Bradley Cooper, la elegancia de la comedia

En Vavel hemos querido realizar un amplio recorrido por la filmografía de uno de los actores de moda en Hollywood, que ha conseguido demostrar que es algo más que un rostro bonito, destacando sus papeles en el marco de la comedia romántica.

Damas y caballeros les presentamos a Bradley Cooper.

Sus primeros papeles

Bradley Cooper nació en Filadelfia, en el estado de Pensilvania, un 5 de enero de 1975.

A diferencia de muchos actores, Bradley nunca manifestó en sus primeros años su intención de emprender una carrera artística, sin embargo obtuvo su primer papel en la serie Sex and the City (Sexo en Nueva York), en 1999. Apareció en el episodio They Shoot Single People,Don't They?,

La serie se centraba en el día a día de las 4 protagonistas y sus ocurrencias del tipo de que que si son solteras las iban a disparar, que si es mejor fingir que estar sin pareja o, incluso, marido. Al encontrarse todas disponibles y en la misma situación, se dedicaban a discutir las razones por las que debían permacer solteras.

Su primer papel en la gran pantalla no llegaría hasta el 2001, cuando formó parte del reparto de Wet Hot American Summer.

El film no era gran cosa, pero sí una buena manera de comenzar.

La cinta giraba en torno al último día vivido en un campamento veraniego judío en 1981 y las cosas sucedidas en ese día.

En ese mismo año participó en la exitosa serie, Alias.

La protagonista, Sidney Bristow (Jennifer Garner) es contratada por una organización asesina que oculta su identidad ante sus empleados. Pero, Sidney, al darse cuenta del engaño acude a la sede de la CIA, donde la acogen para actuar como agente doble con el fin de desmontar la estructura de su antiguo empleo.

La serie fue un gran éxito y finalizó en el 2006 después de 5 temporadas.

En 2002, Cooper intervino en un modesto papel, eliminado a posteriori en la sala de montaje, en la película Al límite de la verdad, de Roger Michell.

Sin embargo, en el DVD y en el Blu-Ray se incluyeron dichas tomas eliminadas del original.

El argumento de la película gira alrededor de un atasco en Nueva York, en el que dos coches chocan y los dueños de estos se convierten en enemigos. Desde entonces, los dos intentaran arruinar la vida del otro con el fin de recuperar una cosa que han perdido.

Gavin (Ben Affleck) es un abogado que intenta pasar por este montón de coches para llegar a tiempo a un juicio. Por el otro lado tenemos a Doyle (Samuel L. Jackson) que tiene dos niños y que se dirige a otro tribunal donde un juez va a decidir sobre su derecho para ver a sus hijos.

En principio parece que Gavin y Doyle son bastante diferentes: uno lucha por tener el listón muy alto en el trabajo, y el otro está en una constante guerra para conseguir tener la custodia de sus pequeños.

Pero un pequeño choque de automóviles les llevará a estos dos desconocidos hacia la autodestrucción que se causaran el uno al otro y demostrará que cuando dos personas se odian, por muy diferentes que sean, la ira los transforma en exactamente lo mismo.

La serie Miss Match contó con la intervención de Bradley en el capítulo I Got You Babe, interpretando a Gary, en 2003.

En el episodio, Kate (Alicia Silverstone) tiene que ser la dama de honor en la boda de su amiga Gabrielle, pero cuando la boda es cancelada, tiene que pasar de ser dama de honor a abogada.

En los años siguientes intervino con sendos cameos en las series Touching Evil y en Ley y Orden: Unidad de víctimas especiales.

Además intervino en un role secundario años después en la serie Nip/Tuck.

La cadena ABC Family creó la película I want to Marry Ryan Banks incluyendo a Bradley como co-protagonista.

En la película dirigida por Sheldon Larry, Todd (Bradley Cooper) es el agente y el mejor amigo del actor casi acabado Ryan Banks (Jason Priestley). Éste desea que Ryan se presente al TV Show I Want To Marry Ryan Banks.

