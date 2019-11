Los nuevos galanes de Hollywood

Todos son guapos, talentosos y con un gran futuro por delante. Todos ellos han actuado en películas exitosas que les han lanzado a la fama y en VAVEL vamos a recorrer la trayectoria de cada uno de ellos.

Liam y Chris Hemsworth: dos hermanos y un mismo destino

Cris Hemsworth, nacía en la localidad australiana de Melbourne un 11 de agosto de 1983. Siete años después nacía su hermano Liam Keith, un 13 de enero de 1990, en la misma localidad.

Ambos tienen un hermano mayor, Luke, también actor, si bien con un éxito muchísimo menor que el de sus dos hermanos pequeños, conocido sobre todo por intervenir en la serie australiana, Neighbours.

Cuando Liam era un niño pequeño, la familia se trasladó a la diminuta isla Phillip Island, sitio donde los tres hermanos pudieron dar rienda suelta a su pasión por la navegación; hasta que en 2004, Chris se trasladó a Sydney para comenzar su carrera cinematográfica.

Una vez cumplidos los18 años, fue Liam quien se trasladaría a vivir a los EEUU, en compañía de su hermano Chris en busca de una mayor proyección para sus prometedoras carreras en el mundo del celuloide.

Liam Hemsworth

En 2009, Liam consiguió hacer un cameo en la película de Alex Proyas, Señales del futuro. El thriller estaba protagonizado por la megaestrella Nicolas Cage.

La trama de la película giraba en torno a la inauguración de una nueva escuela en 1959, en el evento, los niños guardaron numerosos objetos en cápsulas del tiempo. Una de las estudiantes, Lucinda guardó una hoja de papel con unos números escritos.

Cincuenta años más tarde, Caleb (Chandler Canterbury), hijo de John Koestler (Cage), un profesor de astronomía, desentierra la cápsula del tiempo. En ella, el joven descubre el curioso mensaje de la pequeña. Al enseñarle el trozo de papel a su padre, John pronto descubre que los números esconden predicciones horribles, algunas ya se habían cumplido, mientras que otras no.

A medida que pasa el tiempo, el señor Koestler averigua que su familia y él juegan un papel imprescindible en los importantes acontecimientos que iban a suceder.

Al año siguiente, Disney anunciaría, que Liam había obtenido el papel de Will Blaklee en The Last Song (La Última Canción), de la directora Julie Anne Robinson, que se estrenaría el 31 de marzo.

La película se basaba en la novela romántica de Nicholas Sparks del mismo nombre y en la que Hemsworth compartiría protagonismo con la emergente ídolo adolescente nacida de la factoría Disney, Miley Cyrus, con quien comenzaría a mantener una intensa relación sentimental en su vida privada.

La película, hizo que Liam empezará a ser conocido en el mundillo de Hollywood, merced a una trama en la que Ronnie (Cyrus), una chica que tras el divorcio de sus padres se vuelve problemática y rebelde. Su madre (Kelly Preston), la obliga a pasar el verano junto a su padre Steve (Greg Kinnear), con el que se lleva bastante mal, y aunque no quiere irse de vacaciones a la casa de su padre no puede impedirlo.

A medida que pasa el verano la relación padre e hija va mejorando y además de solucionar sus problemas con su padre, la joven se enamora por primera vez del atractivo Will (Hemsworth).

Aunque la película no fue muy bien recibida y fue nominada a un premio Razzie a la peor actriz, el film le abrió muchas puertas a Liam, quien en 2012 lograría hacerse con el papel de Gale Hawthorne en Los Juegos del Hambre de Gary Ross, junto al niño prodigio Josh Hutcherson y la oscarizada Jennifer Lawrence.

Meses después se compremetería con su novia Miley Cyrus.

Su último trabajo será la segunda parte de Los Juegos del Hambre, En Llamas, que se estrenará en noviembre de 2013, bajo la dirección de Francis Lawrence.

En la película, Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) vuelve a casa después de ganar los 74 Juegos del Hambre anuales, junto a su compañero tributo Peeta Mellark (Josh Hutcherson). Poco después, ambos tributos empezarán el Tour de la Victoria por los doce distritos.

