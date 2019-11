Parálisis Permanente, el post-punk de la Movida

Madrid, principio de los años 80. España por fin se había deshecho del velo del franquismo y podía recibir el mundo en su plenitud. Experimentación artística, vanguardia, rebeldía y ganas de libertad: la Movida Madrileña nacía para cambiar la mirada de una España dormida, de un arte inexistente. Con raíces e influencias de movimientos musicales y culturales europeos, como el Punk, grupos como Farenheit 451 o Alaska y los Pegamoides ponían banda sonora a la juventud de los 80.

Al estilo de los "-ismos" vanguardistas, los jóvenes formaban bandas para luego disolverlas y crear otras de nuevas; de esta manera surgieron los Parálisis Permanente. En sus inicios era una banda paralela a Alaska y los Pegamoides, hasta que en 1982 éstos se disolvieron y los caminos profesionales de sus músicos se separaron. El conjunto fue creado por Eduardo Benavente -guitarrista- y Nacho Canut -bajista-. Para completar la formación, la voz correría a cargo de Javier Benavente, hermano de Eduardo, y el batería sería Johnny Canut, hermano de Nacho. El estilo seguiría con la estela post-punk de los Pegamoides, pero sin tanto colorido; convirtiéndose en una de las primeras bandas siniestras y oscuras españolas, con influencias de grupos como The Cure o Siouxsie and The Banshees.

El mismo año de su génesis, después de grabar una maqueta, Javier Benavente abandona la formación; poco después también lo haría Nacho Canut, quien formaría Alaska y Dinarama. Sus puestos fueron ocupados por Eduardo, ahora voz y guitarra, y por Rafa Balmaseda, ex-Derribos Arias y ahora bajista de la banda. Posteriormente, Ana Curra y Toti Árbores se unirían, ella en teclado y coros y él como batería, sustituyendo a Johnny Canut.

Ésta sería la formación definitiva y con la que grabarían su primer y único disco, El Acto, en 1982. Además de este trabajo, anteriormente colaboraron con Gabinete Caligari en un EP que contenía singles de ambos grupos y cuya primera edición fue producida por la discográfica Tic-Tac. Más tarde y debido al éxito de ventas, habría una segunda edición producida por DRO y Tres Cipreses, las cuales disfrutarían del mismo éxito. De hecho, DRO se convertiría en la discográfica del grupo, acuerdo que, en la época, era complicado conseguir; no existían muchos sellos independientes y menos que fueran capaces de correr con los gastos de producción musical. No obstante, Parálisis Permanente era una buena apuesta, el éxito que estaban teniendo era una muestra de ello. Más tarde, la banda grabó su único vídeo del tema Autosuficiencia, el cual se convertiría en el emblema de los Parálisis y del movimiento post-punk español. Esta canción formaría parte de El Acto, acompañado por otras como Quiero Ser Santa o Nacidos Para Dominar, todos compuestos por Eduardo y con ayuda de otros miembros de la banda. Cabe destacar las dos versiones que se incluyen en el LP, cantadas en español: I Wanna Be Your Dog de Stooges -Quiero Ser Tu Perro en el disco- y Heroes de David Bowie -Héroes en el LP-.

Parálisis Permanente era ya un grupo consolidado pese a su corta trayectoria musical; sin embargo, durante la gira que emprendieron en 1983, ocurrió el fatídico accidente de tráfico que marcaría un antes y un después en la vida del grupo, de sus integrantes y de los músicos de la Movida Madrileña. La madrugada del 14 de Mayo del 1983, Ana Curra, Eduardo Benavente y Toti Árbores viajaban en el coche que durante el trayecto de León a Zaragoza se salió de la calzada a causa de la lluvia. La banda iba a actuar en la capital aragonesa, pero el accidente se llevó la vida de Eduardo, dejando a Ana hospitalizada y, por suerte, a Toti con tan solo heridas leves.

La muerte del joven músico -sólo tenía 20 años- catapultó su figura a la categoría de mito musical y conmocionó a todo el ambiente, músicos y artistas de la Movida. Cabe destacar la actuación que realizaron unas semanas antes del accidente en el programa La Edad de Oro, presentado por Paloma Chamorro y emitido en TVE. El programa piloto en el que Parálisis Permanente participó se emitió tres días después del accidente y fue una de las últimas actuaciones de la banda.

Pese a su juventud, Eduardo destacaba por sus aptitudes musicales. Así lo comenta Ana Curra en una entrevista concedida en 2010 para el diario Público, debido a un proyecto musical -Digital 21 vs. Ana Curra- que emprendió con Miguel López Mora: “Era una personalidad arrolladora. Hubiera llegado lejos. Es una de esas personas que conoces, y mira que he tenido alumnos y he ido a conciertos, y ves a un tipo con una capacidad musical asombrosa. Una capacidad para aprender a tocar los instrumentos en diez días, una batería o una guitarra, y hacerlos suyos”.

Si hablamos de la que fue tesclista de la banda y compañera sentimental del músico, cabe destacar el proyecto que ocupa su actividad profesional desde Marzo de 2012. Después de estar años en silencio, sin conceder entrevistas ni declaraciones sobre el accidente, seguir con su actividad musical con grupos como Seres Vacíos, e incluso siendo profesora del conservatorio de Madrid, vuelve de gira con temas de Parálisis Permanente.

Ana Curra ha roto su silencio y ha emprendido el proyecto en compañía de otros músicos conocidos. En concreto hablamos de Cesar Scappa, José Battaglio -ambos guitarristas-, Manolo UVI -bajista- y Rafa Le Doc -batería-. Con una nueva mirada, el grupo repasa el repertorio de Parálisis, conservando la estética y los toques oscuros que caracterizaron el estilo de la formación. Ahora ya no es Eduardo quien pone voz a los temas, sino la propia Ana. Quienes no conocían al grupo y, por supuesto, para quienes sí ya los conocían, ahora disponen de una nueva oportunidad para disfrutar de estos temas. La gira titulada El Acto aún está en marcha y sigue dando conciertos por todo el país. Empezaron el 9 de Marzo del 2012 en la sala Kapital de Madrid y ya han pasado por Barcelona, Mallorca y Alicante, entre otras ciudades.

Nunca sabremos si de haber seguido Eduardo con vida, Parálisis Permanente habría sido mucho más de lo que hoy es, pero de lo que sí estamos seguros es de lo que significó la banda para la Movida Madrileña: el grupo siniestro por excelencia.