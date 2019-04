Entrevista a Román Reyes y Juanan Punto Net: "Hay demasiado talento desaprovechado en nuestro país"

Bajo el nombre de Juanan Punto Net se esconde la figura de un talentoso realizador granadino que asentado en la capital española, compagina su trabajo como Informático con una corta pero intensa carrera en el mundo de la producción audiovisual. En el caso de Román Reyes, estamos ante joven actor, director y diseñador galardonado con el premio al mejor actor en la XI edición de Notodofilmfest por su cortometraje A rastras, y que sin duda se está convirtiendo en un rostro cada vez más conocido por el espectador.

Hoy os ofrecemos la enriquecedora entrevista que tuvimos el placer de realizarles:

Pregunta: ¿Cuál es el primer recuerdo que tienen sobre el mundo del cine y cuándo decidieron que querían dedicarse a este arte?

Román: Aunque es verdad que no hace tanto que decidí dedicarme a esto, lo cierto es que ya de pequeño solía ir a preescolar con el babi y una capa de Superman atada al cuello. Hice muchas figuraciones previas en muchas series conocidas pero hasta 2008, con la serie televisiva HKM, no decidí de verdad que esta sería mi "primera opción vital".

Juanan: En mi caso recuerdo de pequeño fascinarme, sobre todo, por el mundo de la televisión. También escribía cuentos y dibujaba comics… Quería contar historias. Creo que desarrollé un mundo interior bastante complejo (era hijo único) y pasaba mucho tiempo solo, y por eso deseaba contarle lo que se me ocurría a los demás. Hace pocos años esa llamada interior ya me tiraba demasiado, así que me lancé, me vine a vivir a Madrid y me metí a estudiar cine. Y mi vida cambió.

P: Como realizadores de una serie de cortometrajes que han optado a concurso y conociendo la situación actual de la industria cinematográfica, ¿cómo ven el futuro de jóvenes talentos como ustedes en nuestro país?

Juanan: El problema de este país es que desde el gobierno no se fomenta todo lo que se debería la cultura. Hay demasiado talento desaprovechado en gente sin oportunidades por ser humildes o por no encontrar alguien que les guíe. Hay que dar más oportunidades a la gente nueva, y sobre todo, ayudarnos entre nosotros para hacer cosas bonitas e interesantes.

Román: No podemos optar por el inmovilismo porque nos encontremos ante grandes incertidumbres. Es un momento que aprieta y por eso debemos pensar más y mejor pero sobre todo hacer. Creo que no hay otro camino que andar lo mejor que podamos. Y por qué no, seguir soñando. ¿Qué es el cine si no sueños en movimiento?

Juanan: Exacto, no podemos pararnos. Esto es algo dinámico y social. Si no te mueves, mueres. Si no te relaciones, mueres. Si no compartes, mueres.

P: En relación a esto, las pocas o inexistentes subvenciones hacen que sea muy difícil sacar hacia adelante proyectos hoy en día, ¿nos podrían contar cómo es el proceso de creación de un cortometraje como en el que habéis colaborado para el NotodoFilmFest desde que surge la idea hasta que se materializa y si han contado con algún tipo de ayuda económica externa en otras ocasiones?

Juanan: No me gustan las subvenciones porque son injustas, están mal repartidas y hay mucho aprovechado que las usa sólo para llenarse los bolsillos. Con la tecnología que hay ahora, la gente se junta en un proyecto común y cada uno aporta algo. Uno tiene una cámara, otro un equipo de sonido, etc. Cierto es que siempre hace falta dinero para crear, pero no es necesario mucho para hacer algo bueno. Lo esencial es una buena idea y sobre todo un buen guion. Por otro lado, la proliferación de los festivales y la bajada de los precios del material de grabación, ha democratizado el sector y eso es una maravilla.

Román: Este tipo de cortometrajes -por suerte o por desgracia- nacen de un capital e inversión personal derivada de ingresos de otros medios (otros trabajos en su mayoría). En este tipo de producciones es asumible una realización de este modo. Las ayudas siempre vienen bien, pero ahora mismo, con el poco capital que circula se ha establecido como moneda de cambio el trueque por encima de todo. Está claro que los equipos deben cobrar y es a lo que hay que aspirar, pero en estos rodajes si todo el mundo accede es porque se obtienen unos beneficios que también se cuentan como moneda de cambio: experiencia, rodaje, material o "potencialidad" para futuros proyectos.

Juanan Punto Net: "Las redes sociales son vitales para cualquier proyecto hoy en día"

P:NotodoFilmFest es un festival que nace para y por la difusión de nuevos talentos a través de internet, ¿cuál es la importancia que tienen las redes sociales en este aspecto?