Además intervino como estrella invitada regular en la serie Jack & Bobby del canal americano WB.

De vuelta a la gran pantalla en 2005, Cooper tomo parte de la divertida película Wedding Crashers (De boda en boda), protagonizada por los talentosos Owen Wilson y Vince Vaughn.

En la película de David Dobkin, John (Owen Wilson) y Jeremy (Vince Vaughn), son dos adultos con una afición un poco singular, les gusta colarse en las bodas a las que no están invitados. Da igual el motivo de la boda o de la cultura que sea, esta pareja siempre esta ahí para liarla. Y además siempre son el alma de la fiesta y conviertan las bodas más aburridas en las más divertidas, gracias a sus anécdotas contadas a todos los invitados, convirtiéndose en el centro de atención en todo banquete al que se presenten.

Cristopher Walken, Rachel McAdams, Isla Fisher, Will Ferrell, Jane Seymour y Keir O´Donnell completaron el excelente reparto.

Junto a Sarah Jessica Parker y Matthew McConaughey, participó en 2006 en la película del cineasta Tom Dey, Novia por Contrato.

En la trama, Tripp (McConaughey) era un codiciado soltero treintañero que todavía vive con sus progenitores. Y, aunque éstos adoren a su hijo, no les gusta que no se haya independizado, por lo tanto, deciden contratar a Paula (Parker), para que convenzca a Tripp de que ella es su novia y que debería de buscarse una casa propia.

Su primer papel protagonista

La cadena Fox, le puso al frente del reparto de la serie, Kitchen Confidencial, en septiembre de 2005, creada por los responsables de la exitosa Sexo en Nueva York.

La serie se basaba en el libro del chef Anthony Bourdain, y en ella, Jack (Bradley Cooper) era un hombre afortunado que lo tenía todo pero lo perdió en una noche un poco fuera de control. Cuatro años más tarde, lo único que le queda es su novia y un trabajo a media jornada en el restaurante de su pareja, Pizza Chain Kitchen.

Pero, cuando Pino Lugeria se pone en contacto con el para informarle de un trabajo de chef principal en su famoso restaurante, Nolita, Jack sabe que esta es una oferta que no puede rechazar. Aún así el intenta declinar la oportunidad, pero su novia le convence de aceptarla.

Ya en el trabajo, Jack recluta a sus viejos amigos, Seth (Nicholas Brandon), el maestro pastelero; Teddy (John Cho), el cocinero de la buena comida; y Steven (Owain Yeoman), su ayudante.

Pero no todo era perfecto y Jack tiene que averiguar la manera de conseguir que ese restaurante vaya como la seda.

A pesar de las maravillosas críticas que recibiría la serie y su aceptable audiencia, Fox anunció después de cuatro capítulos que la serie era cancelada.

En marzo de 2006, Bradley hizo sus pinitos en el teatro en las legendarias calles de Broadway.

Estrenó su nueva faceta como protagonista teatral junto a Sarah Jessica Parker (En su tercer trabajo juntos) y Paul Rud, en el teatro Bernard B. Jacobs, representando la obra de Richard Greenberg, Three Days of Rain.

Cooper al comprobar que actuar en directo se le daba bien, decidió probar otra vez en 2008.

Esta vez la obra elegida fue The Understudy, escrita por Theresa Rebeck, en el que interpretó a Jake.

Su presentación tuvo lugar en el Festival de Teatro de Williamstown, coprotagonizada por Kristen Johnston.

En ese mismo año, Bradley fue escogido por el director Peyton Reed para trabajar a sus órdenes, junto a Jim Carrey y Zooey Deschanel en el film, Yes Man.

Su papel fue el de Peter, el mejor amigo de Carl, interpretado por Jim Carrey.

La historia de la película gira alrededor de Carl Allen (Carrey), un hombre que se ha inscrito en un curioso programa de autoayuda, cuyo principio básico es decir que sí a toda cosa que le digan. Gracias a esto, Carl transforma su vida en algo inesperado y loco, pero no tarda mucho en averiguar que decir que sí a todo puede poner en peligro tu vida y todo lo que te rodea.