Por el camino, Katniss observa como una rebelión comienza a gestarse y como en el Capitolio se quiere hacer ver que todo va como la seda mientras el Presidente Snow organiza la edición número 75 de los Juegos del Hambre.

Sin embargo, en esta ocasión, la sangrienta competición cambiará Panem para siempre.

Chris Hemsworth

En 2009, Chris debutaría por la puerta grande en una superproducción, en la que el prestigioso director JJ Abrams adaptaría la popular saga de Star Trek.

En el film encarnaría al progenitor del mítico James Tiberius Kirk, interpretado por Chris Pine.

El 25 de diciembre de 2010, Chris contrajo matrimonio con la famosa actriz española, Elsa Pataky.

La consagración dentro del Star System de Hollywood le llegaría en 2011, al interpretar al Dios del Trueno, Thor, en la producción de Disney basada en el famoso superhéroe de la factoría Marvel.

La película fue dirigida por Kenneth Branagh y cuenta con un excelente reparto, en el que destacan los oscarizados Natalie Portman y Anthony Hopkins.

En el film, Thor (Hemsworth), es un arrogante y codicioso Dios cuya imprudencia provoca una guerra. Por esa razón, su progenitor (Hopkins) lo destierra de Asgard a la Tierra para que viva con los hombres y para recibir una lección de humildad bien merecida.

Pero cuando su hermano Loki, convertido en el villano más temible de su planeta envía a la Tierra a las fuerzas más oscuras de Asgard, Thor se dará cuenta de lo que realmente tiene que ser para convertirse en héroe.

El 11 de mayo del 2012, su mujer, Elsa Pataki, dio a luz a la preciosa hija de ambos a la cual llamaron India Rose Hemsworth Lafuente.

El próximo proyecto de Chris en ver la luz, será la esperadísima secuela, Thor II: El mundo oscuro, dirigida por Alan Taylor y que se estrenará el 31 de octubre del 2013.

Ryan Gosling: la sonrisa burlona

Nació en London, Ontario (Canadá, el 12 de noviembre de 1980), aunque se crió en Cornwall.

Sus padres son Donna y Thomas Gosling. Su madre por aquel entonces era secretaria y su padre trabajaba en una fábrica de papel. Sus progenitores eran mormones, Ryan, ha afirmado más de una vez que su hermana mayor Mandy y él crecieron siendo muy religiosos.

Cuando era muy pequeño su hermana y él cantaban en juntos como grupo e hizo un homenaje a Elvis Presley, el rey del rock y había estado apuntado en una compañía de danza de Cornwall.

Gosling ha explicado que actuaba para sentirse elogiado y porque hacerlo le daba confianza en sí mismo.

En su infancia no tuvo demasiados amigos, sufría de acoso escolar por su carácter solitario y no le gustaba estar con otros niños. Afirma no haber tenido amigos hasta el segundo o tercer año de su adolescencia.

Cuando Ryan tenía seis años, después de haber visto por primera vez Rambo: First Blood, trajo cuchillos de carne muy afilados y se puso a lanzarlos a los otros niños en la hora del patio. Tal acto le supuso una suspensión. Además, era incapaz de leer, lo que le imposibilitaba aprender con normalidad.

Cuando empezó a estudiar en la Universidad le diagnosticaron un trastorno causado por el déficit de atención. Debido a esto, le pusieron en clases especiales, motivo por el cual su madre se vio obligada a abandonar su trabajo para que su hijo pudiese estudiar en casa.

A los 17 años dejó los estudios para dedicarse plenamente al cine y a los 12, Gosling consiguió un papel en la serie Mickey Mouse Club actuando junto a artistas prometedores por entonces como Justin Timberlake, con quien empezó a llevarse de maravilla, Britney Spears y Christina Aguilera.

A pesar de haber sido buenos amigos Timberlake y Gosling no mantienen contacto pero afirman que se apoyan mutuamente.

En 1996, Ryan hizo su primera película, Frankenstein and me, un film canadiense, dirigido por Robert Tinell.

