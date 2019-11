El primer día de verano acoge la celebración del día internacional de la música. Se creó en 1982 en tierras francesas, con la finalidad de promocionar su valor artístico mediante actuaciones gratuitas en la calle. Desde VAVEL, los autores de la sección hemos escogido una lista de canciones que suponen la representación por antonomasia de la música. ¿Cuáles son para ti y qué significado tienen?

The Show Must Go On, Queen, 1991. Por Amanda Briones.

¿Por qué he elegido esta canción, por encima de las enésimas posibilidades que este puro arte me ofrecía? Queen siempre fue acusado por la crítica de ser insustancial en su temática: "Somos maravillosamente frívolos. Nuestras canciones son como cuchillas Bic: diseñadas para el consumo masivo y desechables después de un solo uso", se burlaba el gran Freddie Mercury. "Somos la banda más pomposa de la historia", sentenció en una ocasión; y, probablemente, tenía razón. La voz del fallecido Mercury es una de las mejores del mundo de la música e, instrumentalmente, la banda innovó hasta niveles inimaginables. The Show Must Go On fue la culminación de este sueño: ¿acaso creían que solo eran el Góngora del rock? No. También había mucho Quevedo que explotar. La cercanía a la muerte propició el nacimiento de una de las canciones más deliciosamente hermosas que el ser humano ha conocido. Su autor, se cree, Brian May, escribió una elegía para alguien, aún vivo, que pronto se iría. Su corazón podría estar desgarrándose, sí, pero incluso entonces encontraron la voluntad para seguir adelante.

Reiniciar, Piratas, 2003. Por José Miguel Sánchez Lupiáñez.

Una sola canción como síntesis de las emociones, de los recuerdos, de todos esos momentos cruciales que han marcado un antes y un después en tu vida. Se puede interactuar con una ella, crear un diálogo, originar una historia. La música adquiere otra dimensión y se convierte en algo trascendente cuando encierra una historia detrás, cuando pasa a formar parte de ti. Ya no es el significado propio de su melodía, de su letra, de su contexto; es el significado que le aporta cada uno. Ahí se esconde la verdadera esencia y el valor como arte de la música.

Reiniciar forma parte del último álbum de Piratas antes de su separación. Relax supuso una evolución comparable a la de Kid A para Radiohead, reduciendo el protagonismo de las guitarras y adoptando una postura experimental con la electrónica, dejando la mejor obra de los gallegos, y uno de los mejores discos de la música española. La sensibilidad de la voz Iván Ferreiro desgarra con una letra y un acompañamiento musical que penetra y estalla con dureza en tu interior. Una canción desconocido para el público general, pero que es sin duda una de las mayores joyas compuestas en la música moderna. Su escucha no es recomendable, sino obligatoria.

Anna Molly, de Incubus, 2006. Por Antonio Pulido Casas.

Acotar la música a una única mota sería como pretender que el cine se redujera a la saga de American Pie, una auténtica falta de respeto. En todo caso, desde mi posición, trasladaré una de las piezas que más me recuerdan (y alegran) en cuanto al conjunto de (unos pocos) instrumentos se refieren: Anna Molly, de Incubus, reúne la cúspide de mis gustos. Simplemente la elegí porque me agrada, porque despierta emociones de igual forma que en ti podría hacerlo Metallica, Hardwell o Justin Bieber, evidenciando nuevamente el espectro tan amplio del que goza la música, capaz de diferenciar a unos y a otros exactamente con las mismas sensaciones. No es ninguna anomalía, es la virtud. Como la banda californiana, más bien un enredo dentro de otro tumulto, el mensaje que pretende transmitir siempre llega transparente. Sólo hay que captarlo. O escucharlo.

Have you ever seen the rain, Creedence Clearwater Revival, 1970. Por José Antonio Gil Sánchez.

Hoy me veo obligado, pero no coaccionado, a escribir en unas líneas mi canción favorita o más gratificante. Difícil tarea para cualquier persona y especialmente para aquella que convive diariamente con este arte tan bonito. Durante los primeros días fue un dolor de cabeza constante seleccionar la canción, las melodías inundaron mi cabeza y con ellas venían acompañados un sinfín de recuerdos que como siempre han estado marcados por un ritmo acompasado a las experiencias.