Román: Tanto como creador como actor (en el que tú mismo eres tu "marca" y "empresa") son el poder de difusión democrático al que todo puede acceder. Ya se ha visto con casos valientes como el de Paco León y Carmina o revienta. Las redes sociales lo son todo y cada vez más. Yo iba siguiendo este festival desde hace años porque me parece una referencia en cuanto a nuevos talentos del sector. Pero no ha sido hasta este año, en el que decidí participar, y tuve el honor de formar parte desde dentro, cuando he visto la verdadera magnitud de este proyecto precioso que ya cumple 11 años. Sin duda, es el festival con mejor energía que me he encontrado nunca. La potencialidad de la gente que se presenta a concurso y sus ganas son tan grandes que te arremeten contra el pecho y te dan ganas de grabar y actuar a todas horas. Y todo ello con una mano tendida por lo que también es el sector, con grandes creadores como Javier Fesser, Rodrigo Cortés, Mariano Barroso, Alberto Rodríguez... Gente muy grande habilitando oportunidades a toda esa gente que se dedica a materializar sus ilusiones. Creo que debería haber más plataformas de este estilo. La gente está deseando descubrir gente nueva.

Juanan: Las redes sociales son vitales para cualquier proyecto hoy en día. De nada sirve crear una historia si la van a ver sólo tus amigos más cercanos. El objetivo es que llegue a la mayor cantidad de gente posible. NotodoFilm tiene esto como principal objetivo, junto al de dar la oportunidad a gente nueva a que pueda lanzarse de una vez. Es un festival que todos los compañeros preparamos durante todo el año y esperamos a que llegue con ilusión. Redes como Facebook, Twitter, o el mismísimo YouTube, están ayudando a que gente como nosotros podamos llegar a muchísimas personas. Yo soy un enorme defensor de YouTube tanto como herramienta gratuita para difundir tu trabajo, como un posible medio de vida. La gente cada vez crea más contenido para YouTube, muy específico, y hay bastantes personas que viven prácticamente de los ingresos que obtienen a través de esta plataforma.

Román Reyes: "Creo que la especialización es una apuesta mucho más arriesgada que la diversificación"

Sabemos que Juanan alterna su trabajo como realizador de cine con el mundo de la Informática, algo que sin duda le facilitará las cosas en cuanto al uso de medios y tecnología en sus obras. ¿Cree que es un plus el tener esa doble visión o por el contrario recomienda centrarse en sólo una rama para dar lo mejor de sí?

Juanan: El hecho de haber estudiado informática y orientar en principio mi vida a esa profesión, tiene sus ventajas e inconvenientes. Como parte negativa, centrar mi vida en otra profesión hizo que empezara bastante tarde en el mundo audiovisual, ya que me hubiera encantado empezar en esto mucho antes. Por otro lado, sí es cierto que ahora tengo unos ingresos que me permiten vivir un poco más tranquilo, aunque no le pueda dedicar al arte todo el tiempo que me gustaría por el mero hecho de trabajar en otro sitio. Esto es algo que también a la mayoría de los del gremio nos pasa. Lamentablemente de las artes en este país es muy difícil comer, sólo lo consiguen unos pocos. Y ya más técnicamente hablando, ahora es casi imprescindible saber manejar un ordenador, internet y programas de edición para que tu corto tenga una calidad decente. Mi carrera me ha ayudado por supuesto, sobre todo a tener la mente muy abierta y muy viva, que es lo que necesita un creador. Estoy totalmente en contra de eso de "tienes que dedicarte sólo a una cosa en la vida". Un artista lo es en todo lo que se proponga, y limitar a alguien diciéndole que sólo debe hacer una función, es cortar su creatividad y libertad.

Román: En cuanto a este tema… Yo soy actor ante todo, porque es mi plan principal, pero creo que hay un concepto equivocado en España respecto a la diversificación. Cosa que en EEUU por ejemplo no pasa. Yo también dirijo, produzco, escribo cortos, edito, además hago diseño gráfico... Creo que hay tiempo para todo si tienes una escala bien planificada y un orden de prioridades. Por suerte, con la crisis, mucha gente se está lanzando al emprendimiento y la sociedad se empieza a nutrir de gente más polifacética. Pero al contrario de la opinión general, creo que la especialización es una apuesta mucho más arriesgada que la diversificación. Y eso no quiere decir que no puedas obtener unos resultados óptimos. La pasión lo mueve todo y eso hará que en tu tiempo libre puedas disfrutar de leer un libro técnico como si vieras un partido de fútbol. Al final todo se resume a lo más humano, ser feliz. Y si puedes hacer malabares y llevarte a la boca lo que necesitas haciendo algo que te gusta mejor.

