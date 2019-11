Taylor Swift, la chica dulce del country

En Vavel deseamos rendir un sentido homenaje a una de las cantantes jóvenes más prometedoras del panorama musical mundial. Aclamada por su legión incondicional de fans adolescentes y respetada por la siempre exigente industria musical, les presentamos a la princesa del country.

El nacimiento de una estrella

El 13 de diciembre de 1989 fue un día muy especial, tanto para Andrea y Scott Swift, como para millones de personas en todo el mundo. En esa fecha hubo un nacimiento, de una estrella, de una celebridad, de una creativa niña prodigio.

Taylor se crió en Reading, Pennsylva, Estados Unidos, junto con su hermano Austin, dos años menor que ella.

A muy temprana edad demostró tener una gran pasión por la música y la literatura creativa, sobre todo la lírica.

Con tan solo nueve años la primogénita de los Swift ganó un concurso nacional de poesía con un extendido poema titulado originalmente ``Monster in my closet´´.

Un poco más mayor, con unos catorce años Taylor demostró su increíble talento musical. De una sencilla forma, cantando en karaokes o ferias. Pero no solo demostró su interés en la música, ese año, escribió una novela de trescientas cincuenta páginas que desgraciadamente nunca llegó a publicarse, ya que su autora no tiene ningún interés en ello.

Cómo a la adolescente le interesaba tanto la música country - su género actual - la chica le suplicó a sus padres con doce años que la dejarán visitar Nashville, la cuna mundial de dicho estilo musical. Ahí Taylor comenzó a componer canciones con algunos compositores de la zona.

Pero un día todo cambió, la chica estaba participando en un concurso en la cafetería The Bluebird Café. Su impresionante actuación llegó al corazón de Scott Borchetta, el mismo que le dio a Taylor la oportunidad de firmar con la discográfica Big Machine Records, una oportunidad que no podía dejar escapar.

Taylor Swift, su primer álbum

A Swift siempre le ha impresionado el cantante Tim McGraw, hasta tal punto que el nombre de su primer single se llamó Tim McGraw.

Este tema fue lanzado a principios de verano del 2006. Por aquel entonces, Taylor era una ambiciosa chica de diecisiete años que perseguía el éxito con las canciones de su escueto repertorio.

Su álbum titulado Taylor Swift fue lanzado en octubre de ese mismo año. Todas y cada una de las canciones de ese primer albúm fueron del puño y letra de la cantante, con alguna que otra colaboración de artistas de la zona.

El disco se compró rápidamente, vendiendo 39.000 copias en su primera semana en el mercado, un número más que satisfactorio para una artista completamente novel, eso sin contar con que su tipo de música no es precisamente el más popular.

Además de tener tan buen número de ventas, su disco fue muy bien recibido y aclamado por la crítica.

Cuatro años después ya se habían vendido siete millones de copias, un logro que ni ella misma había pensado que pudiera conseguir algún día.

Tiempo más tarde la adolescente afirmó que el primer sencillo que había lanzado al mercado lo escribió a muy corta edad tras romper con un novio que ella tenía antaño, en su etapa escolar.

Mientras que el disco se iba vendiendo, la nueva artista parecía estar viviendo el sueño. Su canción debut permaneció en el número dos en la lista ``GAC´s fan-voted weekly Top 20 music´´ durante treinta semanas consecutivas .

Lo que más le gustó de su experiencia fue cantar su primer sencillo en los premios ACM (``Academy of country Awards´´), delante de su adorado Tim McGraw.

El segundo single que salió al mercado fue Teardrops on My Guitar, que fue lanzado el 24 de octubre de 2007.

Su posición más alta en las listas se produjo durante el verano, ocupando el número 2 en las listas country. También consiguió alcanzar el puesto 33, en el Billboard Hot 100.

Ese mismo mes cambió la historia de la Asociación de Compositores de Nashville al recibir el premio al mejor cantante y compositor, siendo la persona más joven en llevarse ese premio a su casa hasta la fecha.

Our Song, el tercer sencillo de su álbum debut fue lanzado el 7 de noviembre de 2007, llegando al número 1 de las listas de éxitos, el 22 de diciembre de 2007.

Ese día subió desde el 6º puesto de las listas hasta llegar al 1º. También estuvo en el primer puesto en las listas de country durante 6 semanas, de hecho, con esa pequeña canción consiguió llegar al puesto 16º en el Billboard Hot 100.

La vocalista grabó un EP de villancicos al que tituló Sounds of the Season, el cual no se pudo comprar hasta el 16 de octubre del 2007. Lamentablemente para la talentosa artista country, el disco no llegó al increíble éxito de su álbum debut.

En los Grammys 2008 estuvo nominada a mejor cantante revelación, aunque el premio lo obtuvo la fallecida Amy Winehouse. Pero a pesar de su decepción inicial por no haber obtenido el galardón,se siguió manteniendo fuerte. Al fin y al cabo solo ser nominada a un Grammy era un logro increíble para una debutante como ella.

