Bates, Alan Arkin, Jon Lovitz, Alexander Godunov, Pat Morita, John Ritter o Scarlett Johansson.

La película tuvo un discretísimo paso por taquilla y un mal recibimiento por parte de la crítica especializada.

En 1994 formó parte de la Ópera Prima de Quentin Tarantino, Pulp Fiction , encarnando a Butch, un boxeador al final de su carrera al que intentan convencer para amañar su combate. Sin embargo, el orgullo de Butch podría más que su sentido del deber y tomaría un camino inesperado con consecuencias sorprendentes.

En esta ocasión, Willis compartiría pantalla con John Travolta, María de Medeiros, Ving Rhames, Christopher Walken, Angela Jones o Peter Green, en su historia pulp.

La película fue un éxito de crítica y público, acaparando 7 nominaciones a los Óscars y ganando el premio al mejor guión original; 6 nominaciones a los Globos de Oro, la Palma de Oro del Festival de Cannes, 2 premios BAFTA, el premio César a la mejor película extranjera y 2 premios David di Donatello.

En su siguiente trabajo dio de nuevo un giro radical, sumergiéndose en un sórdido thriller erótico, de la mano de Richard Rush, titulado Color of night (En el color de la noche ), en el que el actor no dudó en mostrar sus atributos masculinos durante el metraje, con el consiguiente escándalo producido por la puritana sociedad norteamericana que revertió en una publicidad gratuita para el film.

En la película, Willis daba vida a un psiquiatra atormentado por el suicidio de una paciente años atrás, lo que le impulsa a intentar rehacer su carrera y su vida en Los Ángeles, buscando el consuelo de su amigo Jim, quien está siendo amenazado por un extraño, recayendo sus sospechas sobre uno de los 5 pacientes que estaba tratando en ese momento. Tras su muerte, Bill Cappa, se dedica a investigar por su cuenta quien es el asesino de su amigo, a la vez que comienza una tormentosa relación con una misteriosa mujer, encarnada por la jovencísima Jane March.

Como secundarios figuraban Lesley Ann Warren, Rubén Blades, Brad Dourif, Lance Henriksen y Kevin J O’Connor.

La película recibió una nominación a los Globos de Oro, a la mejor canción original; si bien la crítica no fue nada benevolente con el film.

1995 comenzaría con un nuevo cambio de registro en su carrera, apostando por un arriesgadísimo proyecto de cine futurista, dirigido por Terry Gilliam y que llevaría por título Twelve Monkeys (Doce Monos ).

En esta ocasión, Willis encarnaba a James Cole, un prisionero del futuro, que en el año 2035, se presenta voluntario para regresar en el tiempo, con el fin de poder evitar la propagación de un virus letal que fue el causante de la muerte de millones de personas. Su misión consistirá en conseguir una muestra del virus para poder elaborar un antídoto con el que salvar a la humanidad.

Durante su viaje se cruzará con una bella psiquiatra (Madeleine Stowe) y con un enfermo mental (Brad Pitt) que dice conocer al Ejército de los Doce Monos, supuestamente los responsables de la propagación del virus.

Christopher Plummer y David Morse entre otros, secundaban al trío protagonista.

Su siguiente trabajo le volvió a unir al genial director Quentin Tarantino en el episodio rodado por éste en la película Four Rooms , en la que interpretaba a Leo, uno de los participantes en la apuesta sobre la que giraba el episodio y en el que participaban además el propio Tarantino, Jennifer Beals, Tim Roth y Paul Calderon.

El año concluiría con su tercera encarnación del indestructible policía John McClane, en la trepidante Die Hard with a Vengance (Jungla de Cristal III: La Venganza ), dirigida al igual que la primera parte, por John McTiernan.

En esta ocasión, un terrorista que responde al sobrenombre de Simon (Jeremy Irons), está sembrando Nueva York de bombas, obligando a reintegrarse al servicio al detective John McClane, para que participe en una serie de retos encaminados a impedir la explosión de futuras bombas.

Con la ayuda de Zeus (Samuel L Jackson), un electricista de Harlem, deberá de seguirle el juego al peligroso terrorista, para intentar detenerle.

Un año después encarnaría al misterioso pistolero John Smith, en el thriller de acción Last Man Standing (El último hombre ).

En este remake de Walter Hill, un pistolero llega en los años 30 al pueblo tejano de Jericó, en medio de una batalla campal entre dos bandas de gánsters rivales, comenzando a trabajar a sueldo para una de las bandas. Sin embargo, el misterioso forastero tiene unas intenciones ocultas que pronto verán la luz.

