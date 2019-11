Las sirenas de Tim Buckley

Timothy Charles Buckley III nació en Washington, EE.UU, un 14 de febrero de 1947. Su talento musical y su destreza con la voz -llegando a las tres octavas y media- le proporcionarían una carrera breve, pero intensa. Su trayectoria se desarrolló en plena psicodelia norteamericana, conviviendo con grupos como The Doors, con quienes compartirían discográfica, Frank Zappa, entre otros. Su estilo se basa en el rock vanguardista y experimental, psicodélico, con toques de jazz, funk, soul y folk. El instrumento con el que dio sus primeros pasos en la música fue el banjo, durante su infancia, y su base musical iba del jazz al country. De ahí que algunos de sus temas tuvieran toques de estos estilos.

Como muchos músicos de esa época, Tim Buckley tenía problemas con las drogas: era adicto a la heroína. De todas formas, su vida transcurría con normalidad: giras, música, reconocimiento a su obra, matrimonio e incluso paternidad. Concretamente, tuvo su primer y único hijo, Jeff Buckley, con Mary Guilbert, quien entonces era su mujer. La pareja se casó en 1965 y en noviembre de 1966 nació el pequeño Jeff, justo un mes después de que el matrimonio se divorciara. Jeff sólo vio una vez a su padre, cuando tenía, aproximadamente, unos 8 años, y poco antes de que Tim muriera. Eso sí, pese a no conocerle, Jeff siempre guardó un gran respeto hacia su padre; respeto y admiración por quien fue.

Por desgracia, la adicción de Tim Buckley a la heroína fue lo que le llevó a morir, con tan solo 28 años, el 29 de junio de 1975. Después de un concierto realizado en Dallas, los músicos estuvieron celebrando el fin de gira en una fiesta por la que corrían alcohol y drogas. Al llegar el fin de la noche, Tim se inyectó una sobredosis que, sumada a una ingesta masiva de alcohol, le provocó la muerte. Su cadáver fue descubierto por la que entonces era su pareja Judy Brejot, cuyo hijo Taylor adoptaría, pese a no tener ningún vínculo biológico con él.

Tras su desaparición, se han llevado a cabo diversos homenajes a su obra y figura, tanto álbumes como conciertos. Entre ellos destaca el celebrado el 26 de abril de 1991, donde su hijo se dio a conocer actuando en público por primera vez. Jeff Buckley interpretó I Never Asked To Be Your Mountain, canción que su padre escribió y cuya letra trata del propio Jeff y de su madre. De este suceso, precisamente, se estrenará un film titulado Greetings from Tim Buckley -nombre que también recibió el concierto-, este mismo año 2013, protagonizado por el actor Penn Badgley.

Hoy en día casi todo el protagonismo se lo lleva Jeff Buckley, quien no sólo heredó el talento de su progenitor, sino también una efímera carrera musical. Murió con 30 años, suicidándose en el río Wolf en su paso por Memphis. No obstante, el hecho que Jeff sea más conocido que su padre no implica que Tim no tuviese una carrera musical fecunda. Tim Buckley realizó en total 9 álbumes de estudio, publicados todos en vida, y otros discos en directo publicados de forma póstuma.

Fijando nuestra atención en el tema Song to the Siren, éste es una de sus canciones más famosas. Pese a que el gran público la haya conocido gracias a las muchas versiones que de ella existen, algunas de las cuales encontrareis más adelante. La canción fue compuesta, conjuntamente, por Tim Buckley y Larry Beckett, letrista que colaboraba habitualmente con el músico y con el que entabló amistad ya en su adolescencia. El tema se encuentra dentro del disco Starsailor, el sexto álbum del artista publicado en 1970.

Song to the Siren se grabó tres años antes de su publicación, en 1967, pero Tim Buckley no quedó satisfecho con el resultado hasta la versión definitiva de 1970. Su letra posee reminiscencias al mito griego de las sirenas, recordando al pasaje de la Odisea de Homero, cuando Ulises era hipnotizado por el canto de las despiadadas sirenas. Bagaje y material literario que aportaba Beckett a los temas, a diferencia de Buckley, quien hacía letras más intimistas y personales.

Sea como fuere, el tema fue resultado de una simbiosis perfecta entre los compositores. Ambos, tanto músico como letrista, pusieron mucho esfuerzo en este tema, sólo hay que fijarse en las repetidas grabaciones que realizaron hasta encontrar, por fin en 1970, la versión definitiva. Ésta se convirtió en un emblema del músico y en la demostración de la gran complicidad existente entre los dos artistas. Éste es un hecho evidente, si nos fijamos en lo atemporal de su naturaleza: esta canción ha llegado a públicos de distintas épocas, a músicos de diversos y distintos estilos. De ahí que existan tantísimas versiones de Song To The Siren, pues cada músico ha querido y ha sabido dar su visión del tema musical. Aquí os dejamos algunas de esas muchas versiones de este tema:

Song to the Siren – This Mortal Coil:

Quizás la más conocida, incluso más que la original, ésta es la versión que el proyecto musical This Mortal Coil llevó a cabo allá por el 1984. El tema se incluyó en el álbum It'll End In Tears, el primero del proyecto, seguido por dos más: Filigree & Shadow (1986) y Blood (1991). El sello discográfico 4AD formó este proyecto en el que colaboraron músicos de distintas bandas pertenecientes a la misma discográfica. Entre las bandas que formaron parte del proyecto, cabe estacar a los Cocteau Twins -cuya vocalista es quien canta esta versión- y Dead Can Dance -quienes también versionaron el tema por separado-.

Además, cabe decir que esta versión fue BSO de la película Carretera Perdida de David Lynch, protagonizada por Patricia Arquette y Bill Pullman. Incluso, demostrando lo famoso que ha llegado a ser este tema, el grupo zaragozano Héroes del Silencio utilizó esta versión como canción introductoria en los conciertos de su gira de regreso, que tuvo lugar en 2007.

Ésta fue la primera versión que se realizó del tema de Tim Buckley. Gracias a ella, la obra de Tim recobró interés entre el público, dando lugar a una retahíla de versiones que, de una forma u otra, se basarían en la de This Mortal Coil.

Song to the Siren – The Chemical Brothers:

En 1992, este dueto británico de música electrónica lanzaron su versión, bajo el nombre The Dust Brothers y producida por su propio sello Diamond Records.

Song to the Siren – Robert Plant:

El cantante de Led Zeppelin versionó esta canción en 2002, incluyéndola en su álbum en solitario Dreamland.

Song to the Siren – John Frusciante:

John Frusciante, músico norteamericano conocido por todos por ser el guitarrista de los Red Hot Chili Peppers hasta 2009, año en el que realizó la versión de este tema para su álbum The Empyrean.

Song to the Siren – Sinead O'Connor:

La famosa y polémica cantante irlandesa versionó esta canción en 2010 para el álbum en el que colaboró: Music of Ireland: Welcome Home.

Song to the Siren – George Michael:

En 2011, el músico británico realizó una versión para sus directos.

Song to the Siren – Susheela Raman:

Esta cantante británica realizó esta peculiar versión para su disco Salt Rain.

Por supuesto, existen muchas otras versiones del tema y todas parten del mismo patrón común, la versión de This Mortal Coil. Este es un claro ejemplo de lo que suele suceder en ocasiones: la canción y su historia superan al músico que la engendró. De todas formas, os recomendamos ir más allá e investigar un poco sobre la figura de Tim Buckley. Si fue capaz de hacer un tema como éste, seguro que otros de sus discos no os defraudarán.