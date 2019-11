Jaden Smith, la joven promesa de Hollywood

El hijo de Will Smith es el tema de conversación de todo el mundo en estos momentos y en Vavel pensábamos que el chico necesitaba un homenaje, con motivo del estreno este fin de semana de su último trabajo, After Earth, junto a su famoso progenitor, Will Smith.

Sus comienzos en la infancia

Desde que nació el 8 de julio de 1998 en Malibú, California, hasta ahora, la vida de este chico ha sido una auténtica montaña rusa.

Hijo de actores, el archifamoso Will Smith y la conocida Jada Pinkett, pronto sería llamado por el mundo del celuloide.

En el 2002, a la tierna edad de cuatro años, Jaden hizo un breve cameo en la película protagonizada por su padre, Men in Black II (Hombres de Negro 2).

En esta segunda entrega, dirigida nuevamente por Barry Sonnenfeld, el Agente K (Tommy Lee Jones) ha vuelto a trabajar en su antiguo oficio en el servicio postal, cuatro años después de haber impedido que una catástrofe intergaláctica acabase con el mundo tal y como lo conocemos.

Pero, el agente J (Will Smith) sigue trabajando como Men In Black atrapando alienígenas.

Pero cuando la Tierra está en peligro de nuevo, J tendrá que traer a K para que vuelva a la organización, para evitar juntos la amenaza que se cierne sobre la misma.

En 2003, Jaden participó en la serie All Of Us interpretando al personaje de Reggie durante 6 episodios.

La serie estaba inspirada en las aventuras domésticas de los actores Will Smith y Jada Pinkett-Smith, reflejando una nueva generación de actitud positiva hacia la extendida y dinámica familia con humor, inteligencia y amor.

Robert James (Duane Martin), es un reportero de la estación televisiva local de Los Ángeles, su mejor amigo, Dirk (Tony Rock), es publicista y se ha divorciado tres veces.

Robert es atractivo, listo y moderno a la hora de pensar, como debería ser, además, está divorciándose de Neesee (Lisa Raye), la madre de su tierno hijo de cinco años, Bobby Jr. (Khamani Griffin).

Robert está locamente enamorado de Tia (Elise Neal), una divertida e inteligente profesora de guardería.

Su primer papel coprotagonista

Tres años después, Jaden volvería a compartir pantalla con su padre, en el film En Busca de la Felicidad, de Gabriele Muccino.

Este fue su primer papel importante, en el que la trama de la película giraba en torno a Chris Gardner (Will Smith), un vendedor exitoso y talentoso.

Sin embargo, su oficio no es suficiente para cubrir los gastos y al no poder pagar la hipoteca de su casa en San Diego, lo echan junto a su pequeño hijo de cinco años (Jaden Smith) y ambos no tienen lugar a donde ir.

Cuando Chris comienza a hacer unos cursos en una famosa correduría de bolsa, padre e hijo afrontan muchos problemas para hacer realidad la vida que siempre quisieron, una vida mejor y normal.

Gracias a su papel como hijo de Chris Gardner, Jaden recibió y fue nominado a numerosos premios. Ganó un Premio Phoenix Film Critics Society a la mejor actuación de un joven; dos Teen Choice Awards al hombre exitoso y a la mejor química, premio que compartió con su padre y finalmente consiguió el Premio MTV Movie a mejor actor revelación.

Dos años después, Jaden participaría en la película, The Day The Earth Stood Still (Ultimatum a la Tierra), de Scott Derrickson, haciendo el papel de Jacob Benson Jr.

En la película, la Dr. Helen (Jennifer Connelly) es excluida de su propia casa por la Agencia de Seguridad Nacional, para llevarla junto a varios científicos que le informan sobre un OVNI proveniente del espacio que va a chocar contra Manhattan.

Pero el golpe no se produce ya que lo que parece ser una nave de procedencia desconocida, aterriza justo en el centro de Central Park.

Las razones por las que tan increíble acontecimiento tuviera lugar llevan a Helen a conocer a Klaatu (Keanu Reeves), un extraterrestre con forma de humano que dice haber aterrizado en la tierra pacíficamente para dar un aviso a los humanos.

A pesar de la fría acogida por parte de la crítica especializada, a Jaden le fue bastante bien, ganando un Saturn Award a mejor actuación por un joven.