P: Esto no está bien es un cortometraje que no deja indiferente a nadie, ¿de dónde surge la idea Juanan?

Juanan: Al contrario de lo que suele ocurrir, en este caso primero tenía a los actores (Román y Cristina), y quería hacer algo con ellos, verlos en una situación que jamás hubieran interpretado. Estuve un mes entero buscando una idea original, hasta que una noche se me ocurrió: contar de forma cómica, una situación que puede extrapolarse a otras muchas semejantes, y que muchos amigos me habían contado. Se lo propuse a ellos, y les gustó la idea. Se atrevieron a hacerla y ahí está el resultado. Creo que están fantásticos, y naturales que es lo único que le pido a un actor. Quizá el corto pueda resultar algo violento a algunos, pero siempre la realidad supera a la ficción y ya me han llegado comentarios de gente que confiesa sentirse parcial o totalmente identificada con la historia.

Juanan Punto Net: "Hay que obligar a la gente a que se haga preguntas y a que cuestione todo"

P: Como realizador, ¿cuáles son las temáticas sobre las que más le gusta trabajar? ¿hay algún tipo de cine al que le tenga más reparo o al contrario, que le apetezca mucho hacer?

Juanan: Siempre digo que el cine tiene dos funciones: entretener y remover conciencias. Hay películas que se centran en la primera, o se centran en lo segundo. Aunque casi todas tienen un poquito de los dos. Reivindico desde siempre que debe existir un cine simplemente con objetivo lúdico, de entretener, de hacer pasar un buen rato a la gente y que se le olviden los problemas. De hecho, el comienzo del cine fue así, tenía ese objetivo: sorprender, dar una experiencia al espectador y entretenerle. Por otro lado, y como en todas las artes, es muy necesario el cine que haga que el espectador piense, que se pregunte cosas, que active algo en su interior. Pintores, escritores, bailarines, etc. expresan a través de su propio medio, sensaciones, ideas, sentimientos, denuncias, quejas,... El artista es una persona de ideas (equivocadas o acertadas), pero de ideas, y las plasma como puede o como sabe. Los cineastas lo hacemos a través de una película. Y ahora esto es muy necesario. Tanto en temas más trascendentales como en más de andar por casa, hay que obligar a la gente a que se haga preguntas, a que cuestione todo, a que se pregunte si las bases que forman su vida y el mundo en general pueden cambiarse, si están bien, qué es bueno y qué es malo... A mí eso me fascina. Quizá este corto trate un tema aparentemente banal, pero no habla sólo de sexo. Habla de los tabúes que nos ponemos, de la complejidad de los sentimientos, de lo que es socialmente correcto y lo que no, de que cada uno tenemos nuestro punto de vista y nos cuesta entender y sobre todo aceptar el de los demás...

P: Puestos a soñar, cuéntenos cuáles serían las figuras de cine con las que le gustaría trabajar, nacionales e internacionales, y si ha podido tener contacto con gente que ya tenga una carrera más o menos estable y que se hayan prestado a trabajar en proyectos de presupuestos más humildes

Juanan: En general la gente se presta con bastante facilidad a hacer algo más humilde, si la idea que le presentas le gusta. Sólo tienes que mostrarle seriedad y profesionalidad. El año pasado participé en un corto sencillo y con pocos medios cuya protagonista era Elena Furiase y la chica era un encanto, demostró ser gran profesional. Y como ella la gran mayoría de los actores más conocidos. ¡En un futuro me gustaría trabajar con tanta gente! En España hay actores y actrices que me fascinan, como Antonia San Juan o Lluis Homar, y si hablamos del extranjero, me encantaría contar alguna vez en mi elenco con Natalie Portman o Elijah Wood, al que tuve la suerte de conocer en el festival de Sitges del año pasado.

P: Tanto Ana, el personaje de Cristina Mediero como Fer, el personaje de Román, tienen que vivir una situación polémica que sin duda tuvo que atraerle mucho como actor, ¿cómo se siente Román al dar vida a una historia tan arriesgada? ¿Piensa que es necesario que se cuenten historias de este tipo?

Román: Sin duda es necesario. Es de lo que adolecemos continuamente. La falta de riesgo actual viene derivada de un miedo horrible a la innovación. Y qué mejor espacio que las producciones alternativas para contar historias que van más allá. Para todo lo demás ya tenemos la TV y -casi- cine convencional. Tenemos guionistas con muchísimo talento deseando contar otras cosas, pero están oprimidos por un miedo de los que ponen el dinero y temen perderlo si lo apuestan de una forma arriesgada. Es tiempo de jugar al negro o rojo en las ruletas de las grandes producciones, por eso creo que es el momento de que "esas otras producciones" tomen el mando de historias diferentes..

