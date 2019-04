Arctic Monkeys estrenará nuevo disco en septiembre

Mediante un comunicado en su web oficial, Domino Records dio a conocer el nombre y la fecha de lanzamiento del nuevo álbum discográfico de la banda de Sheffield.

Bajo el título es ‘AM’, haciendo referencia a las iniciales de la banda, estará a la disponibilidad del público a partir del 9 de septiembre del presente año.

Además, se mostraron el título de las canciones que estarán en el disco:

1. Do I Wanna Know?

2. R U Mine?

3. One For The Road

4. Arabella

5. I Want It All

6. No. 1 Party Anthem

7. Mad Sounds

8. Fireside

9. Why’d You Only Call Me When You’re High?

10. Snap Out Of It

11. Knee Socks

12. I Wanna Be Yours

12 canciones, de las cuales ya se conocen oficialmente 2 de ellas.

Colaboraciones

'AM' fue producido por James Ford y co-producido por Ross Orton; se grabó en dos lugares: Sage & Sound Recording y Rancho de la Luna, en Los Angeles, California. Contará con las colaboraciones de Josh Homme de Queens of the Stone Age, Bill Ryder-Jones de The Coral y de Pete Thomas, baterista de Elvis Costello.

Actualmente, la banda está de gira por Europa y visitará España el proximo mes (20 de julio) con motivo del Festival Benicassim.

El álbum ya está disponible para pre-ordenarlo: AM - Arctic Monkeys