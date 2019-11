Manic Street Preachers presenta un videoclip como adelanto de su nuevo álbum

Los galeses Manic Street Preachers han publicado el videoclip del primer adelanto de su nuevo álbum titulado Rewind the Film. Será el undécimo trabajo discográfico del trío, que llega tres años después Postcards from a Young Man. La fecha de publicación está planeada para el próximo 16 de septiembre a través del sello Columbia Records.

La canción elegida para el vídeo, de título homónimo al del álbum, cuenta con la colaboración de Richard Hawley. El guitarrista y cantautor inglés ha expresado con emoción que "no puede explicar lo que significa para él, es una experiencia que no olvidará."

Aunque Rewind the Film llega como primer adelanto del álbum, no ha sido lanzado como sencillo. Éste llegará con una semana de antelación a la publicación del disco, y ya se conoce que será Show Me The Wonder. Los doce cortes que integran Rewind the Film son los siguientes:

This Sullen Welsh Heart

Show Me The Wonder

Rewind The Film

Builder Of Routines

4 Lonely Roads

(I Miss The) Tokyo Skyline

Anthem For A Lost Cause

As Holy As The Soil (That Buries Your Skin)

3 Ways To See Despair

Running Out Of Fantasy

Manorbier

30 Year War

Dos álbumes simultáneos

En mayo ya anunciaron el comienzo de la grabación de dos álbumes simultáneos, contando con 35 canciones. Los dos serían estilísticamente diferente, siendo el primero de ellos más acústico, dejando de lado las guitarras eléctricas.

La grabación se ha llevado a cabo en estudios de Cardiff, Monmouthshire y Berlín. Además de Richard Hawley, se incluyen las colaboraciones de Lucy Rose en la canción This Sullen Welsh Heart y de Cate Le Bon en 4 Lonely Roads.

Tres días antes de la publicación del álbum, comenzarán una gira por las islas británicas, con primera parada en Newport.