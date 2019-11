Descanse en Paz, James Soprano o Tony Gandolfini

"Soy como el payaso triste, me toca llorar por dentro y reír por fuera" dice Tony en el primer capítulo de la magna obra llamada Los Soprano. Durante 9 años, desde 1999 hasta 2007 (ambos incluidos), fue escalando posiciones hasta ser considerada posiblemente como la mejor serie de televisión de todos los tiempos -hay varias candidatas, por lo que el posiblemente permite tomarse la licencia de esta afirmación-. Los Soprano aspiraba a este título por un guión perfecto, donde la trama avanzaba en todos los frentes y donde no había diálogos muertos. No era una serie de un protagonista rodeado de secundarios para gloria de la estrella, cada personaje tenía fuerza propia y el protagonista además no era una estrella consagrada. Y en ese universo cinematográfico televisivo que ideó la HBO, James Gandolfini emergió como el mejor Tony Soprano posible.

Gandolfini no esperaba ser Tony, afirmó una vez que esperaba que contrataran a "un George Clooney italiano", pero el elegido fue él. Se formó así una relación ideal de Gandolfini - mafioso que le llevó a ser plantado como protagonista de Boardwalk Empire, la siguiente serie de la HBO centrada en el crimen organizado después de Los Soprano. "Si hubiésemos querido al Nucky real, hubiésemos elegido a Jimmy Gandolfini, pero hacia el episodio 12 vas a pensar que nadie más podría haber hecho el papel excepto Steve", dijo Terence Winter, productor ejecutivo de Boardwalk Empire y productor y guionista de Los Soprano. Steve es Buscemi, que luce como nadie en la recreación de la Atlantic City, Nueva Jersey de los años 20, los años de la Prohibición. Casualmente, Buscemi apareció como primo de Tony en Los Soprano.

Tony Soprano rompió con el arquetipo Corleone de la mafia. Vito y Michael tenían en su familia un modo de defender sus intereses y no se involucraban en el trabajo sucio, Micahel y Vito solo empuñan un arma cuando aún no son jefes y esas acciones son presentadas como elementos de justicia. Tony Soprano está presente en el trabajo diario, interviene en el trabajo diario y puede mancharse las manos. Su negocio no es algo de lo que se avergüence, lo ve como una parte de la herencia familiar de la que no puede escapar. Y es reacio a que sus hijos no puedan escapar tampoco, al negocio y al resto de herencias.

Más allá de un Globo de Oro (en 2002 a mejor interpretación en serie dramática), tres Emmys (en la misma categoría en 2000, 2001 y 2003), y cinco premios del Sindicato de actores de Estados Unidos (1999, 2002 y 2007 a mejor actor de televisión y 1999 y 2007 a mejor reparto de televisión), Tony Soprano enseñó una fuerza convicente cuando tenía que solucionar problemas y una simpatía seductora cuando estaba en calma. Hay actores que siempre estarán ligados a un personaje, Tony es el de Gandolfini. En los útimos meses, se había embarcado en un nuevo proyecto de la HBO para protagonizar Criminal Justice. Su defunción en Italia a los 51 años ha roto la vida de un actor muy joven para ser tan grande y muchísimo más joven para fallecer.

"Tu padre nunca te habló de lo que está bien y mal" decía la intro de Los Soprano

El Actor's Studio ha publicado un homenaje de cuarenta y cinco minutos, se puede ver con subtítulos: