Parkway Drive, hardcore desde Australia

En 2002 comenzó la andadura de esta banda australiana. Un grupo de amigos se reunía para tocar en un garaje, situado en la calle 'Parkway Drive', que posteriormente les daría nombre. Tras girar por toda Australia durante dos años, en 2004 dieron el salto a América, donde grabarían su primer álbum, Killing With A Smile. A partir de su publicación, los éxitos del quinteto australiano no han parado de sucederse. Ficharon por Epitaph Records, discográfica a la que siguen ligados, y comenzaron a participar en los festivales más importantes a nivel internacional.

A pesar de este éxito, no fue hasta 2007 cuando comenzaron a destacar. Este año publicaron su CD Horizons, donde la banda empezó a mostrar el estilo tan personal que los acompaña hasta día de hoy. Su base de fans aumentó considerablemente y el nombre de 'Parkway Drive' se escuchaba entre aficionados al metalcore en todo el mundo. Su camino ascendente no ha conocido límites desde entonces, consangrándose definitivamente en 2011 con su disco Deep Blue. Habían pasado de ser un grupo de música a algo más: su forma de ver la vida, su entrega en los conciertos... Había nacido uno de los grupos más grandes del mundo. A finales del último año se publicó el hasta ahora último disco de la banda: Atlas.

Finalizada esta pequeña biografía de la banda, es el momento de hablar de lo que realmente hace de 'Parkway Drive' una banda única; algo que no se puede percibir a través de nombres y fechas de publicación de CDs. Hablamos del aspecto humano de la banda, de lo que han significado para la música. Nos encontramos ante uno de esos grupos que se entregan cada noche a su público como si fuese la última. Una de las pocas bandas que no dejan a nadie indiferente y que se proyectan más allá de la música que interpretan. Y es que Parkway Drive, al fin y al cabo, no son más que un grupo de amigos que, por fortuna, se han reunido para hacer música. Esta música, además, resulta ser de gran calidad: potente, directa, simple, sin demasiados ornamentos (con algunas excepciones) y cercana. Todas sus canciones, desde el primer al último segundo, están hechas para conectar con el público; tanto sus sólidos ritmos, que hacen vibrar a quien los oye, como sus melodías, que piden a gritos ser coreadas. Nada ejemplfica mejor lo que es 'Parkway Drive' que verlos en acción, cómo interpretan y cómo interactuan. Para eso, aquí os dejamos un vídeo de una de sus actuaciones, donde interpretan Carrion, uno de sus himnos, con el público subido al escenario.

A todo este fondo de música de calidad y conexión con el público hay que añadir una forma de presentación excelente. Todo el contenido que rodea a la banda es de primer nivel. Hay que destacar sobre todo su último DVD, publicado en 2011, Home is for the Heartless. Es posiblemente uno de los mejores DVDs que han sido publicados en los últimos años. Contiene una gira al completo de Parkway Drive, que los lleva alrededor de todo el mundo. Al habitual contenido de este tipo de trabajos, como imagenes antes y después de los conciertos o en los desplazamientos, el DVD tiene un componente totalmente diferente. Su viaje les lleva a lugares con situaciones tan dispares como México o China. En estos sitios se nos muestran imágenes tanto de la propia banda como de las distintas realidades que se viven en cada uno de estos lugares. Este punto de denuncia social se combina con el seguimiento a las actividades llevadas a cabo por el grupo. Entre concierto y concierto, estos australianos encuentran un hueco para dedicarse a sus aficiones, siempre cerca del mar del que proceden.

En sus letras, Parkway Drive sobre todo trata dos temas: el mar y el hogar, a veces intimamente ligados. En sus largos viajes de gira Winston McCall, cantante del grupo, experimenta la morriña. Tanto tiempo fuera de su tierra natal y tantos cambios hacen que, al final, se sienta un extraño cuando vuelve. A partir de aquí inicia un viaje dentro de sí mismo, que acaba llevándole al océano, el único hogar que siempre está ahi. Este proceso de autoexploración es el que llena la mayoría de las letras de la banda, como uno de sus himnos, Home is for the Heartless. Con una reflexión de su letra y la propia canción termina esta revisión de uno de los referentes de la música hardcore actualmente: Parkway Drive.

If home is where the heart is, why do I feel so fucking heartless?