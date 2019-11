'This is...' de Icona Pop, saldrá a la venta el 24 de septiembre

Aino Jawo y Caroline Hjelt se conocieron en el 2009 en una fiesta en Estocolmo y decidieron formar un grupo. Es sorprendente que un plan surgido durante una fiesta haya llegado a puerto alguno ya que lo normal, como todos sabemos, es que de estos planes lo que quede es un recuerdo borroso y una o tal vez dos anécdotas. Tan solo cuatro semanas después, las suecas ya tenían varias canciones escritas y estaban a la espera de su debut. En 2010 el sello francés Kitnusé publica la canción de presentación Manners. Cuando la prensa se entera de su existencia, las alabanzas comienzan a llegar. Por citar solo dos, entre sus seguidores se encontraban desde la mundialmente conocida Rolling Stone, al diario británico The Guardian.

Gracias al apoyo del papel, consiguen hacerse un hueco en diferentes festivales donde su fama continua aumentando, esta vez entre el gran público que se contagia de su música que en palabras de las componentes del dúo “te permite reír y llorar a la vez”.

Icona Pop acompañado de Charlie XCX lanza al panorama musical en mayo de 2012, el single I love it. Este ha sido considerado por Rolling Stone como una de las mejores canciones de 2012. Además ha servido de banda sonora al videojuego Need for Speeed y al spinn-off y reality de MTV, Snooki & JWoww. Este inteligente uso del tema no solo ha logrado que nos descubramos canturreándola en cualquier momento sino que les ha conseguido disco de oro en Austria, platino en Suecia, Alemania y Noruega. Cuando la locura de las “nineties bitches” cruzó el atlántico produjo un efecto similar al que había tenido en Europa, dando a Icona Pop un cuádruple disco de platino en Canadá y otro en Estados Unidos llegando a ocupar la primera posición en el iTunes.

Su primer disco de estudio, el cual lleva el mismo nombre del grupo, es lanzado en noviembre de 2012 de la mano de Island Records. El disco no puede seguir la estela del single pero aun así, no pasa desapercibido y ayuda a aumentar la fama de las suecas.

En 2013 se lanzan a una gira por USA mientras I love it no para de sonar en la pequeña pantalla, esta vez, acompañando a capítulos de series con una gran audiencia como The Vampires Diaries o Glee. Para quien todavía no lo sepa, I love it ha demostrado su potencia haciendo mella en otros grupos como en las conocidas Nancys Rubias que ya tienen su propia cover Me encanta.

Como anticipo de lo que nos espera en un mes, las suecas han dado a conocer dos temas nuevos Girlfriend y All Night –el single promocional del disco- además han declarado que “el nuevo álbum no va a ser solo dieciséis canciones como I love it” sino que son todo canciones nuevas y de diferentes género.