Ese mismo año realizó una aparición como Travis, en la serie de Disney Channel, The Suite Life of Zach & Cody, en el episodio Romancing the Phone

The Karate Kid, su consagración

En 2010, Jaden co-protagonizó junto al legendario Jackie Chan, The Karate Kid a las órdenes de Harald Zwart, remake del clásico de las artes marciales de los 80, protagonizado por Ralph Macchio y Noriyuki Pat Morita.

El film narra las aventuras de Dre (Smith), un joven que se muda a China con su madre, por un traslado debido a motivos laborales.

Nada más instalarse en su nuevo hogar, un matón empieza a pelearse con el, entonces, Dre conoce a Mr. Han (Chan), un invididuo muy peculiar que se ofrece a enseñarle artes marciales para salir victorioso en toda pelea que tenga con sus acosadores.

La película, producida por su padre, Will Smith, le brindó a Jaden numerosas nominaciones y un par de galardones, llevándose a casa el ShoWest Award al mejor actor revelación y un Young Artist Award al mejor actor joven protagonista en un largometraje.

Un año después, su íntimo amigo Justin Bieber le invitó a participar en su nueva película-documental, Justin Bieber: Never Say Never, que sería dirigida por John Chu.

El documental narraba la vida del exitoso cantante, como joven estrella del pop y su convivencia con su legión de fans conocidas como believers.

Después de haber nacido en Canadá en 1994, se fue haciendo famoso por colgar vídeos en YouTube, y es hoy en día un fénomeno en Internet y en las redes sociales, en donde tiene millones de followers rendidos a sus pies.

After Earth, su último trabajo

Este fin de semana se estrena la película que lleva por título After Earth, dirigida por M. Night Shyamalan, en la que comparte cartel una vez más con su padre, Will Smith.

En la película se cuenta que después de unos cuántos desastres, los humanos tuvieron que abandonar la Tierra, así que Nova Prime se transformó en su nuevo planeta.

Tras una larga temporada sin que nadie haya visitado la Tierra, el General Cypher (Will Smith) regresa junto a su hijo Kitai (Jaden Smith).

En medio de una gran tormenta de asteroides, su transporte se estropea y se estrella contra la Tierra, un lugar desconocido para ellos y en el que todo ser vivo que habita allí, tiene el objetivo de eliminar a los humanos.

Como Cypher ha sido herido durante la catástrofe, Kitai debe ir por ese peligroso planeta con el fin de hallar la baliza de rescate.

El motivo por el que emprende esa misión es que siempre ha querido ejercer el oficio de su padre y esta es su oportunidad para conseguirlo.

Su pasión por la música

En 2008 Jaden hizo un pequeño cameo en el video Superwoman de la talentosa Alicia Keys.

Dos años después, intervino como bailarín en el videoclip Whip My Hair, de su hermana Willow Smith.

El mismo año, Jaden hizo su propio vídeo musical junto a su amigo Justin Bieber, formando éste parte de la BSO la película The Karate Kid. La canción llevaba el nombre de Never Say Never.

En 2012, el adolescente sacó a la luz numerosos vídeos musicales, destacando Give it to Em, Gonzoes, Pumped Up Kicks (Like Me), The Coolest y Find You Somewhere.

En lo que va de año ha publicado dos nuevos videoclips, como han sido Hello y Shakespeare.

Toda su discografía tiene música rap.

Su primer y único disco es un mixtape llamado The Cool Café: Cool Tape Vol. 1.

En 2012 estrenó tres sencillos bajo el nombre de Pumped Up Kicks (Like Me), The Coolest y Find You Somewhere, canción que cantaría junto a Willow Smith y AcE.

En 2013 ha lanzado Hello.

Jaden, también ha lanzado numerosos singles sin que estos pertenecieran a su álbum. Así en 2012, lanzó Flame (Just Cuz), Give it to ´Em, Gonzoes, Starry Room, Shakespeare, Love Me Like You Do, un remix junto a Justin Bieber y Higher Up con Kid Cudi.

En 2013 lanzó los temas Kite, nuevamente junto a su hermana pequeña y MSFTS Anthem 2.

Entre los años 2010 y 2012, Justin Bieber y Jaden han colaborado en varias ocasiones más, efectuando una versión acústica de Never Say Never, un cover de la canción de Frank Ocean, Thinking Bout You, el tema Happy New Year y finalmente en la canción Fairytale.

Fuentes consultadas: Wikipedia, filmaffinity y IMDB.

Imágenes en el cuerpo del artículo: filmaffinity, coveralia, zap2it.com y diariofemenino.com.