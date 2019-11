Babyshambles estrena tema

Para quien no los conozca, Babyshambles son las cenizas reconstruidas que la ruptura de The Libertines dejó cuando el 2003 se separaron por problemas con las drogas de Pete Doherty. A pesar de la mala fama que esto le causó al cantante de Hexham -sin hablar de sus repetidas entradas a la cárcel o de su retiro a múltiples clínicas de rehabilitación con pésimo resultado-, vuelve a llamar al vocalista de The Libertines, Steve Bedlow para volver a probar suerte una vez más con un proyecto diferente al que llamarán Babyshambles. A pesar de que Bedlow no se queda definitivamente en el grupo, su participación en el proyecto ayuda a Pete a decidir sobre el futuro.

Hasta dos años más tardes no se encierran a grabar el que será su primer disco de estudio pues Pete, había estado muy ocupado siendo el centro de atención de los medios británicos al protagonizar diferentes escándalos. Down In Albion se publica en noviembre y logra el décimo puesto en la lista de éxitos en Reino Unido. Su segundo disco Shotter’s Nation publicado en 2007, consigue un mejor resultado en esta clasificación logrando la quinta posición.

En 2010, vuelven nuevamente a encerrarse en un estudio para preparar su tercer trabajo que se estrenará el próximo mes de agosto. Para abrir el apetito de sus fans, han filtrado el pasado lunes ocho julio Nothing comes to Nothing. Un tema popero y que pese a la buena acogida por parte de los fans no acaba de motivar de todo a los críticos que echan de menos el sonido –y la actitud- de The Libertines.

En la página web de la banda británica se pueden leer las fecha para varios conciertos en los meses de Septiembre y Octubre, en lo que parece una pequeña gira que todavía no ha firmado ningún concierto para fuera de la isla del té. Pero dado que nada surge de la nada y que todo tiene un origen, puede que esta pequeña gira por Gran Bretaña sea el comienzo de una mayor por los escenarios europeos.

