Lo que nos queda por ver: estrenos de la semana del 19 de julio

Tras el estreno en el Festival de Nocturna llega a la cartelera la esperada cinta de terror de James Wan: Expediente Warren (The conjuring), que tendrá que vérselas con lo último de Louis Leterrier, Ahora me ves, un thriller policíaco en el que unos criminales atracan bancos por medio de trucos de magia. Los más pequeños disfrutarán con la cinta francesa Zarafa, y aquellos que busquen humor tendrán que escoger entre la comedia romántica de Llévame a la luna y la locura juvenil de Noche de Marcha. Dos títulos independientes con temáticas muy distintas se cuelan también en las salas españolas, ambos participantes en el pasado Festival de Sundance: El último Elvis y Keep the lights on. Por último, y como única aportación de cine español tenemos la opción de Baztán, un drama donde los personajes revivirán una historia en dos épocas distintas.

Conozcamos un poco más de cada una de las opciones que tenemos esta semana en el siguiente reportaje de Cine VAVEL.

- Ahora me ves

Director: Louis Leterrier

Reparto: Jesse Eisenberg, Dave Franco, Morgan Freeman, Mark Ruffalo, Isla Fisher, Mélanie Laurent, Woody Harrelson, Michael Caine, Common, Michael Kelly

Género: Thriller. Magia

Sinopsis: Un equipo del FBI debe enfrentarse a un banda de criminales expertos en magia que se dedican a atracar bancos. Son "los cuatro jinetes”, un grupo formado por los mejores ilusionistas del mundo. Durante los atracos, dirigidos siempre contra hombres de negocios corruptos, hacen llover el dinero robado sobre los espectadores, ante la atónita mirada de un equipo de élite del FBI que les sigue la pista

- Expediente Warren (The Conjuring)

Director: James Wan

Reparto: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Lili Taylor, Joey King, Ron Livingston, Mackenzie Foy,Shanley Caswell, Hayley McFarland...

Género: Terror. Thriller

Sinopsis: La película esta basada en la historia real de la familia Perron y sus encuentros sobrenaturales en su casa de Rhode Island. Ed y Lorraine Warren, investigadores de renombre en el mundo de los fenómenos paranormales, son llamados por una familia aterrorizada por una presencia oscura en una granja aislada. Obligados a enfrentarse a una poderosa entidad demoníaca, los Warren se encontraron atrapados en el caso más terrorífico de sus vidas...

- Zarafa

Directores: Rémi Bezançon, Jean-Christophe Lie

Género: Animación

Sinopsis: Los niños de la aldea se reúnen bajo el gran baobab, donde el anciano del lugar les cuenta la historia de inquebrantable amistad entre Maki, un niño de 10 años, y Zarafa, una jirafa huérfana que se convertirá en el regalo del Pachá de Egipto al Rey de Francia. Hassan, príncipe del desierto, tendrá que cumplir la peligrosa misión de llevar a Zarafa hasta Francia, pero Maki está decidido a traer a la jirafa de vuelta a su hogar aun arriesgando su vida. Durante el largo viaje que les llevará de Sudán a París, pasando por Alejandría, Marsella y los Alpes nevados, se enfrentarán a grandes peligros. Maki y Zarafa descubren que manteniéndose unidos, siempre los superarán. Lee nuestra crítica aquí.

- Llévame a la Luna

Director: Pascal Chaumeil

Reparto: Diane Kruger, Dany Boon, Etienne Chicot, Yoli Fuller, Robert Plagnol, Alice Pol

Género: Comedia romántica

Sinopsis: En la familia Lefebvre todos los primeros matrimonios resultan ser un fracaso. Para evitar la maldición con su novio, Isabelle Lefebvre prepara una estrategia: encontrar un primer marido. Todo parece indicar a que es un plan infalible, excepto cuando el objetivo es Jean-Yves Berthier, redactor de la guía del mochilero al que va a seguir desde el Kilimanjaro hasta Moscú. Deberá seducirlo por todos los medios, casarse con él y sobre todo, divorciarse.

- Noche de marcha

Directores: Jon Lucas, Scott Moore

Reparto: Miles Teller, Justin Chon, Jonathan Keltz, Sarah Wright, Skylar Astin, Daniel Booko, Basil Harris, François Chau…

Género: Comedia

Sinopsis: Jeff Chang es un brillante estudiante que está a punto de cumplir 21 años. La víspera de una importante entrevista en la facultad de medicina, donde Jeff quiere estudiar, se va de copas con dos amigos, pero la noche tiene un desenlace inesperado

- El último Elvis

Director: Armando Bo II

Reparto: John McInerny, Griselda Siciliani, Margarita López

Género: Drama

Sinopsis: Carlos Gutiérrez (Elvis), un obrero separado que tiene una pequeña hija llamada Lisa Marie a la que no ve a menudo, vivió como si fuese la reencarnación de Elvis Presley e incluso actúa imitándolo, pero al aproximarse a la edad en que murió su ídolo siente que su futuro se encuentra vacío. Justo cuando Carlos renuncia a su trabajo para hacer un gran cambio en su vida, debe hacerse cargo del cuidado de su pequeña hija, lo que le obliga a volver a trabajar, a pasar tiempo con ella y así conocerla, pero, arrastrándola en su cotidiana lógica de una vida armada como perpetuo homenaje a Presley

- Keep the lights on

Director: Ira Sachs

Reparto: Thure Lindhardt, Zachary Booth, Julianne Nicholson, Souleymane Sy Savane,Paprika Steen

Genero: Drama. Amor.

Sinopsis: La película cuenta el emocionante y altamente sexual viaje de dos hombres a través del amor, la adicción y la amistad. Un documentalista, Erik, y un abogado que todavía no ha salido del armario, Paul, se conocen a través de un encuentro casual, en el que conectan instantáneamente, lo que les lleva a formar pareja. Tanto juntos como individualmente, ambos recorren un peligroso viaje a través del sexo y las drogas. En casi una década de relación definida con altos, bajos y patrones disfuncionales, Erik luchará con tal de establecer unos límites y mantener su dignidad siendo siempre fiel a sí mismo.

- Baztan

Director: Iñaki Elizalde

Reparto: Unax Ugalde, Carmelo Gómez, Joseba Apaolaza, Ramón Agirre, Txema Blasco, Kandido Uranga

Género: Drama

Sinopsis: En el otoño de 2011 un equipo de rodaje viaja al recóndito valle de Baztan para hacer una película sobre unos oscuros hechos que ocurrieron a principios del siglo XVII. Mientras ruedan y comparten vidas con los vecinos - algunos de ellos actores en la película - descubrirán una discriminación racial que sigue presente en la vida del valle después de más de diez siglos. Ésta es una historia de personas y personajes, como Joxe - Unax Ugalde - un hombre joven que se rebela contra la discriminación hacia él y sus antepasados, por ser Agotes.