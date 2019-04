Travis sigue a lo suyo

Cinco años después del lanzamiento de su último álbum Ode to J. Smith, Travis reaperece en la escena musical con el lanzamiento de un nuevo disco. Se trata de Where You Stand, y su lanzamiento se espera para mediados de agosto. Será el séptimo trabajo discográfico de los escoceses, que comenzasen su carrera musical en la década de los 90 y mantienen el estilo que les llevase al éxito desde sus inicios. Fran Healy, Dougie Payne, Andy Dunlop y Neil Primrose, creadores de temas memorables como Why Does It Always Rain On Me? o Sing, siguen con energías para sacar este séptimo disco.

El álbum ha contado con la producción de Michael Ilbert y ha sido grabado en Noruega así como en los prestigiosos estudios Hansa de Berlín. En la página web de la banda figura una lista de canciones con las influencias del álbum, entre las que figuran M83, R.E.M, Stevie Wonder, David Bowie o Depeche Mode.

Where You Stand se compone de 11 cortes, de los que ya se conocen los títulos:

Mother

Moving

Reminder

Where You Stand

Warning Sign

Another Guy

A Different Room

New Shoes

On My Wall

Boxes

The Big Screen

Como sencillos, los de Glasgow han publicado el tema de título homónimo al del disco y Moving, que fue lanzado el pasado 1 de julio. Os dejamos con su vídeo.