Después de un largo proceso me decanté por una canción que siempre será inmortal. Quizá no obtenga el reconocimiento popular entre todos los públicos, sobre todo las nuevas generaciones, pero si una persona la escucha en breves instantes la reconocerá y se adentrará en su magia que perdura tras más de cuarenta años. Esa memorable canción es, por si no se sabía, Have you ever seen the rain de los Creedence Clearwater Revival.

El tema destaca por su reconocimiento con el paso de los años y del amor que creó al ser publicada. Totalmente amada por grandes artistas, muchos de ellos decidieron versionarla a su manera y muchas pueden estar a la altura, como por ejemplo la de Rod Stewarto Los Ramones. Más de 24 bandas de rock la han versionado y además en muchas películas o documentales ha sonado durante largos instantes.

La canción pertenece al álbum Pendelum de los Creedence, compuesta por el memorable John Fogerty, destacado por ser considerado de los mejores cantantes, guitarristas y compositores en la historia del Rock. Muchos afirman que el tema de Fogerty está inspirado en la Guerra de Vietnam, utilizando la metáfora entre Rain (lluvia) con las bombas que llovían en los días soleados de la guerra. Sin duda, una obra de consagración para el compositor que a sus 68 años los éxitos son la mejor biografía.

Heroes, David Bowie, 1977. Por Maria Gateu.

Para mí uno de los temas más especiales de David Bowie, por la letra, por el mensaje, por lo que me transmite y me evoca. Por detalles musicales que la hacen única y especial, incluso dentro de su álbum, y pese a las miles de versiones que de ella se han realizado. El disco pertenece a la etapa berlinesa del artista, en la que se desintoxicaba de la cocaína y experimentaba artísticamente. El sonido sigue siendo ecléctico, mágico y experimental como el de su disco anterior, Low, pero de distinta forma. Bowie hace suyo el ambiente turbulento y oscuro de ese Berlín dividido por el Muro, manteniendo cierta melancolía, pero realizando un disco más positivo y no tan decadente como su predecesor. Heroes es una historia de amor dividida por el Muro de Berlín con un carpe diem explícito y claro. Su "We can beat them, forever and ever/ We can be Heroes just for one day" es un canto a la esperanza: siempre puede haber algo, pese a los contratiempos que aparezcan ante nosotros. Todos podemos ser héroes, sea sólo por un día o por una eternidad. David Bowie pone banda sonora a esta posibilidad y nos anima a realizarla.

The Pretender, Foo Fighters, 2007. Por Segio de Acuña Porras.

The Pretender es el himno de Foo Fighters, pero más allá del grupo, es el himno del post grunge que dejó de legado grupos como Nirvana. Una letra rebelde, guitarras y voz con sentimiento, ofrecen una canción bandera del rock del nuevo siglo.

En una década (2007) donde la música ha dejado en un oscuro rincón al rock, Dave Grohl, antiguo batería de Nirvana, ofrece este tema de la mano de Foo Fighters, mostrando la línea a trazar por la banda creada por el mismo Dave un año después de la muerte de Kurt Cobain. Para este día de la música, donde los temas más clásicos guían la calidad y cultura musical, se rescata una canción contemporánea, que pretende más allá de adaptarse a los nuevos gustos, resurgir el “grunge” de los noventa ya caído en el olvido, manteniendo ese estilo potente e inconformista, tal como se siente con las principales frases de esta canción:

"¿Qué pasa si digo que no soy como los demás? ¿Qué pasa si digo que no soy uno más de tus juegos? ¡Tú eres el que finge!"

La rebeldía propia de la juventud de los noventa, la época de la última evolución del rock se dejó atrás, quedando pequeñas muestras de ello actualmente en grupos como el propietario de este tema, Foo Fighters, que más allá de querer evocar al pasado, pretende demostrar al espectador que el rock no muere, que sigue vivo allá por donde las letras de estas canciones producen una sensación de libertad.