Las mejores canciones de 2013

Ya se ha sobrepasado el ecuador de este año 2013, que ha traído importantes novedades en el mundo de la música. Ya van sonando algunas canciones y álbumes como candidatas a ser las mejores de esta primera mitad de año. Desde VAVEL os traemos una lista con diez de las canciones más destacadas que se han podido escuchar durante estos seis meses. ¿Estás de acuerdo, o crees que falta alguna?

10. We No Who U R, Nick Cave & The Bad Seeds

En enero los australianos sacaban el adelanto de su decimoquinto disco, Push the Sky Away. Se trata del primer tema del álbum, una balada muy emotiva marcada por la calma y el protagonismo de la peculiar voz de Nick Cave. Una gran manera de comenzar esta lista.

09. Right Here, Right Now, Kiss

El heavy-metal toma partido en esta lista con Kiss. El año pasado lanzaban Monster, su vigésimo álbum del que Gene Simmons decía que es "similar a Sonic Boom. Canciones rock, nada de baladas, ni teclados, solamente rock". Right Here Right Now, publicado a finales de junio de este año como sencillo, es clara muestra de ello.

08. Do I Wanna Know?, Arctic Monkeys

El cuarteto indie de Sheffield regresa en septiempre con un nuevo álbum, que llevará por título AM. Como adelanto de este trabajo han presentado en junio Do I Wanna Know?, una canción de gran fuerza que permite esperar con positividad el lanzamiento del disco. Rock en estado puro.

07. The Next Day, David Bowie

El vigesimocuarto álbum del inglés salió publicado el 3 de marzo, diez años después de anterior trabajo discográfico. El gran David Bowie ha vuelto. The Next Day ha recibido una aclamación unánime por parte de toda la crítica internacional y se postula como uno de los candidates a major disco del año. The Next Day es también el título de la primera canción del álbum, cuya chispa roquera prende la llama del magnífico álbum.

06. Youth, Daughter

En 2011 el trío de folk londinense publicaba un EP llamado The Wild Youth que ya contenía la maravillosa Youth. Una canción interpretada desde el corazón, que apela a la épica y derrama olas de sensibilidad. Desde entonces, Daughter ha ido ganando adeptos y, con la publicación estea año de su álbum debut If You Leave, han conseguido ganarse un merecido reconocimiento.

05. Get Lucky, Daft Punk

El dúo francés también sorprende con su pegadizo tema Get Lucky, perteneciente a su último disco Random Acces Memory. Un sonido memorable y muy refrescante que recuerda a los 70, como homenaje a la música disco. La gran interpretación de Pharrel Williams y Nile Rodgers ayuda de manera excelente al éxito de esta canción, que también ha cosechado duras críticas por parte de sus detractors. En todo caso, se trata de una canción que no puede faltar en esta lista.

04. Mirrors, Justin Timberlake

Mirrors es el segundo sencillo del álbum The 20/20 Experience, tercer trabajo discográfico del americo de 32 años que vuelve a trabajar junto a Timbaland como productor y consigue alejarse del sonido discotequero tan de moda en estos tiempos.Moviéndose entre el pop y el soul, Justin Timberlake ha creado este tema como "esa canción de amor que le dedicas a esa otra persona que sientes que es tu otra mitad".

03. Soothe My Soul, Depeche Mode

El trío ingles de música electrónica presentaba en marzo su decimotercer álbum de estudio, titulado Delta Machine, un "trabajo más directo y orgánico". El primer sencillo fue Heaven, una balada de gran calado pero que dejaba con ganas de más. Llegó después Soothe my Soul, una canción más roquera y electrónica que, junto a la imperiosa voz de Dave Gahan, devuelve a los grandes Depeche Mode. Un tema para escuchar en casa y para vibrar en directo.

02. Retrograde, James Blake

El británico ha sorprendido, y de qué manera, con su segundo álbum después de su gran debut. Con dos ingredientes básicos, su voz y su insólita mezcla de soul y electrónica, ha maravillado a público y crítica y se confirma como una figura de presente y futuro en el mundo de la música. Retrograde es el primer sencillo de Overgrown, un tema en el que James Blake, acompañado de sintetizadores, transmite pura emoción y sentimiento.

01. Came Back Haunted, NIN

La banda de rock industrial creada por el prolífico Trent Reznor allá por 1988, regresa este 3 de septiembre con nuevo álbum bajo el brazo. El americano retoma así el trabajo con el resto de sus compañeros dando pausa a su otro proyecto iniciado con su esposa Mariqueen Maandig en 2010, How to Destroy Angels, que tan buenos resultados ha dado en sus tres primeros años de vida. Came Back Haunted es el título de nuestra canción favorita de este 2013 hasta la fecha. Se trata de un tema que sigue la línea marcada por Nine Inch Nails en sus anteriores trabajos, pero que, como es habitual en ellos, no deja de sorprender. Tampoco lo hace el vídeo, magistralmente dirigido por el cineasta y también músico David Lynch.