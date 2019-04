Leonardo DiCaprio y Jamie Foxx, de enemigos a compañeros en 'Mean Business on North Ganson Street'

Leonardo DiCaprio y Jamie Foxx pasarán de ser enemigos acérrimos a compañeros de trabajo en Mean Business on North Ganson Street, basada en la novela homónima, y sin publicar aún, de S. Craig Zahler, que el propio autor se encargará de adaptar para la gran pantalla, según confirma The Hollywood Reporter. De esta forma, DiCaprio y Foxx volverán a trabajar juntos tras su paso por la exitosa Django Desencadeno, de Quentin Tarantino, donde sus personajes, Calvin Candie y Django sentían un fuerte rechazo el uno por el otro debido a que el primero mantenía esclava en su plantación a la mujer del segundo.

En esta ocasión, los personajes de ambos se llevarán a las mil maravillas. En Mean Business on North Ganson Street, DiCaprio da vida a un detective de la policía que es destinado a un pequeño pueblo de Missouri en el que el crimen y la violencia se han desatado. Allí conocerá a otro compañero de profesión, encarnado por Jamie Foxx, un agente destituido por maltratar a un sospechoso. Ambos iniciarán una aventura donde la justicia será impartida por ellos mismos. Warner Bros ha adquirido los derechos de este proyecto que contará con la producción de la compañía del propio DiCaprio, Appian Way.

Dos actores muy solicitados

Mientras, se concreta más detalles de la producción, que en estos momentos está a la caza de un director, podremos disfrutar muy pronto del trabajo de DiCaprio en su quinta colaboración con Martin Scorsese titulada The Wolf of Wall Street y cuyo primer tráiler ya está disponible en la red. Por otro lado, y pese a que anunció a principios de año un posible tiempo alejado de los focos, la agenda del actor californiano no deja de crecer: además de la nueva adaptación cinematográfica de Rasputín, donde encarnará al controvertido monje ruso en una película auspiciada por Warner Bros, también suena su nombre para el villano de The Secret Service, la adaptación cinematográfica del cómic de Mark Milla, y para el casting de la nueva película de David O. Ruseel, Legacy of Secrecy, donde compartirá créditos con Robert DeNiro.

Por su parte, a Jamie Foxx le veremos próximamente en Asalto al poder (White House Down), película que se estrena este fin de semana en Estados Unidos y donde encarna al Presidente de los Estados Unidos. Además, el oscarizado actor acaba de terminar de rodar Amazing Spider-Man 2, donde da vida al malvado Electro.