La trama giraba entorno a Earl, un niño de once años que adora escuchar historias de monstruos, vampiros y espíritus. Desde siempre, Earl persigue la posibilidad de crear un monstruo como Frankenstein, lo que produce en su madre una grave preocupación, mientras que su padre se lo toma a risa.

Después de la película, hizo alguna aparición en alguna serie y en películas canadienses. hasta que en 2004 le llega su gran oportunidad con el drama romántico El diario de Noah , que coprotagonizaría con Rachel McAdams y que lanzaría a ambos al estrellato.

En la película dirigida por Nick Cassavetes, un anciano (James Garner) comienza a leer a una historia de amor a una anciana (Gena Rowlands), redactada en su antiguo diario.

Esa historia era la de Noah (Gosling) y Allie (McAdams) dos adolescentes del Norte de Carolina que a pesar de no compartir la misma clase social estaban locamente enamorados y pasaron juntos un maravilloso verano, hasta que sus padres los separaron y luego la guerra volvería a hacer lo mismo.

La película fue todo un éxito, pero a pesar de compartir una química espectacular en pantalla, Rachel y Ryan, no se llevaban nada bien. De hecho, a Ryan le parecía curioso que dos jóvenes que estaban interpretando a una pareja enamorada no podían ni mirarse a la cara.

Sin embargo, en 2006 se reencontraron en La Gran Manzana y empezaron a salir juntos. Durante el tiempo que duró su relación, Ryan demostró lo enamorado que estaba de su novia afirmando que era el gran amor de su vida.

Después de la ruptura, Gosling declaró que su relación con la actriz fue más romántica que la que compartieron en la ficción. Además, Gosling afirmó que todas las mujeres que conocía le reprochaban haber dejado escapar a una chica como la bella Rachel McAdams.

Un poco más tarde, Ryan obtuvo su primera nominación al Óscar con la película Half Neson de Ryan Fleck.

Su próximo proyecto en llegar a la gran pantalla, será Lawless, un largometraje dirigido por Terrence Malik y que todavía no tiene un nombre oficial.

En la película hay dos triángulos amorosos interconectados y cuenta la obsesión y la traición en el mundo de la música, en Austin, Texas.

Chris Evans, el héroe de América

Cristopher Robert Evans, nacido un 13 de junio de 1981, en Sudbury ( Massachusetts, EEUU), hijo de Lisa, una bailarina y Bob, un dentista.

Evans tiene tres hermanos, Carly, Shanna y Scotty, los cuatro fueron criados como católicos y tienen descendencia italiana por parte de su abuelo materno e irlandesa.

El actor se graduó en secundaria en el instituto Lincoln-Sudbury Regional en 1999 y había pensado ir a la Universidad de Nueva York, pero durante su tercer año de secundaria, Evans viajaría a Brooklyn, para asistir a un campamento veraniego de actuación, tras el cual visitaría varios castings.

En el 2000, Evans consiguió su primer papel en la película The Newcomers, dirigida por James Allen Bradley, en la que se narraba la historia de un niño de 12 años que se traslada con su familia a una nueva ciudad, donde tienen que empezar una nueva vida.

Sin embargo debería de esperar hasta el año 2005 para conseguir el papel que le convertiría en estrella de cine, encarnando al intrépido Johnny Storm (la Antorcha Humana) en la adaptación del cómic de Marvel, Los 4 Fantásticos, dirigida por el cineasta Tim Story.

En la película cuatro astronautas se convierten en Los Cuatro Fantásticos gracias a la radiación cósmica originada por una fuerte explosión en el espacio, en la que el patrocinador de la expedición, se convertiría a su vez en el maligno Doctor Muerte (Julian McMahon).

El resto de los integrantes del cuarteto de Superhéroes lo formarían Ioan Gruffudd (Míster Fantástico), Jessica Alba (La Chica Invisible) y Michael Chiklis (La cosa).

El último trabajo de Chris Evans se estrenó en 2012 bajo el título de The Iceman, está dirigida por Ariel Vromen.

En la película se cuenta la historia de Richard Kuklinski, un hombre con dos identidades: es un famoso asesino a sueldo y también un padre y un marido ejemplar.