Su cuarto sencillo fue Picture to Burn, lanzado a principios del año 2008. Nada más salir al mercado ocupó el puesto número 3 en el Billboard Country Chart.

Big Mahine Records lanzó Should´ve Said No el 19 de marzo. Ese fue el último sencillo de su primer álbum.

Con "Fearless" le llegó la fama que siempre deseó

En el verano de 2008 lanzó un EP llamado Beautiful eyes que se podía adquirir en Wal-Mart. Durante su primera semana se vendieron 45.000 copias y consiguió ser el número 1 en Billboard´s Top Country Albums chart y el 9º en el Billboard 200.

Su segundo álbum, Fearless salió al mercado en los EEUU, el 11 de noviembre de 2008. Todas y cada una de las canciones que se pueden oír en este trabajo están compuestas por ella. Incluso a día de hoy, este álbum sigue siendo de los más vendidos. Entre noviembre de 2008 y mayo de 2010, se vendieron más de 6 millones de copias.

El la presentación de su trabajo en el mítico Madison Square Garden, logró colgar el cartel de no hay billetes.

Fearless se posicionó en el número 1 del Billboard Hot 200.

Con más de 1 millón de copias digitales vendidas, logró colocarse como el álbum más vendido en Internet durante su primera semana a la venta. A las 8 semanas se acercaba a los 5 millones de copias digitales vendidas.

En su primera semana lograba situar 7 canciones de su nuevo trabajo en el Billboard Hot 100, igualando a Miley Cyrus como la artista femenina con más canciones en el Billboard Hot 100 en un plazo de siete días.

Su balada White Horse se posicionó en el 13 lugar de la famosa lista, siendo el sexto tema de Swift que ocupaba el Top veinte de Billboard Hot 100.

De trece canciones que se escuchan en Fearless, las once que se consideraban las mejores, llegaron a esa misma lista.

La canción Change fue elegida como soundtrack para apoyar a los estadounidenses en las Olimpiadas de Beijing.

El 12 de septiembre el bello tema Love Story se convirtió en el tema más conocido y exitoso del segundo trabajo de Taylor Swift.

El romántico vídeo del exitoso tema se basaba en la trágica historia de amor de Romeo y Julieta, dos jóvenes que por mucho que se amen nunca podrían estar juntos, sin embargo la ingeniosa Taylor Swift, tuvo la brillante idea de cambiar el cuento, al menos en su triste final.

La canción fue descargada rápidamente en los sitios digitales más populares, sobre todo, en iTunes. De hecho, fue la canción más comprada en el iTunes Store Top Downloaded Songs. Además se colocó en el 4º lugar en el Billboard Hot 100.

Quince semanas después de haber sido emitida en las estaciones de radio de música pop, Love Story se convirtió en el primer sencillo country en alcanzar el primer puesto en Nielsen BDS CHR-Top 40 chart en sus 16 años de existencia.

También logró repetir posición en el Mediabase Top 40 Chart.

Por su parte, con el tema White Horse, fue dado a conocer el 8 de diciembre del 2008.

El emotivo vídeo fue emitido por la cadena CMT el 7 de febrero del que sería el año próximo al lanzamiento de la canción.

Aunque no alcanzó el primer lugar en la Billboard´s Hot Country Songs, lo consiguió en el USA Today-Country Aircheck chart en abril de 2009.

La artista ocupó el número 7 en la Nielsen SoundScan Canada´s top 10 selling artists en el año 2008. Ese mismo año sus dos únicos álbumes se posicionaban en los primeros puestos del Year-End Canadian Albums Chart.

En 2009 la artista realizó una divertida visita al Saturday Night Live, siendo presentada como la cantante más joven de música country en aparecer en los treinta y tres años de historia del mítico programa. Su presencia en el show televisivo tuvo el mayor índice de audiencia durante los dos meses siguientes.

En la gala número 44 de la Academy of Country Music Awards la cantante recibió el premio al álbum del año por su segundo trabajo llamado Fearless, convirtiéndose en la artista más joven en conseguirlo.

Además consiguió ganar un Crystal Milestone Award, por sus logros en la industria musical country. La academia elogió su duro trabajo para conseguir tantas metas, como el número de copias vendidas de su álbum.

En junio de 2009, en los CMT Music Awards ganó dos premios. Las categorías fueron mejor vídeo femenino del año y mejor vídeo del año, ambos fueron por Love Story.

Gira Fearless

En enero de 2009 Taylor Swift se sentía muy dichosa y excitada, ¿el motivo?, acababa de presentar su primera gira.

En ella visitó 52 ciudades entre América y Canadá, con una duración aproximada de seis meses.

Kellie Pickler y Gloriana fueron sus teloneros y los conciertos estaban divididos en tres partes, las cuales constaban de una presentación teatral de gráficos, conjuntos y elementos visuales diseñados por Taylor.

Durante el espectáculo había numerosos cambios de vestuario y un espectacular palacio de cuento de hadas.