A continuación, Cooper realizó una aparición en la película Rocker (Un Rockero de pelotas), poniéndose en la piel de Trash y teniendo a Rainn Wilson como compañero de reparto.

En la película, el batería de una famosa banda de los 80, Fish (Rainn Wilson), era el batería de un grupo de los 80. Vivía el sueño de la música rock a tope… hasta que su banda lo dejó tirado. Después de dos décadas, el deprimido rockero se une al grupo de su sobrino A.D.D. reclamando el puesto que siempre pensaba que se merecía, al tiempo que intenta conducir a sus compañeros de banda al éxito que siempre deseó.

Con Hangover le llegó la fama mundial

A principios de 2009 Bradley interpretó a Ben, en la comedia romántica He's Just Not That Into You ( ((8 ,,,, (¿Qué les pasa a los hombres?), de Ken Kwapis.

Este filme se compone de varias historias interrelacionadas entre ellas, en la ciudad de Baltimore y que tratan sobre el amor y el comportamiento extraño del sexo masculino: una mujer (Drew Barrymore) está obsesionada por encontrar el amor a través de video chats de redes sociales, otra mujer (Jennifer Anniston) se ve atrapada en una relación sentimental de 7 años con su pareja (Benn Affleck) y que todavía no se ha convertido en matrimonio, un hombre (Bradley Cooper) seduce a una joven aspirante a cantante (Scarlett Johansson) a pesar de tener a una mujer (Jennifer Connelly) que simplemente le adora, y finalmente una joven (Ginnifer Goodwin) obsesionada con organizar encuentros casuales con el hombre de su vida.

Cuando Cooper recibió la oferta para encabezar el reparto de la película dirigida por Todd Philips, The Hangover (Resacón en Las Vegas), en el papel del profesor Phil Wenneck no dudó en desperdiciarla.

Esa decisión fue la más inteligente de toda su carrera. De hecho, le lanzó al estrellato.

Resacón en las Vegas es una comedia que relata las cómicas aventuras de cuatro amigos, Doug (Justin Bartha), Alan (Zach Galafianakis), Stu (Ed Helms) y Phil (Bradley Cooper).

Doug decide realizar su despedida de soltero junto con sus amigos en Las Vegas. Tras una noche de borrachera, al despertar por la mañana tienen una resaca bastante fuerte y descubren que Doug ha desaparecido, que Phil había estado en el hospital, Stu se había casado (a pesar de estar en una relación estable con su novia) y que Alan los había drogado.

La película fue todo un éxito en taquilla y ganó un Globo de Oro a mejor película comedia o musical en el 2010. Anteriormente, en octubre del 2009, Cooper recibiría el premio de comedia en el Hollywood Film Festival, motivo aprovechado por el premiado para compartir un momento simpático vivido durante el rodaje, señalando que "durante el rodaje en Las Vegas nadie se dio cuenta de que estábamos haciendo una película. Tenía rasguños de tigre en el cuello, estaba ensangrentado y Justin Bartha estaba lleno de remolacha. Pero nadie se dio cuenta”.

En septiembre de ese año, se estrenó Loca obsesión, de Phil Traill, película coprotagonizada con Sandra Bullock.

En la película, Mary (Sandra Bullock) es una extraña mujer que está totalmente segura de que un apuesto cámara de televisión, Steve (Bradley Cooper) es el hombre de sus sueños. Pero él no piensa lo mismo, para convencerlo de lo contrario, lo sigue por todo el país para mostrarle que son almas gemelas.

En 2010, Cooper hizo dos películas.

Una fue la comedia romántica Valentine's Day (Historias de San Valentín), bajo la dirección del director de Pretty Woman, Garry Marshall.

Bajo el mismo formato de su anterior trabajo, ¿Qué le pasa a los hombres?, varias historias se interrelacionan entre sí en la ciudad de Nueva York, durante el día de los enamorados.