Chris Pine: el nuevo vecino de al lado

Christopher Whitelaw Pine, nació el 26 de agosto de 1980 en Los Ángeles, California, en el seno de una familia de actores. Su padre, Robert Pine y su madre, Gwynne Gilford, al igual que sus abuelos, Anne Gwynne y Max M. Gilford.

Su hermana, Katherine, es también actriz.

Chris se graduó en la facultad de Berkley, California.

En su primer papel, coprotagonizaría junto a la por entonces emergente estrella de la factoría Disney, Anne Hattaway, la secuela de la comedia romántica, The Princess Diaries 2: Royal Engagement, dirigida por Garry Marshall.

La película, rodada en 2004 le dio cierto reconocimiento. En el film, Pine compartiría pantalla además pantalla con la oscarizada Julie Andrews y con el polifacético Héctor Helizondo.

En la película, Mia (Hathaway) está lista para ser princesa de un hermoso país llamado Genovia. Pero, al instalarse en el palacio con su hermosa e inteligente abuela, la reina Clarisse (Andrews) se da cuenta de que necesita estar casada para poder ocupar su trono y además va a necesitar mucha preparación.

Tras su debut, le llegaría el estrellato en 2009 al encarnar el mítico papel de James Tiberius Kirk, heredado de William Shatner, en la adaptación cinematográfica de Star Trek, efectuada por el genial cineasta JJ Abrams, en la que la popular saga de Ciencia Ficción, se acercaba a la popular Star Wars de George Lucas.

En la película se narraba el viaje inaugural de la nave más moderna hasta la fecha, la cual, llevabaría el nombre de USS Enterprise. Los tripulantes a bordo tienen un objetivo: encontrar alguna alternativa para atrapar al malévolo Nero (Eric Bana) que amenaza a la humanidad con su sed de venganza.

De esta manera los únicos que pueden salvar a la galaxia son dos jóvenes enfrentados nacidos en planetas distintos. Por un lado tenemos a James Kirk (Pine), un individuo criado en una humilde granja de Iowa que persigue emociones fuertes y tiene la ventaja de ser un gran líder y por el otro, Spock (Zachary Quinto), criado en el planeta Vulcano, pero que posee una parte humana, es un estudiante magnífico y decidido, que no comprende las continuas infracciones al reglamento del impulsivo Kirk..

La tripulación de la moderna nave USS Enterprise está liderada por Cristopher Pike (Bruce Greenwood). En la tripulación se encuentran además el Oficial Médico, Bones (Karl Urban), el ingeniero del buque, Scotty (Simon Pegg), la oficial de comunicaciones, Uhura (Zoë Saldaña), el experimentado Timonel Sulu (John Cho) y el adolescente Chekov (Anton Yelchin).

La película consiguió un Óscar al mejor maquillaje además de cuatro nominaciones más.

El último trabajo hasta la fecha de Chris, es Star Trek Into The Darkness, actualmente en las salas de cines, nuevamente dirigida por JJ Abrams.

En el largometraje, a la gente a bordo de la nave Enterprise les informan que tienen que volver a la Tierra, donde más tarde se darán cuenta de que una horrible y temible fuerza que ha organizado un ataque a la cúpula de la Federación y todo lo que esta significa, posicionando a la flota en una grave crisis.

Para hallar una solución al problema, el capitán Kirk (Pine) encabeza una incursión a un mundo en constante guerra para atrapar a un hombre (Benedict Cumberbatch) que también es un arma humana con la capacidad de destruir todo lo que le rodea.

Mientras la tripulación va avanzando con la misión, la lealtad se pondrá a prueba, algunos amigos dejarán de serlo y Kirk hará muchos sacrificios con tal de salvar a su única familia.

Channing Tatum: el exstripper convertido en estrella

Un 26 de abril de 1980, nacía en la localidad norteamericana de Alabama, Channing Matthew Tatum. Hijo de Kay Foust, una trabajadora de una aerolínea y de Glenn Tatum, trabajador en el sector de la construcción. Channing tiene una hermana llamada Paige.

