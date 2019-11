Directos al infierno con The Pretty Reckless

No somos egoístas, para nada, y en VAVEL siempre nos alegramos cuando nuestros artistas preferidos triunfan en cualquiera de los ámbitos a los que se dedican. Pero, Taylor, por favor, te suplicamos encarecidamente que dejes de firmar contratos para ser modelo, por muy guapa que seas, y publiques tu nuevo álbum de una vez.

Desde Light Me Up, en 2010, debut de la banda, solo hemos podido disfrutar de pequeños caramelillos para pasar el tiempo. Muy buenos, eso sí. En 2012, el EP Hit Me Like a Man trajo tres temas inéditos, pesados y oscuros.

En diciembre de 2012 lanzan Kill Me, la primera canción que hemos escuchado de su nuevo disco. De hecho, sonó en el capítulo final de Gossip Girl. Un sonido prometedor y que deja con ganas de más.

¿Qué más sabemos? Sabemos que el CD se llama Going To Hell y que, en principio, ya está grabado (el proceso finalizó el mes pasado). Sabemos que tiene su propia web de autopromoción: goingtohell.xxx. Sabemos que tiene incluso un tráiler, que os mostraremos a continuación. Pero, ¿cuándo se pondrá a la venta? La fecha aproximada “a finales de año” no nos parece suficiente. No tenemos bastantes uñas que comernos.

Sobre Going To Hell, Momsen declaró: “Este no es otro capítulo en la vida de la banda. Es un nuevo libro. La banda ha madurado y nuestro sonido ha evolucionado hacia algo más dramático. La grabación del álbum nos llevó casi un año. Es gratificante saber que estamos a punto de terminar. Tengo muchísimas ganas de llevar nueva música a nuestros fans lo más pronto posible”.

Las expectativas son altas, la curiosidad también. Solo queda armarse de paciencia y esperar.