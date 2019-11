‘Aftershock’, lo nuevo de Motörhead

Motörhead sorprende a sus seguidores con el anuncio del lanzamiento de un nuevo álbum de cara al mes de septiembre. De este modo, el grupo británico emprendería su 21º álbum de estudio desde aquel primer Motörhead lanzado en 1977 y que desde entonces ha mantenido una línea musical donde solo el fundador de la banda, Lemmy Kilmister ha logrado permanecer en el grupo de forma continua.

La noticia se publicó a través de las redes sociales, vía Twitter personal del guitarra Phil Campbell, integrante de Motörhead desde 1984.

If you haven't already seen it in @ClassicRockMag, our new album "Aftershock" will be out in September. 13 brand new songs!