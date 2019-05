"Will Smith no volverá porque es muy caro, pero además sería demasiado por ser un nombre franquicia. Sería demasiado". Con estas palabras el cineasta y coguionista de la producción, Roland Emmerich, ha confirmado a la publicación NY Daily News que Will Smith no protagonizará la secuela de Independence Day, mítica cinta de ciencia ficción que recaudó más de 800 millones de dólares en todo el mundo en 1996.

Desde que saltó la noticia de que 20th Century Fox había dado luz verde a dos entregas más de la historia, la gran duda era si el actor de After Earth volvería a defender el planeta de los extraterrestres en la piel del Capitán Steven Hiller. Aunque Smith no se ha pronunciado al respecto, parece que su elevado salario, unos 20 millones de dólares por películas - además de un jugoso porcentaje de los beneficios-, le hacen alejarse irremediablemente del presupuesto que los estudios tienen previsto invertir en la secuela.

Pero no solo eso. Existe otra barrera aún más alta que la del elevado caché de uno de los actores mejor pagados de Hollywood. Se trata del argumento de la película. Y es que la historia de la segunda parte, escrita nuevamente por Roland Emmerich junto a Dean Devlin, se desarrollará veinte años después de los acontecimientos que tuvieron lugar en la película original, donde un nuevo regimiento de extraterrestres regresarán a la Tierra dispuestos a vengar a sus compañeros caídos en la anterior contienda. Un contexto que dejaría fuera a los rostros de la primera entrega. O no.

Bill Pullman, un ¿ex presidente?

Según dejó caer Emmerich en la mencionada entrevista, en el guion del filme "tenemos aproximadamente la mitad de los personajes que probablemente conozcáis de la primera entrega". De todos los clásicos, el que tiene más papeletas para repetir lucha contra los alienígenas es Bill Pullman, tal vez ya como ex presidente del gobierno. Curiosamente, a principios de año Pullman confirmó esta posibilidad: “Will Smith podría estar o no. Creo que el estudio tiene ideas para ambos casos, y en lo que respecta a mi rol me gustan las dos opciones. No seré un viejo en un asilo de ancianos y en silla de ruedas que es llevado de un sitio para otro. Lo que ha ocurrido con Whitmore [su personaje] en todo este tiempo es un concepto muy interesante".

Sea como fuere, hay que tener en cuenta que Emmerich le tiene echado el ojo a una trilogía y, por tanto, es muy posible que en sus planes para la última entrega se encuentre resucitar la figura de algunas viejas glorias, entre ellas, la del Capitán Steven Hiller (Will Smith). En el presente, lo que es seguro es que Independence Day 2 llegará a las salas el 3 de julio de 2015.

¿Creéis que la secuela repetirá éxito sin Will Smith en el cartel?