En la película conoceremos a una oficial militar, Kate (Julia Roberts), que vuelve desde Iraq hasta Los Ángeles con el fin de pasar sus vacaciones y que conoce a un hombre homosexual llamado Holden (Bradley Cooper), con el que tiene que resolver unos cuántos problemas.

Reed es el dueño de una floristería (Ashton Kutcher), que decide pedirle a su novia Morley (Jessica Alba) su mano en matrimonio, aunque está enamorado de una de las mejores amigas de su futura mujer, Julia (Jennifer Garner), a pesar de que ella esté felizmente casada.

Una esposa jubilada, feliz y madre de Kate , Estelle (Shirley MacLaine) le cuenta a su marido una historia de amor que tuvo en el pasado.

Una joven llamada Liz (Anne Hathaway), es una de las empleadas de la agencia de talentos más importante de Nueva York, y ese día sale con un cartero.

Y finalmente, tenemos a Kara (Jessica Biel) una publicista que detesta celebrar el día de San Valetín debida a su increíble mala suerte en el amor.

El reparto coral se completaba con Jamie Foxx, Patrick Dempsey, Eric Dane, Queen Latifah, Topher Grace, Héctor Elizondo, George López, Kathy Bates, Emma Roberts, Taylor Swift, Taylor Lautner y Carter Jenkins.

La película tuvo un gran éxito taquillero y de crítica.

El siguiente trabajo de Cooper le llevó a encarnar al mítico teniente Templeton Faceman Peck, en la versión cinematográfica de la serie ochentera, The A Team (El Equipo A), de la mano del realizador Joe Carnahan.

El cuarteto protagonista se completaba con Liam Neeson en el papel del Coronel John Hannibal Smith, Quinton Jackson como el sargento M.A. Baracus y Sharlto Copley como el temerario piloto H.M. El Loco Aullador Murdock.

La actriz Jessica Biel, en el papel de la capitán Charissa Sosa, completaba a los 5 protagonistas.

En el filme, el coronel Hannibal (Neeson), es el líder de el Equipo A, una organización clandestina formada por cuatro veteranos de la guerra de Iraq, soldados que solían pertenecer a las Fuerzas Especiales y que fueron acusados de realizar un delito que no habían cometido.

Hannibal se dedica a organizar todas y cada unas de las misiones que necesitan un equipo de hombres extraordinarios y preparados para todo.

Templenton puede conseguir cualquier cosa para hacer posibles las misiones del grupo, M.A. es el conductor de la banda y Murdock es un excelente piloto aviador y un loco.

Charisa es una exnovia de Templenton y los persigue por un delito con el que no tuvieron nada que ver.

El coronel Lynch (Patrick Wilson), es un desconocido agente de la CIA.

Bradley decepcionó por primera vez a sus admiradores al participar en el thriller, Caso 39, de Christian Alvart.

El estreno de la película en cines fue aplazado un año entero y no fue muy bien recibida.

De hecho cuando se estrenó, Giles Hardie dijo de la película que "Zellweger y Cooper se arrepentirán de haber hecho esta película".

En el film, Emily (Renée Zellweger), es una empleada de servicios sociales que piensa que lo ha visto todo ejerciendo su oficio, hasta que un día hace su caso número 39.

Una complicada niña de 10 años, Lilith (Jodelle Ferland), ha sido objeto de un intento de asesinato por sus padres y Emily la acoge en su casa hasta que otra familia decida quedarse con ella.

Pero durante su estancia en su casa, Emily descubre que la pequeña no es precisamente tan inocente como aparentemente era.

Su primera película de 2011, fue Limitless (Sin límites), de Neil Burguer, coprotagonizada por el gran Robert De Niro.

Basada en la novela The Dark Fields, del autor Alan Gylynn, la trama se desarrollaba en torno a la figura de Eddie (Cooper), un escritor en crisis de creatividad, que prueba una droga que incrementa sus facultades mentales al máximo, gracias a la cual todo el mundo en Nueva York sabe de su existencia.

