Dos nuevos sencillos de Franz Ferdinand

Desde mayo se conoce que el nuevo álbum de Franz Ferdinand tomará como título Right Thougts, Right Words, Right Action y será publicado el 26 de agosto, a través del sello Domino Records. Pero no ha sido hasta hace unos días que los británicos han dejado de guardar el silencio y por fin han sacado a la luz dos adelantos de su nuevo trabajo, que llega cuatro años después del lanzamiento de su anterior álbum. Continúan los ritmos y estribillos pegadizos muy en la línea de lo que trajeron la década pasada. Contarán con la colaboración de Roxanne Clifford, de Veronica Falls, y Todd Terje y Bjorn Yttling, de Peter Bjorn and John.



Right Actions es el primero de los temas, que permite tener una actitud optimista sobre lo que deparará el nuevo álbum. En esta canción han contado con la producción de Joe Goddard y Alexis Taylor, líderes de la banda británica de música electrónica Hot Chip que cuentan con grandes conocimientos sobre programación de electrónica. El segundo título que presentan en versión de estudio es Love Illumination. Otras ocho canciones completan la lista de este disco. Sus títulos son:

Right Action

Evil Eye

Love Illumination

Stand On The Horizon

Fresh Strawberries

Bullet

Treason! Animals

The Universe Expanded

Brief Encounters

Goodbye Lovers & Friends

DCode 2013, parada en España

La publicación del disco vendrá acompañada de una gira promocional que comenzará en Estados Unidos y que más tarde les traerá a los creadores de himnos como Do you want to o Take me out tierras españolas. El Dcode, festival que se celebrará en el campus de la Universidad Complutense de Madrid el día 14 de septiembre, será una de las tres parada del cuarteto escocés en España. Allí compartirán cartel con bandas de gran renombre como Foals, Vampire Weekend o Amaral.