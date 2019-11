El último álbum de Turisas ya tiene fecha de lanzamiento

Tras mucha expectativa y mucho hacerse de rogar, Turisas ha anunciado los días de lanzamiento del álbum Turisas2013. En Finlandia, Alemania, Austria y Suiza saldrá el 23 de agosto, en el resto de Europa (exceptuando Reino Unido) el 26 del mismo mes, en Reino Unido el 2 de septiembre y en Norteamérica el día 3.

Para que vayamos probando bocado durante los meses de espera, no solo han publicado en su página web el listado de las nueve canciones que compondrán el disco, sino que también han dado a conocer a la primera de ellas, For Your Own Good:

El cantante, Mathias “Warlord” Nygård, comentó sobre Turisas2013 algo que se puede apreciar al escuchar la primera canción del disco: que poco tiene que ver con Stand Up And Fight. Lo definió como “un disco muy variado, con temas más crudos y rápidos de los que hemos hecho hasta ahora”.

Este álbum, el cuarto de la banda finlandesa, ha sido producido por Nygård. Él y el guitarrista, Jussi Wickström, grabaron la mayor parte en una casa a las afueras de Helsinki, que se convirtió en algo así como el centro de mando y sede de Turisas2013. Así mismo, utilizaron otros tres estudios para la grabación del disco: la batería en el Atomic Spa Studio, las orquestaciones en el 5 by 5 Studio y por último, las voces, en el Sound Supreme Studio, lugar de nacimiento de The Varangian Way y Stand Up And Fight.

La publicación del disco vendrá seguida por la que prometen que será una extensa gira europea, que empezará con su participación en el Heidenfest 2013.