Un día un exitoso financiero de Wall Street, Carl (De Niro) siente mucha curiosidad por descubrir que hace ser a la píldora tan efectiva.

La segunda parte de Resacón (The Hangover 2), se estrenó en ese mismo año.

La película obtuvo unas cifras similares a la primera, aunque fueron un poco más altas.

Esta vez el destino elegido por los amigos fue la exótica Tailandia y esta vez es Stu quien se casa.

Por segunda vez se despiertan en una habitación de hotel sin saber nada de lo que había pasado el día anterior. Lo único diferente de su situación es que esta vez se encuentran en otro continente.

En 2012 Bradley estrenaba The Words (El ladrón de palabras), codirigido por Brian Klugman y Lee Sternhal, un drama que relataba la historia de un escritor arruinado que tiene la suerte de encontrar un manuscrito. Lo publica como si fuera suyo y obtiene una fama sensacional que lo convierte en uno de los novelistas más famosos de todos los tiempos.

El autor del manuscrito resulta ser un anciano que se dedicó a escribirlo durante su juventud, cuando estuvo destinado en la capital francesa tras la Segunda Guerra Mundial, en esa época conoció a la que fue el amor de su vida.

Coopper compartiría en esta ocasión la pantalla con Dennis Quaid, Olivia Wild, Zoe Saldaña y Jeremy Irons entre otros.

En su siguiente trabajo Silver Linings Playbook (El lado bueno de las cosas), se embarcaría en un drama romántico, de la mano del director David O. Russell.

En la película, Pat (Cooper), tras pasar 8 años internado en una institución mental tras agredir al amante de su mujer, vuelve a casa de sus padres (Robert De Niro y Jackie Weaver ), dispuesto a mejorar su actitud para traer a su exmujer de vuelta con él.

Pero, todo cambia cuando conoce a Tiffany (Jennifer Lawrence), una chica con unos cuantos problemas de los que es difícil encontrar solución, y con una mala reputación en el barrio.

A pesar de no tener mucha confianza al principio, ambos desarrollaran más tarde un vínculo especial que les ayudará a ver el lado bueno de las cosas.

Esta película le supuso su primera nominación a los Óscars, además de una nominación a los Globos de Oro y para conquistar el premio al mejor actor en los Critic's Choice Awards.

2013 y futuros proyectos

En mayo se estrenó el final de la trilogía de Hangover, bajo el título de Hangover Part III (R3SACÓN ) , bajo la dirección de Todd Phillips.

Los tres amigos vuelven a encontrarse. Sus destinos en esta tercera parte son Tijuana, Mexico y nuevamente Las Vegas.

La trama comienza cuando el padre de Alan (Zach Galifianakis) muere de un repentino ataque al corazón y sus amigos deciden llevarle a un centro especializado, pero en el camino se encuentra a más de una sorpresa.

Esta vez no iba a haber boda así que, ¿que podía salir mal? Cuando los cuatro salgan a la carretera, ya veremos lo que pasa…

A principios de 2013 Bradley comenzó grabando un nuevo film titulado American Hustle.

Sus compañeros de reparto son Jennifer Lawrence, Christian Bale, Amy Adams y Jeremy Renner.

La película es un thriller político sobre un agente del FBI que investiga un caso de ciertas personas del Congreso, implicados en un crimen.

El estreno de su última película que lleva por título Serena, de David O. Russell, que se prevé para este año.

Bradley comparte nuevamente cartel con la ganadora del Óscar Jennifer Lawrence.

La historia está ambientada en los años 20 y cuenta la historia de George (Bradley Cooper) y Serena (Jennifer Lawrence), un matrimonio de recién casados que se mudan desde Boston hasta las montañas de Carolina del Norte, para montar un negocio, dedicado especialmente a la madera.

George está contento con el traslado ya que está acostumbrado a la vida en el campo, mientras que a Serena no le entusiasma mucho la idea ya que nunca ha vivido en semejantes circunstancias.

Pero pronto entran en una crisis cuando descubren que Serena no es fértil y no podrá traer niños al mundo.