El actor y su hermana tienen raíces francesas, escocesas y nativo americanas.

Cursando el primer año de primaria se mudó junto a su familia al estado de Mississippi, donde desde pequeño demostró unas asombrosas cualidades atléticas, jugando a la mayoría de los deportes, además de practicar el Kung Fu de los Cinco Ancestros bajo el entrenamiento del profesor Chee Kim Thong.

Channing pasó una gran parte de su adolescencia en la ciudad de Tampa, Florida donde cursó secundaria en el Gaither High School, un año más tarde ingresó en el Tampa Catholic High School.

En 1998 se graduó de secundaria y fue votado el más atlético por sus compañeros.

Cuando le concedieron una beca deportiva, ingresó en el Glenville State College en Gleenville, West Virginia, pero pronto dejo de estudiar ahí.

Pasaron unos años hasta que hizo su primera película, Coach Carter, dirigida por Thomas Carter, en 2004 y se estrenó al año siguiente. En la película se cuenta la historia del entrenador de baloncesto Ken Carter (Samuel L. Jackson), en el Instituto Richmond en 1999, que aunque su equipo llevaba catorce victorias seguidas, decidió que los jugadores no participarían en los próximos dos partidos, sino que tendrían que dedicarse exclusivamente a estudiar para los exámenes debido a su bajo rendimiento académico.

En 2009, la fama le llegaría encarnando al legendario Duke en el film de acción bélica, G.I. Joe: The Rise of Cobra, dirigida por Stephen Sommers.

La trama gira entorno a los Joe, una organización militar secreta entrenada para defender la libertad de la humanidad y asegurar la paz en todo el planeta.

Los miembros de este equipo son valientes hombres y mujeres con un talento especial para la lucha, dotados de las armas más poderosas y mortíferas, dedicados a impedir que la maligna organización terrorista Cobra consiga dominar el mundo.

Junto a Tatum, se unieron al proyecto Dennis Quaid, Sienna Miller, Marlon Wayans y Ray Park, entre otros.

El 11 de julio de 2009, Channing contrajo matrimonio con su novia Jenna Dewan, en la iglesia Estates Vineyards en Malibu, California.

El 31 de mayo del 2013, Jenna dio a luz a la preciosa hija de Channing, a la que llamaron Everly.

La última película del señor Tatum es Side Effects de Steven Soderbergh, largometraje ambientado en el mundo de la psicofarmacología, una ciencia que estudia el modo en que las drogas o fármacos en grandes cantidades afectan a la mente humana.

Emily (Rooney Mara) es una mujer que tiene una adicción a un nuevo medicamento que le receta su psiquiatra (Jude Law). El medicamento, sirve para calmar la ansiedad de la muchacha, que ésta siente desde que su marido (Tatum) salió de prisión.

Ryan Reynolds: el ex señor Johansson

Nació el 23 de octubre de 1976 en Vacouver (Columbia Británica, Canadá).

Sus padres son Jimmy, boxeador semi-profesional y mayorista de alimentos y Tammy, una vendedora.

Tiene cuatro hermanos mayores, dos de ellos son policías.

En 1994, Reynolds se graduó en el Kitsilano Secundary School en Vancouver. Después, estuvo estudiando en el Kwantlen College en Richmond, pero dejó la universidad para dedicarse a la actuación.

En 1993, Ryan consiguió su primer papel en la película Ordinary Magic, de Giles Walker, en la cual, Ganesh se va a vivir con su tía Charlotte (Glenne Headly) a Canadá después de la muerte de su querido padre. Cuando llega, el muchacho convence a su tía y a sus amigos para organizar una huelga de hambre para intentar recuperar la casa de Charlotte antes de que sea demolida.

En 2002 Ryan aceptó hacer la película que le cambiará su vida, una salvaje comedia de instituto, titulada Van Wilder: Animal Party, del cineasta Walt Becker.

En la película conocemos a Van Wilder (Reynolds), un chico que después de haber perdido 7 años de su vida estudiando en la universidad, no tiene intención alguna de graduarse. Pero, Vance Wilder, su padre, se niega en seguirle pagando los estudios, con lo que Van debe de pensar en una forma de ganarse la vida con lo que mejor sabe hacer, organizar salvajes fiestas universitarias que le convierten en un mito en el campus de la universidad.