El tour comenzó el 23 de abril en Evansville, Indiana.

El 26 de febrero de 2009, Taylor consiguió agotar en tan solo dos minutos las entradas para una presentación gratuita el Staples Center de Los Ángeles. También volaron las entradas para los recitales que ofreció en el Madison Square Garden de Nueva York.

MTV Awards y premios Grammy

En la gala de la cadena MTV que se celebró en 2009, hubo un pequeño contratiempo. Taylor fue la ganadora del premio al mejor vídeo femenino, por You Belong With Me, derrotando a artistas de la talla de Beyoncé, Katy Perry, Kelly Clarkson, Lady GaGa y Pink.

Pero, cuando ella empezó a dar su discurso, Kanye West, quiso expresar publicamente que la mujer que merecía tener el premio era Beyoncé, siendo esta su favorita en la candidatura. A pesar de humillarla, Taylor se mostró divertida ante este asunto y se lo tomó humorísticamente. De hecho, cuando fue a cantar su canción Mean, se la dedicó al cantante.

La canción cuenta la historia de acosadores que intentan que la gente nunca pueda ser feliz.

En los Grammy de 2010, Taylor estuvo nominada a ocho premios, de los cuales ganó cuatro en las categorías de mejor interpretación femenina de country, mejor canción country, mejor álbum country y mejor álbum del año.

Speak Now y nueva gira

A principios de 2010, Taylor decidió hacer sus primeros pinitos en el mundo del cine. Consiguió su primer papel en la película Valentine´s Day. Aunque estaba muy ilusionada por ello, el papel era secundario. Además de participar cómo actriz, decidió grabar una canción para la banda sonora de la película, que llevaría por título Today Was a Fairytale, que en su primera semana vendió 325.000 copias. Es la canción con más ventas de una solista femenina y la quinta persona en toda la larga historia de la música.

Unos pocos meses después de la película, Taylor hizo una colaboración con John Mayer en el tema Half of my Heart.

El 20 de julio de 2010, Taylor grabó un vídeo para sus fans en el que revelaba que su próximo álbum, llamado Speak Now iba a publicarse el 25 de octubre de ese año.

Su tercer trabajo discográfico contenía 14 canciones compuestas por ella misma y que tardó dos años en preparar.

El primer sencillo fue Mine. Estaba previsto que saliera a la luz el 16 de agosto de 2010, pero al ver que se había filtrado por la red, adelantó la publicación de la canción doce días y así el tema se pudo escuchar el 4 de agosto.

El 7 de septiembre de 2010, se conocieron las primeras fechas de la nueva gira, que iba a empezar en febrero de 2011 en Osaka, Japón.

La gira constó de 111 conciertos en 18 países repartidos por todo el mundo, acabando en 2012.

Durante la macro gira Swift ofreció su esperadísimo primer concierto en España, en el Palacio de Deportes de Madrid.

El 12 de septiembre de 2010, se celebraron los MTV Video Music Awards. Todos estaban esperando expectantes para ver que pasaría con Kanye West y Taylor después de lo que sucedió en la gala anterior. Para colmo, Swift estaba nominada a esa categoría otra vez. Pero, esta vez, no ganó, aunque todo el mundo esperaba que Kanye se mostrara contento al verla derrotada, lo cierto es que se sintió bastante culpable. De hecho, cantó una canción a modo de disculpa por su conducta en la anterior entrega de premios.

Taylor tuvo la misma idea y le dedicó su canción Innocent.

Sin embargo, mientras que la actuación de West estaba prevista, la de Swift fue una agradable sorpresa.

Speak Now logró vender más de 1 millón de copias.

RED, un sueño hecho realidad

Taylor Swift anunció su retorno a los estudios para grabar las canciones para su próximo álbum, a través de twitter.

El 22 de octubre de 2012 salió a la venta su nuevo trabajo y con el fin de que nadie se asustase, la cantante decidió explicarles a sus fans que con ese álbum había querido dar un giro de 180º a su música, añadiendo un toque pop al álbum.

Bajo el título de RED, salió a la venta su último trabajo, cuyo primer sencillo fue We Are Never Ever Getting Back Together, lanzado el 13 de agosto de ese mismo año tras un chat en directo, en el cual reveló el nombre de su álbum y de su sencillo y en el que dio algún que otro detalle de su vídeo musical.

Para la felicidad de Swift tras largos años de duro trabajo logró alcanzar el número 1 en el Billboard Hot 100.

El 7º día de septiembre del 2012, Taylor lanzó en la gala Stand Up to Cancer su nuevo single, Ronan, escrito para un niño que falleció a los cuatro años por dicha enfermedad y se inspiró en una emotiva carta de la madre del pequeño.

Cuatro semanas después de lanzar su álbum, la artista lanzó cuatro sencillos consecutivos: Begin Again, Red, I knew You Were Trouble y State Of Grace , siendo la última de ellas lanzada a penas 7 horas después de la salida del CD al mercado.