Adele, la británica con la voz de oro

Con las canciones Rolling in the Deep y Someone Like You, Adele, ha conseguido ser una de las artistas más conocidas del mundo. Con numerosos Grammy´s y demás galardones ha conseguido robarnos el corazón con su voz y gran talento.

Infancia en Londres

Adele Laurie Blue Adkins nació el 5 de mayo de 1988 en el barrio Tottenham de Londres, Inglaterra. A los pocos días de su existencia, Mark Evans, su progenitor, abandonó a Penny Adkins, madre de la cantante, y a su propia hija, motivo por el cual en la actualidad, Adele rechaza por completo a su padre y no tiene intención de dirigirle la palabra, después de aprovecharse de la fama de su hija. Su madre, siendo soltera, la crió sola.

Su interés por la música empezó al cantar Rise de Gabrielle, en una obra de teatro de su antiguo colegio. Paso a paso, empezó a tener unas grandes influencias musicales, de artistas consagradas como Mariah Carey, Ella Fitzgerald y Etta James.

En su último año en la academia Brit School of Performing Arts of Croydon, la futura cantante grabaría varias demos para su clase, graduándose en mayo de 2006.

Un mes más tarde, Adele visitó varios estudios de grabación y publicó dos temas en una página web de artes escénicas.

Junto con su mejor amigo, Jack Peñate y un grupo de músicos conocidos suyos, Adele emprendió una gira por el Reino Unido.

Uno de los amigos de la cantante, Allan Rose, impulsó la carrera de la joven Adele, colgando vídeos de ella cantando sus temas, en la red social Myspace. Con el paso del tiempo, millones de personas se enamoraron de su voz, de este modo, su número de seguidores iría en aumento.

Su primer CD le da reconocimiento

El 19 de marzo de 2008, Adele firmó con los sellos discográficos Columbia Records y XL Recordings para ser introducida en EEUU.

Ese mismo mes, la artista llevó a cabo una gira por el Norte de América.

El 10 de junio, su primer trabajo discográfico salió a la venta bajo el nombre de 19 en Estados Unidos.

El disco se vendió rápidamente y obtuvo unas cifras excelentes y la Recording Industry Association of America convirtió el álbum en disco de oro el 20 de febrero del año siguiente.

El 2008, se supo que Adele iba a ser la cantante invitada en el programa Saturday Night Live, consiguiendo con su participación las mejores cifras desde hacía 14 años, con 17.000.000 telespectadores.

Las canciones interpretadas esa noche fueron Chasing Pavements y Cold Shoulder.

Al día siguiente, su disco se puso a la cabeza en iTunes y ocupó el número 5 en Amazon, en esta lista, la balada Chasing Pavements, se encontraba en el 25 puesto.

Durante la última semana de octubre, su álbum debut llegó a ser el número 11 en el Billboard Hot 200, subiendo 35 puestos en 7 días.

Su nuevo proyecto fue una gira que comenzó semanas más tarde y en la que visitó 11 ciudades americanas.

Adele, estuvo presente en la edición número 51 de los Premios Grammy en 2009. En la gala, la cantante recibió dos galardones a mejor artista revelación y mejor interpretación vocal pop femenina por su single Chasing Pavements.

Aparte de ganar esos dos premios, Adele, fue nominada a la mejor grabación del año y a la canción del año, nuevamente por Chasing Pavements.

En los premios Brit, tuvo 3 nominaciones: a la mejor británica femenina, al mejor sencillo británico y a la mejor actuación revelación británica.

Al año siguiente, fue nominada nuevamente al Grammy a la mejor interpretación vocal pop femenina, por Hometown Glory.

En los últimos días del mes de septiembre, la cantante publicó su versión de la canción de Bob Marley, Make You Feel My Love, canción que entró en el UK Singles Chart como número 4 y que interpretaría en el concurso The X Factor.

21 la lanza al estrellato

Su segundo disco, 21 se lanzó al mercado el 21 de enero de 2011. En las canciones de este nuevo trabajo de estudio se puede apreciar su nuevo tipo de música que mezcla lo clásico con lo contemporáneo. Además, la cantante introdujo un sonido un poco más country a su nuevo material.

Para la felicidad de Adele, su segundo álbum obtuvo unas excelentes cifras, incluso mejores que las de su anterior trabajo; además, las críticas fueron inmejorables sobre este trabajo discográfico de la británica.

El disco consiguió ser número 1 en la mayoría de países del mundo, entre los que se encontraban el Reino Unido, Estados Unidos, Irlanda, Australia y Canadá.

La lista Billboard Hot 200 de EEUU posicionó a su nuevo trabajo en el número 1 y se mantuvo ahí durante 24 semanas no consecutivas.

21 consiguió el certificado entregado por RIAA de ser platino 9 veces, gracias a haber vendido más de 9.350.000 copias.

El primer single fue la canción Rolling in the Deep, el cuál debutó como número 2 en la UK Singles Chart posicionándose un puesto más atrás de la emotiva canción de Bruno Mars, Grenade.

En EEUU, alcanzó el primer puesto en el Billboard Hot 100 y estuvo como número 1 durante 5 semanas seguidas.