Román Reyes: "La falta de riesgo actual en el cine es debida al miedo horrible que hay a la innovación"

P: Nuestra lectora Ana a través de Facebooks nos hacía llegar la siguiente pregunta: "Román, en el corto tienes algunas escenas subidas de tono. Para ti como actor, ¿te resultó más llevadero rodar esas escenas teniendo detrás de la cámara a un gran amigo como Juanan Villegas?"

Román: Hola Ana. Gracias por ver el corto antes de nada. Sin duda la confianza de tener un amigo al lado es una gran ayuda. No obstante cuando te planteas rodar escenas de este tipo, si el equipo es profesional, nunca hay problema. Al final la gente está más incómoda que tú teniendo lo que nunca ven: dos personas en -o casi- en pelotas, a medio metro. Suele respirarse mucho respeto en este tipo de secuencias y como actor creo que están más que sobrevaloradas. Es mucho más difícil decir un "te quiero" lleno que simular un encuentro sexual. También lo pone todo mucho más fácil el hecho de trabajar con profesionales como Cristina Mediero. La profesionalidad y confianza en tu compañero/a en este tipo de secuencias son básicas. Y en este corto la verdad que Cristina me lo puso muy muy fácil, a la vista está que está espléndida.

Juanan: Tengo que añadir que preparé el rodaje de forma que estuviéramos muy pocas personas en el set: los dos actores, un amigo que nos ayudó con el sonido y yo. Quería intimidad, confianza y que se soltaran. ¡Y vaya si lo hicieron!

P: Sabemos que gracias al corto ‘A rastras’, Román ha sido elegido el Mejor Actor en la última edición del Jameson NotodoFilm Festival, y queríamos darle nuestra más sincera enhorabuena por ello. ¿De dónde surgió la idea y cómo fue la preparación de su personaje, que es un fiel reflejo de la situación que viven tantos y tantos jóvenes en la actualidad?

Román: Antes de nada mil gracias y gracias infinitas una vez más al jurado de Notodofilmfest. Los premios no lo son todo pero ayudan mucho como empujón para seguir con la cabezonería que hay que tener para persistir en esta industria. La preparación del personaje la verdad que fue casi nula porque por suerte o por desgracia sabía bien de lo que hablaba. Llevo trabajando en promociones desde 2006 por lo que conozco muy bien ese sector. Y también he vivido en mis propias carnes el declive de este sector viendo como empresas -con demasiado afán adquisitivo-, ondean la bandera pirata aprovechándose de una demanda de empleo demasiado alta y cualificada por encima de los puestos, a menudo abusivos, que ofertan.

P: Además de su faceta de actor es también director y realizador de cortometrajes como ‘La belleza y yo’ y ‘Crystal Wings’, proyectos que están participando recientemente en Festivales Europeos. ¿Qué nos puede contar sobre ellos?

Román: La belleza y yo es el corto que a día de hoy más satisfacciones personales me ha traído. No se trata de premios. Se trata de mensajes personales de mucha gente agradeciendo el mensaje. Tuve un feedback tan grande de la gente que la primera noche que empecé a recibir mensajes no pude a penas dormir pensando lo bonito que es el cine y cuánto puede trascender en alguien que ni si quiera conoces. Es precioso... Sobre todo viniendo de un proyecto tan humilde grabado con una cámara de fotos compacta durante dos años y sin ninguna pretensión. De hecho tengo pensado no demorar demasiado la salida a youtube pese a estar recorriendo festivales ya que creo que es un corto que es más para la gente a nivel general que para una parte exclusiva que vaya a festivales. Por eso el "yo" del título se refiere al que ve, no a mi "yo" como autor del cortometraje.

Crystal Wings también tiene un significado especial. Por varios motivos. En primer lugar lo metería en la categoría de videoarte/experimental, un género que no se deja ver demasiado en España y que como creador te da una libertad bastante grande en la que "bailar en creatividad" y pasarlo bien. El segundo motivo es que este corto nace de otro que no se pudo hacer por inclemencias meteorológicas prolongadas durante tres días. El tercer día empezaron a caer rayos y tras bajar el material decidí subir y captar el momento improvisando metáforas. Así empezó todo. Por eso le tengo tanto cariño. No daba demasiado por él en festivales pero de momento ya está por Reino Unido, Hungría y Grecia. Como anécdota diré que Crystal Wings lleva como canción principal una producida en L.A. y que se utilizó para la superproducción hollywoodiense Anna Karerina. Locuras de creador que no creo que vuelva a repetir. Sobre todo si mi lado cuerdo del cerebro me somete como debería.

