The Specials, Vol. I

Lo normal es que los grupos no comiencen llamándose por el nombre con el que serán recordados y el caso de los The Specials no iba a ser algo diferente. Jerry Dammer (teclado), Horace Panter (bajisa), Lynval Golding (guitarra), Silverton Hutchison (bateras) and Tim Strickland el vocal, bautizaron a su primera formación con el nombre The Automatics. Tras una pequeña gira, que les sirvió para mostrar su llamativo estilo y con la que cosecharon una pequeña fama, substituyeron al vocalista por Terry Hall. El guitarrista Roddy Byers se unió al grupo justo a tiempo para una primera grabación, la cual, Jerry se encargo de enviar a diferentes compañías y radios con una pequeñísima acogida.

La persistente actitud de Jerry consiguió un segundo paseo por diferentes escenarios. Es en este momento cuando incorporan su ciudad a su nombre, pasando a llamarse 'The Conventry Automatics' y poco después The specials AKA. Bajo este nombre, Joe Strummer co-fundador de The Clash, asistió a unos de sus conciertos y los invitó a telonear a su grupo. Esta experiencia no solo les valió para mostrarse al gran público sino que les regaló a Nevilel Staple, configurando así la plantilla mítica de siete que pasará a la historia. A pesar del aparente éxito de esta formación, no se mantiene durante mucho tiempo ya que Hutchinson es cambiado por John Bradbury.

Su estilo cada vez se define más, haciéndose patentes sus influencias, por una parte la música que les llegaba del otro lado del océano y por la otra, aquello que tenían a dos manzanas de su casa como el rocksteady o el punk. Un estilo tan atrayente que es explotado por diferentes grupos que compartirán fama con ellos como Madness o The Selecter.

Esta nueva reinterpretación del ska, toma el nombre de la casa discográfica 2tone records. El teclista de The Specials tuvo un papel no decisivo pero si fundamental al idear el logo de la casa, inspirandose en la figura del cantante jamaicano Peter Tosh y bautizándolo como Walt Jabsco.

Gangsters/Al Calpone es su primer single con el cual consiguen posicionarse en la lista de hits del verano de 1979 en una nada despreciable décima posición. Ahora que habían comprobado que su música enganchaba realmente al público, el siguiente cambio que debían de experimentar era en su vestuario. Su estilo imitaba cada vez más al de los skinheads y los rudes de la primera ola.

Acorde con su renovado aspecto, estrenan un nombre mucho más limpio y pasan a llamarse The Specials bajo el cual sacan The Specials, su álbum debut que incorporaba versiones como A message to You, Rudy y piezas propias. Este disco se ha ganado una posición entre los mejores discos de la década de los setenta.

Su segundo álbum More Specials no tarda en llegar pero desafortunadamente no logra el éxito del anterior. Con respecto al porque del fracaso, unos apuntan a que por la falta de calidad del mismo, pero otros, entre ellos el propio Terry Hall señalan a la falta de consenso en la banda que influyo negativamente en el resultado del disco.

Nuevamente, un año más tarde vuelven a aportar algo a la escena el single Ghost Town. Una canción sobre el desempleo y la decadencia. Un tema acorde al sentimeinto del momento que los catapulta al número uno. Aún así la banda de Coventry, siguiendo su comportamiento de cambio constante pierde a tres de sus miembros: Staple, Golding y Hall. Dammers incorpora a otros vocalistas además de recuper el antiguo nombre The Specials AKA.

Con esta nueva formación se lanza en 1984 el LP In The Studio con un resultado que no se acerca para nada a las mieles que el sencillo de 1981 les había proporcionado así que Dammers decide que es hora de retirarse y disolver la banda.

Parecía que este final, sería un punto y aparte para los miembros de The Specials, pero realmente aún queda mucho que contar…