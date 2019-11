Joey Jordison bautiza a su nuevo grupo como Scar The Martyr

Al fin se ha dado a conocer el nombre del nuevo proyecto musical de Joey Jordison: Scar The Martyr. Hace ya un mes, desde que el conocido batería de Slipknot hizo pública su intención de crear un nuevo grupo, a mayores de la banda Murderdolls, que formó en 2002 con Wednesday 13.

En una entrevista para la revista Metal Hammer, Joey Jordison explicó la razón de la creación de Scar The Martyr:

“Estuve trabajando en nuevas canciones de Slipknot desde que acabamos la gira de All Hope Is Gone, pero acabé con mucho material que tuve que dejar aparcado. El tiempo no era el mejor para ello. Sin embargo, comencé a componer bastantes cosas cañeras y decidí enfocarlas hacia una dirección diferente. Empecé centrándome mucho en el post-punk y la música industrial que siempre me ha gustado, y le añadí guitarras muy pesadas. Así empezó todo. Me ha tomado varios años llegar a este punto, pero puedo decir que es la vez que más satisfecho me he encontrado después de grabar en estudio. Tengo muchas ganas de que todo el mundo escuche esta mierda.”

La banda cuenta con dos guitarristas, Jed Simon (Strapping Young Lad) y Kris Norris (Darkest Hour) y a los teclados tiene a Chris Vrenna (Nine Inch Nails). A la hora de escoger un cantante, se decidió por un vocalista desconocido, Henry Derek Bonner, al que definió como “muy talentoso y un gran vocalista”.

El disco debut de este nuevo grupo, del que aún se desconoce el nombre, será editado por Roadrunner Records tras el verano. Por el momento, Joey Jordison nos ha dejado este vídeo en su página de Facebook:

Este no es el único álbum por el que los fans del batería tendrán que esperar. El ansiado nuevo álbum de Slipknot tardará entre uno y dos años más en ver la luz, según pronostican diversos integrantes del grupo. Los fans de la enmascarada banda deberán conformarse por el momento con los proyectos individuales de los integrantes del grupo, entre los que destaca el lanzamiento del último álbum de la banda Stone Sour, fundada por el vocalista Corey Taylor, House of Gold & Bones – Part 2, en abril de este año.