Planes de futuro

P: Es difícil escoger pero si tuviera que decantarse por la interpretación o por estar detrás de las cámaras, ¿con qué se quedaría?

Román: Esto es como la química. ¿A quién quieres más a papá o a mamá? Actuar y no tener mayor responsabilidad es un lujo, al igual que dirigir y disfrutar de la actuación de otros y del plano. Pero con un buen equipo detrás se puede llegar a actuar bastante relajado aunque asumas la dirección. Es algo que me creaba inseguridad al principio, pero que poco a poco voy subsanando. Es por eso que siempre que puedo, y si puedo ser honesto con la historia que creo, intento estar como actor también. En Molinillos, mi última producción, no pude actuar porque no encajaba con la historia que ideé. Así que lo importante es siempre la historia y lo que prima es buscar la mayor verdad y coherencia dentro de la ficción que idees.

P: Después de haber trabajado juntos en Esto no está bien y de cara al futuro, ¿están pensando en nuevos proyectos que les dieran la oportunidad de seguir uniendo su talento?

Juanan: Román y yo hemos conectado tan bien y tiene tanta energía positiva que creo que va a estar en todos mis proyectos, siempre que sea posible. Por supuesto que vamos a seguir trabajando y creando juntos. Este verano tenemos pensado grabar un corto con una amiga común, Eva Almaya, y seguramente hagamos nuestro primer guion juntos.

Román: Juanan es una pieza clave en HYPNOS films, sello en el que apoyo todos mis proyectos. Fue un regalo conocerle y claro, no tengo duda que seguiremos creando cosas juntos porque entendemos este sector de la misma forma.

Juanan Punto Net: "Lo principal es ser fiel a uno mismo y rodearse de gente que merezca la pena"

P: ¿Cuál sería el consejo que darían para jóvenes lectores que quieran seguir sus pasos en el mundo de la realización y actuación?

Román: Como actor, sin duda persistir es la palabra clave. La gente que empieza no debe obcecarse con la suerte. La suerte es hacer lo que amas, y si andas ya la estás cultivando. Como creador lo que a mí me supuso un paso clave fue empezar a materializar todo lo que deseaba. Parece fácil, pero hay cantidad de gente con grandes ideas pero pocas se lanzan a "hacerlo" por el miedo a fracasar. De cada fracaso se saca un aprendizaje.

Juanan: Lo primero que debo decir es que no me considero nadie importante como para dar consejos, pero sí puedo hablar de mi propia experiencia. Yo les diría, sobre todo, que escuchen a su voz interior, que sigan esa llamada. Que hagan lo que quieran hacer realmente en la vida. Lo principal es ser fiel a uno mismo, perseguir los sueños, y sobre todo saber rodearse de gente que merezca la pena, que no es nada fácil. Buenos amigos y contactos, aunque no sean muchos.

P: ¿Cuáles son sus proyectos futuros?

Román: Tengo en gestación los cortometrajes 2x0, Mejor que sea un cortado y Molinillos que saldrán de viaje a festivales. Por otro lado tengo en postproducción un breve videoarte llamado Sinestesia. Además este año espero concretar el primer guion conjunto con Juanan y varios proyectos que quiero presentar a la siguiente edición de Notodofilmfest.

El caso es no parar. El otro día puse un tweet... "Al final las únicas inversiones importantes son aquellas que atañan a tu persona. No deberíamos hacer nada que no nos sume de alguna manera". Y no creo en otra filosofía de vida

Juanan: Además del guion junto a Román , me gustaría adelantaros algo sobre un nuevo proyecto, que será el más fuerte en el que me he involucrado hasta la fecha. Se trata de un documental sobre la experiencia que mi amigo y artista Omar Jerez va a vivir en septiembre. En su línea transgresora, va a autoinducirse un coma para comprobar si son ciertos los comentarios y sensaciones que tiene la gente que despierta de esa situación. Va a ser algo muy polémico e interesante, y mi equipo y yo vamos a generar un completo documental sobre el proceso.

Desde Cine VAVEL queremos agradecer a ambos artistas el entusiasmo con el que respondieron a cada una de nuestras cuestiones. ¡Os seguiremos muy de cerca!

Fotos del cuerpo de entrevista:

Juanan Punto Net por Juanan Punto Net y Román Reyes

Román Reyes por Sergio Lardiez