Rolling in the Deep ha sido descargada digitalmente más de 7.000.000 de veces en Estados Unidos, más de 1.000.000 en Europa, consiguiendo 8.200.000 en todo el mundo.

El segundo single del álbum fue la emotiva Someone Like You, la cual fue número 1 durante 5 semanas consecutivas en el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos de América. El sencillo se lanzó en marzo de 2011.

En Inglaterra, el single fue número 1 en los primeros 7días con más de 2.000 copias vendidas.

En febrero de ese mismo año, después de una actuación en los Brit Awards, Someone Like You obtuvo el primer puesto en el UK Singles Chart, igual que el álbum, estuvo mucho tiempo en el número 1.

Adele fue la primera artista que encabezaba las listas anglosajonas desde el grupo The Corrs en el año 1999.

Algunos estudios manifestaron recientemente que 21 había vendido una copia cada 7 segundos desde su actuación en los Brit Awards.

El disco se mantuvo en el primer puesto durante 11 semanas, hasta ser superada por los Foo Fighters, pero la artista no tardaría en volver a ocupar la primera posición.

Su primer disco, regresó al puesto número dos durante nada más y nada menos que cinco semanas.

Adele envió un comunicado a la prensa a principios de verano en la que relataba que había comenzado a componer nuevas canciones para un futuro tercer disco y añadió la posibilidad de incluir un cover de una de sus canciones predilectas.

En el segundo mes de verano de 2011, Adele lanzó el tercer sencillo Set Fire To Rain.

El single consiguió unos puestos espectaculares en el continente europeo, mientras que en América, la canción llegó a ser el número 7 de la lista más importante de EEUU, el Billboard Hot 100, pero el 4 de febrero del próximo año, la canción llegó hasta el máximo puesto llegando a superar a la fiestera canción de Rihanna y Calvin Harris, We found Love, tema que era todo un éxito.

El 28 de agosto de 2011, Adele fue premiada con 3 galardones en los MTV Video Music Awards, además de ser nominada a otros 4 premios más. Los premios que ganó fueron a la mejor artista, a la mejor edición y a la mejor dirección artística, los tres por su videoclip de Rolling in the Deep. Aparte de salir al escenario para recoger sus premios, Adele interpretó su single Someone Like You, siendo considerada como la mejor interpretación de la noche.

En poco tiempo la británica ha conseguido convertirse en una de las mejores voces del panorama musical actual, siendo su álbum 21 hasta ahora número1 en más de 20 países, entre los que se encuentra el Reino Unido, en donde vendió más de 4,5 millones de copias y Estados Unidos, donde se adquirieron cerca de 8 millones.

El 12 de febrero de 2012, la cantante actuó en los Grammy, tras haber pasado por el quirófano para operarse las cuerdas vocales. La coronaron como la gran triunfadora de la ceremonia tras llevarse a casa 6 premios a mejor letra, mejor álbum, mejor actuación solista de pop, mejor álbum vocal pop, mejor vídeo musical de poca duración y mejor artista. Esta edición número 54 de los Grammy será conocida por rendir un sentido homenaje a la sensacional Whitney Houston, fallecida el 11 de febrero de ese mismo año.

La conocida revista femenina Vogue publicó en marzo del mismo año, que Adele había hecho público su retiro de la música durante 4 o 5 años. Además, anunciaban que la cantante había declarado que toda su atención debía ser para su pareja Simon Konecki, ya que consideraba que cuando pensaba que su carrera era más importante que las relaciones sentimentales, su vida personal daba un giro de 180 grados.

Esta noticia alarmó a Adele y no tardó en desmentirla antes de que se convirtiera en algo más que un rumor. De hecho, afirmó que en los próximos meses iba a estar embarcada en la grabación de su siguiente disco y que estaba ocupada en los preparación de su tercer trabajo.

El 5 de mayo de 2011 se lanzó una aplicación para iPhone y Android en el que se podía escuchar su música y obtener información de Adele.

Skyfall le brinda un Óscar

El día 5 del mes de octubre de 2012, Adele lanzó Skyfall, canción de la nueva película de James Bond la cuál llevaría el mismo nombre.

El tema fue escrito por Adele y Paul Epworth, consiguiendo unas cifras excelentes, al ser adquiridas 261.000 copias en Estados Unidos en las primeras 72 horas.

El 19 de octubre de 2012, Adele dio a luz a un hijo varón al que llamó Angelo James.

Skyfall fue la razón por la que Adele hizo su primera aparición pública desde su grave operación de las cuerdas vocales y el nacimiento de su querido hijo. El 13 de enero de 2013, Adele acudió a la gala de los Goblos de Oro para recoger su premio a mejor canción original gracias a Skyfall.

En su discurso, Adele agradeció a Paul Epworth por escribir con ella la canción, a Daniel Craig por ser tan buen Bond y a su novio y a su hijo por apoyarles en el proyecto.

En la gala número 85 de los Óscar, Adele recibió el premio a mejor canción original. Además, realizó una actuación en la que cantaba el tema por el que recibiría el famoso galardón.

La canción es la primera de la saga Bond en posicionarse en el top 10 de Billboard y la primera nominada al Óscar desde For Your Eyes Only de 1981.

