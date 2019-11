Nuevo vídeo de Silversun Pickups

Dots And Dashes (Enough Already) es la canción elegida para el nuevo videoclip de los californianos Silversun Pickups. El tema ha sido extraído de su tercer álbum de estudio titulado Neck of the Woods, publicado en mayo de 2012 a través del sello Dangerbird y producido por Jacknife Lee (U2, R.E.M., Snow Patrol).

El vídeo, que refleja una amistad entre chicas rota por la marcha de una ellas, ha tenido diferente acogimiento por parte de los seguidores de la banda. La canción, en cambio, ha sido recibida con unánimemente con valoraciones positividas.

Carnavas, su despegue

La banda, formada por Brian Aubert, Nikki Monninger, Christopher Guanlao y Joe Lester, se originó en Los Ángeles en 2005, año en que crearon su primer EP. Pero no fue hasta 2006, año en que publicaron su álbum debut Carnavas, que obtuvieron un amplio reconocimiento. El disco incluía su tema de mayor éxito, Lazy Eye.

El sonido de la formación ha sido comparado asiduamente con el de The Smashing Pumpkins, incorporando una superposición de capas de guitarras distorsionadas. Otras referencias de los americanos son My Bloody Valentine, Pixies o The Velvet Underground.