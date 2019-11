Leonardo DiCaprio quiere más y más dinero en el primer tráiler de 'The Wolf of Wall Street'

Leonardo DiCaprio no quiere abandonar los excesos en su nuevo proyecto cinematográfico. O eso es lo que quiere hacernos creer el primer tráiler de The Wolf of Wall Street, drama biográfico que supone su quinta colaboración con el cineasta Martin Scorsese. Después de dar vida al multimillonario Gastby en la cinta de Baz Luhrmann, el actor californiano se mete de nuevo en la piel de un hombre bañado en dólares y rodeado de fiestas y lujos. No obstante, esta vez su personaje no está sacado de las páginas de un libro, sino que está inspirado en las vivencias de una persona de carne y hueso: Jordan Belfort, un ex corredor de bolsa que hizo muchos millones en el parqué americano gracias a sus acciones fraudulentas y por las cuales pasó 20 meses en prisión en la década de los 90.

Terence Winte (Los Soprano) adapta para la gran pantalla las memorias escritas por el propio Jordan Belfort. Sorprende el tono cómico e irónico que se aprecia en los pocos más de dos minutos de adelanto. Una vuelta de tuerca para una película que muchos esperaban como drama pero que parece virar hacia el lado más divertido y surrealista de todas las aventuras y desventuras vividas por este corredor de bolsa. Acompañando a DiCaprio encontramos otros rostros del reparto como un delgadísimo Matthew McConaughey, Jonah Hill o Margot Robbie.

El filme, rodado el pasado verano, está producida por el propio Leonardo DiCaprio a través de su compañía Appian Way, Alexandra Milchan y Martin Scorsese, que se pone detrás de las cámaras tan solo dos años después de estrenar con éxito La invención de Hugo (2011). Supone la quinta colaboración entre Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese tras Gangs of New York (2002); El aviador (2004); Infiltrados (2006), por el que Martin Scorsese consiguió la estatuilla dorada al mejor director y Shutter Island (2010).

El estreno de The Wolf of Wall Street por tierras americanas está programado para el próximo 15 de noviembre. En España, como casi siempre, tendremos que esperar un poco más: 5 de diciembre.

Os dejamos con su primer tráiler. ¿Qué os parece la nueva criatura de la familia DiCaprio-Scorsese?