The La’s: Liverpool tiene mucho más que ofrecer

Cuando miras la portada de The La’s, sientes el respeto de estar ante una gran obra. Simplemente con primer primerísimo plano de una ceja y un ojo. Una ceja, fina pero elegante enmarcando un ojo con forma de almendra subrayando su redondez, con una línea negra y un poco de rímel que separa las pestañas, arrastrándote a la oscura pupila que te dice ‘quédate, te va a gustar’. Una promesa que el grupo de Liverpool cumple desde Son of a Gun, hasta Looking Glass, en tan solo 35 minutos de amor.

Lee Marves, guitarrista y figura icónica del grupo fue reculutado por Mike Badger en el 84. Dos años más tarde John Power, bajusta y coros, llega al grupo. Además, numerosos guitarristas y baterías pasaron por la formación del grupo, entre ellos el ex-oasis, Chris Sharrok.

Mike decidió irse del grupo justo antes de que The La’s se pusiera a grabar su primer disco acompañados del sello Go!Discs. Como anticipo de lo que tenían preparado, enseñan al mundo de forma intermitente piezas de su futuro álbum, Way Out es la encargada de inaugurar el goteo.

Who Knows y Come in Come out, que no se incluirán en el disco final, acompañan a la joya de la corona There She Goes, un tema con guitarras en primer plano sonoro que cobijan sorprendentemente bien el falsete del coro que, según la prensa británica, le cantaba a la heroína. Conversaciones de peluquería aparte, dos miembros de la banda desmintieron este rumor, entre ellos, John Byrne, el guitarrista de aquella canción que declaró a la BBC “es solo una canción sobre una chica que te gusta pero, a la que nunca le has hablado”.

A pesar de la buena acogida de los singles tanto por parte del público como de los críticos, la banda no se decide a sacar el disco hasta 1990, solo después de haber grabado múltiples veces las canciones y de haber recompuesto otras tantas la banda. Puede que Marves, de personalidad perfeccionista, fuera el culpable de esta tardanza.

Aún así, se lanzan en un tour promocional que deja bajas importantes como la del bajista John Power que cansado de repetir una y otra vez los mismos temas decide que es hora de poner un punto y aparte para embarcarse en otros proyectos. Marves busca otro bajista y continúa con la gira hasta 1992, fecha en la que la banda parece disolverse aunque con esporádicas vueltas a los escenarios para repetir los mismos temas. Aparte de un recopilatorio de temas grabados en la BBC en los ochenta, mientras The La’s –el disco- estaba en proceso, nada nuevo vuelve a salir bajo la firma de The La’s.

Aún así, hay un poquito de ellos en Oasis, the Libertines o en The Zutons. Parece que son las bandas a las que prácticamente nadie conoce las que dejan huella en los grupos más llamativos.

Así que siguiendo el “detrás de un gran hombre hay una gran mujer” en cuestión de música podemos decir que detrás de una gran banda hay otra mayor.