El 27 de septiembre de 2008, Ryan contrajo matrimonio con la premiada actriz Scarlet Johannson, sin embargo su matrimonio finalizaría el 14 de diciembre de 2010, con una declaración conjunta a la revista People, en la que confirmaban su separación definitiva.

Dos años después, volvería a contraer nupcias, el 9 de septiembre de 2012, con Blake Lively, en Mount Pleasant, Carolina del Sur.

Su último trabajo hasta la fecha ha sido la película de animación Turbo, de David Soren, que se estrenará el 18 de octubre de 2013 en España.

En el film, pone la voz a Turbo, un caracol de jardín que sueña con convertirse en el más rápido de su especie. Cuando un raro incidente le proporciona velocidad supersónica, Turbo no duda en intentar conseguir su sueño, tras unirse a una pandilla de caracoles callejeros tuneados y locos por la rapidez, ahí es donde Turbo aprende que nadie puede tener éxito si intenta cosas sin ayuda.

Desde entonces, lo único que desea hacer es ayudar a sus compañeros a cumplir todas sus metas y también encuentra tiempo para intentar cumplir su sueño, ganar las 500 millas de Indianápolis.

Taylor Lautner: el lobo

Deborah y Daniel Lautner tuvieron a su primer hijo, el 11 de febrero de 1992, en Grand Rapids (Míchigan, EEUU).

Taylor tiene descendencia francesa, alemana y holandesa, además de ser nativo americano por parte de madre.

En 1999, tuvo una hermana pequeña a la que llamaron Makena.

Taylor estuvo practicando karate durante 7 años. Entrenaba en el Fabiano´s Karate School ubicado en Holland, Míchigan.

Un año más tarde de empezar con las artes marciales , ya ganaba campeonatos y salía victorioso en la mayoría de competiciones. De hecho, lo invitaron a pelear con Michael Chaturantabut, el siete veces campeón del mundo de kárate.

Nada más cumplir los 8 años, representó a América en la World Karate Association, en la cual, ganó tres medallas de oro.

Con 11 años era el número 1 en el Naska´s Black Belt Open Forms, Musical Weapons, Traditional Weapons y Traditional Forms y con tan solo 12 años ganó el Campeonato Mundial Junior de Artes Marciales.

A pesar de que le iba también en kárate, Taylor siempre había querido dedicarse al cine, así lo demostró en 2001 al participar en Shadow Fury, dirigida por Makoto Yokoyama.

La película está rodada en Japón y ambientada en el mundo de las artes marciales, en el futuro, donde la clonación de personas ocurre realmente. Aunque la Organización Mundial de la Salud proclama numerosas advertencias sobre los peligros de los clones, una empresa ignora los comentarios para lucrarse con el tráfico de los mismos.

Un científico loco crea un clon, que resulta ser una verdadera máquina de matar, por el simple hecho de vengarse.

Taylor tuvo que esperar al lanzamiento mundial de la saga Crepúsculo, dirigida por Catherine Hardwicke, para convertirse en una estrella mediática, encarnando a Jacob Black, un licántropo obligado a compartir a la mujer que ama (Kristen Stewart) con un vampiro (Robert Pattison).

Su último trabajo ha sido la comedia, Niños Grandes 2, junto a Adam Sandler, Kevin James, David Spade, Chris Rock y Salma Hayek.

En esta secuela, Lenny (Sandler) se ha mudado con sus hijos y su esposa a la ciudad donde se crío junto a sus amigos, recibiendo consejos de sus hijos en un cambio de tornas realmente gracioso.

Robert Pattinson: el eterno atormentado

El actor británico nació un 13 de mayo de 1986, en Londres (Reino Unido).

Su madre, Clare trabajaba en una agencia de modelos y su padre, Richard, hacía importaciones de coches antiguos desde los EEUU.

Sus hermanas mayores, son la cantante Lizzy Pattinson y Victoria.