A Willis le acompañaban en el proyecto Christopher Walken, Bruce Dern, William Sanderson, Alexandra Powers, Karina Lombard y Leslie Mann.

Volviendo a dar un giro artístico a su dilatada carrera, Bruce puso la voz al personaje animado de Manny en la cinta de dibujos animados Beavis and Butt-Head Do America (Beavis y Butt-Head recorren América ), dirigida por Mike Judge.

El largometraje se basaba en los célebres personajes de la conocida serie de animación de la MTV, en la que los dos protagonistas se echan a la calle con el pretexto de recuperar su televisor robado.

Entre 1996 y 1997 particípó activamente en una serie de televisión que llevaba por título Bruno the Kid , en la que prestaba su voz al personaje principal.

Se trataba de una serie norteamericana creada y producida por la compañía Film Roman Productions, que contó con 36 episodios.

El protagonista era un níño de 11 años que se convierte en un espía para una organización secreta.

Además de Willis, participó en el proyecto Mark Hamill y Tony Jay.

En 1997 Bruce volvió a sorprender con su interpretación por primera vez en su filmografía de un villano en la gran pantalla, encarnando al mítico asesino El Chacal, en el thriller dirigido por Michael Canton-Jones, The Jackal (Chacal ).

La trama giraba en torno a la conocida figura del asesino sin escrúpulos que da nombre a la cinta, que es contratado por la mafia rusa para que asesine a un alto mandatario del gobierno norteamericano, como represalia por la muerte de uno de sus hombres. Tal circunstancia es conocida por el director del FBI, quien encomienda a un exmiembro del IRA (Richard Gere) y a una agente de la inteligencia rusa (Diane Venora), la detención de los planes del temible asesino.

En el reparto figuraban además Sidney Poitiere, Leslie Phillips. JK Simmons, Mathilda May y Tess Harper.

La película era un remake del clásico de Fred Zinemann de 1973.

El mismo año realizó un pequeño cameo como estrella invitada en la sitcom estadounidense de la NBC, Mad About You , de los creadores Paul Reiser y Danny Jacobson, haciendo de paciente con amnesia en el episodio titulado, The Birth part two.

El argumento de la serie giraba en torno a las vivencias de una pareja de recién casados (Paul Reiser y Helen Hunt), en la cosmopolita ciudad de Nueva York.

En su siguiente trabajo, Willis volvió a encarnar a un héroe de acción, en el trepidante film de Ciencia Ficción del cineasta francés Luc Besson, The Fifth Element (El Quinto Elemento ).

El argumento futurista se centraba en el hecho de que cada 5.000 años se abría una puerta entre dos dimensiones: el Universo y la Vida. En la otra dimensión existe un elemento que no está hecho de ninguno de los elementos conocidos, sino que se compone de una anti-eneregía conocida como el quinto elemento (Milla Jovovich); y que es codiciada por distintas fuerzas malignas.

Sólo la intervención de Korben Dallas, un valiente taxista espacial, podrá impedir que las fuerzas del mal se hagan con el codiciado quinto elemento.

En el reparto figuran actores de la talla de Gary Oldman, Ian Holm, Chris Tucker o el televisivo Luke Perry.

La cinta fue galardonada con una nominación a los Óscar (Mejor sonido), un premio BAFTA (Mejores efectos visuales) y 3 premios César (Director, fotografía y diseño de producción).

1998 comenzaba con su aparición en un rol secundario en el film bélico, The Siege (Estado de Sitio ), del cineasta Edward Zwick.

La trama giraba en torno a la amenaza terrorista cernida sobre la Gran Manzana por la Jihad Islámica, en represalia por el asesinato de un líder religioso musulmán, a manos de las tropas norteamericanas. En esta situación, el director del equipo antiterrorista del FBI, Anthony Hubbard (Denzel Washington) y la agente de la CIA, Elise Kraft (Annette Bening); serán designados para intentar acabar con la amenaza; mientras el gobierno decide declarar la ley marcial a través del Comandante General William Deveraux (Bruce Willis).

Tony Shalhoub y David Proval secundaron el reparto; si bien la película no gozó del respaldo de la crítica y del público en general.

Poco después sería reclutado por el director Michael Bay, para comandar una misión espacial, destinada a salvar a la humanidad de su desaparición, la película Armaggedon , resultaría ser todo un blockbuster.

La película narraba el intento de la NASA por desviar de la órbita terrestre, un asteroide del tamaño de Tejas que se acercaba a toda velocidad para acabar con el planeta Tierra. Para ello, se encomiendan a Harry S. Stamper (Willis), el mejor perforador del mundo, que es elegido para comandar una misión suicida espacial, en la que deberán de intentar aterrizar en el asteroide con el fin de perforar un agujero en su corteza para poder introducir una bomba nuclear que al ser detonada divida en dos el asteroide impidiendo la colisión con nuestro planeta.