Criado en un distrito del sureste de Londres llamado Barnes, cursó primaria en un colegio de chicos llamado Tower House, de donde fue expulsado a los 12 años por sus malas notas.

Posteriormente cursó secundaria en la Harrodian School.

Con 15 años, se apuntó a la compañía de Teatro Barnes para principiantes, en donde hizo pequeños papeles en diversas obras.

Un buen día, Robert le dio una grata sorpresa a un agente cuando realizaba la obra Tess of the D´Urbervilles y después de aquello, empezó a buscar papeles profesionales.

Una cosa que no muchas personas saben, es que Robert es un pariente lejano de los príncipes Guillermo y Enrique de Gales, además de ser también un descendiente del terrorífico Vlad III, un antiguo príncipe de Valaquia, en el cual el famoso escritor Bram Stoker se inspiró para crear al Conde Dracula.

Robert hizo su debut en el cine con la película Vanity Fair, de Mira Nair, en 2004, un drama ambientado en la ciudad de Londres, a principios del siglo XIX.

En la película, Becky (Reese Witherspoon), hija de un pintor anglosajón muy pobre y de una corista francesa, se queda huérfana cuando es muy pequeña, pero siempre había sido muy ambiciosa y perseguía una vida con comodidades.

Cuando finaliza sus estudios en la academia inglesa de la Srta. Pinkerton en Chiswick, lo único a lo que aspira es a usar su astucia, inteligencia y belleza para posicionarse en la clase alta.

Para comenzar, Becky trabaja como gobernanta en la morada de del extraño sir Pitt Crawley (Bob Hoskins), donde rápidamente se hace valer consiguiendo la confianza de las hijas de su jefe y de Matilda (Eileen Atkins), la tía soltera y rica de la familia.

Cuando Matilda, le ofreció a Becky trasladarse a Londres junto a ella, no pudo negarse, porque siempre había sabido que sus sueños nunca se cumplirían si no se mudaba a la ciudad.

En Londres, Becky visitó a su íntima amiga Amelia (Romola Garai) para más tarde contraer matrimonio con su hermano Rawdon (James Purefoy), el heredero de la familia.

Cuando el emperador Napoleón invade Europa, Rawdon se alista al ejército y Becky embarazada, decide apoyar a Amelia, ya que su marido George Osborne (Jonathan Rhys Meyers) ha sido mandado a filas, y la acompaña en esos duros momentos hasta que su esposo cae en la batalla de Waterloo. Después de esto, la amistad entre las dos amigas de desvanece inevitablemente, sin embargo, Rawdon regresa a salvo a casa.

Más tarde, el hijo de ambos nace, pero la suerte no les acompaña, les falta dinero y ya no tienen comodidades, por ello decidida a recuperar su posición social perdida, Becky le pide ayuda al marqués de Steyne (Gabriel Byrne), quien le ayuda en lo necesario, pero le pide a cambio algo que a Becky le resulta imposible dar.

Sin embargo, al igual que en el caso de Taylor Lautner, fue la saga de Crepúsculo, de Catherine Hardwicke, la que le concedería el salto a la fama, gracias a su encarnación del vampiro Edward Cullen y su amor inmortal por Bella Swan.

En la película, la adolescente Bella Swan (Kristen Stewart) siempre había sido extraña a los ojos de todos cuando era una niña viviendo en Phoenix. Cuando su madre volvió a casarse, se fue a vivir con su padre, a la diminuta y lluviosa ciudad de Forks, Washington, un sitio con una población bastante corriente.

Al menos piensa que todo es normal hasta que conoce a Edward Cullen (Robert Pattinson), un estudiante de su instituto que tiene un secreto.

El siguiente proyecto de Robert es el thriller inglés Hold on to Me, del director James Marsh, un el thriller en el que una chica convence a su pareja para enterrar vivo al hombre más rico del pueblo para conseguir dinero por su rescate.

Imágenes interiores: filmaffinity, lacasadeel.net, totalfilm.com, girlyobsessions.com, strengthandfitnesstips.com, wallvie.com, cinemaseries.es y juegosdb.com.