En el proyecto se embarcaron Ben Affleck, Steve Buscemi, Liv Tyler, Billy Bob Thorton, Udo Kier, Will Patton, Peter Stormare, Michael Clarke Duncan, Keith David, Owen Wilson, Mark Curry, Jason Isaacs y William Fichtner.

La cinta fue galardonada con 4 Óscars (Mejor canción, sonido, efectos sonoros y efectos especiales).

Tras el éxito de taquilla de su anterior trabajo, protagonizó un thriller de acción, titulado Mercury Rising (Al Rojo Vivo ), bajo la dirección de Harold Becker.

Willis interpreta a Jeffries, un agente del FBI encargado de las escuchas telefónicas, hasta que le encargan la investigación del caso de un niño autista desaparecido, cuyos padres han sido asesinados, por la capacidad del menor para interpretar códigos indescifrables.

En el reparto se contó con Alec Baldwin, Chi McBride, Robert Stanton, Miko Hughes, Kim Dickens o Peter Stormare.

En el 99 volvió a sus orígenes con una comedia romántica junto a Michelle Pfeiffer, en la película The Story of Us (Historia de lo nuestro ).

El cineasta Rob Reiner exploró en esta cinta los cambios experimentados por una pareja que lleva más de quince años casada.

El reparto se completaba con Tim Matheson, el propio Rob Reiner, Rita Wilson, Julie Hagerty y Betty White.

Ese mismo año protagonizó un papel como invitado en la serie de televisión Ally McBeal , creada por David E Kelley, para la todopoderosa cadena FOX.

El personaje de Calista Flockhart, además de dar nombre a la aclamada serie, era el hilo conductor de la misma, interpretando a una abogada de 27 años que era despedida de su empleo tras acusar de acoso sexual a uno de los principales socios de la firma de letrados para la que trabajaba; sin embargo la suerte le sonreiría tras encontrarse con un antiguo compañero de carrera, quien le consigue un puesto en el bufete Cage & Fish, donde se reencontrará con un antiguo novio (Gill Bellows), quien en esos momentos estaba casado.

Willis interpretó en la serie en el episodio Love Unlimited, al doctor Nickle.

Su siguiente trabajo le adentró en el cine de terror, de la mano del prestigioso director M Night Shyamalan, en el film The Sixth Sense (El Sexto Sentido ).

Willis da vida al doctor Malcom Crowe, un prestigioso psicólogo infantil de Philadelphia, que no logra superar el recuerdo de un joven paciente al que no logró ayudar y que se suicidó delante de él.

Después de estar una temporada sin aceptar ningún caso, acepta tratar a Cole Sear (Haley Joel Osment), un niño aterrorizado que dice ver muertos en ocasiones y al que Malcom intentará ayudar para salvarle.

El reparto se completaría con la presencia de Toni Collette, Olivia Williams o Donnie Wahlberg, entre otros.

La película supuso un rotundo éxito en taquilla y en la crítica, recibiendo 6 nominaciones a los Óscars, 2 nominaciones a los Globos de Oro, 4 nominaciones a los BAFTA y 4 nominaciones a los Saturn Adwards.

En su siguiente trabajo optó por la comedia, en la película Breakfast of Champions (El desayuno de los campeones ) de Alan Rudolph.

El argumento del film gira en torno a la figura de un rico y respetado hombre de negocios de Midland City, se ve sumido en una profunda crisis que a punto está de llevarle a la locura. Su encuentro con un escritor incomprendido y pobre en un festival de arte, desencadenará una serie de acontecimientos sorprendentes.

Junto a Willis, se unieron al proyecto Nick Nolte, Albert Finney, Barbara Hershey, Lukas Haas, Omar Epps y Owen Wilson.

Posteriormente hizo un breve cameo interpretándose a sí mismo en Franky goes to Hollywood , de Brendan Kelly.

En este corto, se narran las vivencias de un perro, Franky, que aparecía en el inicio de la película Armaggedon, en la que éste se caía en el agujero dejado en el suelo por uno de los meteoritos que impactaron en la Tierra. De esta manera, se centra en la travesía del can hacia la película , en la que aparece dándole una soberana paliza a Godzilla y conociendo a actores famosos como el propio Bruce Willis, Liv Tyler, Steve Buscemi o el director Michael Bay.

Fuentes consultadas: Filmaffinity, wikipedia e IMDB.

Fotografías en el cuerpo del artículo: Filmaffinity.