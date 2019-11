Christopher Nolan, el prestidigitador del cine actual

Christopher Nolan es un director y guionista de 42 años que en los últimos años se ha convertido en uno de los referentes en cuanto a cine actual se refiere. Se caracteriza por tratar mucho los temas psicológicos y por jugar con el espectador todo el rato para sorprenderle cuando menos se lo espera. Muchas veces trabaja junto a su hermano Jonathan que es otro gran guionista. Además es muy versátil porque ha sido capaz de reinventar de una manera brillante la trilogía de Batman con un guión que raya la maestría y basándose en la oscuridad que debe trasmitir este superhéroe.

La carrera de Nolan comenzó con la película Following rodada en 16 mm en blanco y negro y con una duración de apenas 70 minutos. En esta ópera prima empezó a dejar detalles de lo que podría ofrecer posteriormente. En este film es la primera vez que tiene la posibilidad de jugar con el espectador y no desaprovecha la oportunidad, de tal forma que cuando parece que el final puede ser previsible Nolan se saca un as de la manga y engaña a todo el mundo con un desenlace cuanto menos sorprendente. Este es uno de los ejemplos de que en ocasiones las óperas primas no tienen porque ser una simple toma de contacto con el cine y se puede dotar la cinta de todo el potencial y la personalidad del autor. Él es un director que empezó fuerte desde sus inicios y desde un primer momento ya dejó claro que venía al cine para quedarse y para dar a los espectadores un tipo de cine distinto, en ocasiones disfrazado de comercial, pero con unas grandes dosis del más puro cine de autor.

No obstante, es a partir de su segunda película Memento cuando Christopher deja claro que ha venido al cine para marcar tendencia y para convertirse en una persona importante para el séptimo arte. En este film crea un guión, con ayuda de su hermano Jonathan, que impacta y que consigue ser nominado para los Oscar. Nolan en esta película es la primera vez que trata temas psicológicos, en este caso la memoria. El protagonista de este film se caracteriza porque tiene la memoria dañada y tiene que apuntarse sus acciones pasadas en papeles o sobre el cuerpo para poder llevar una vida lo más normal posible. Lo más transgresor de esta película es la forma de contar la historia, la narración se mueve a través de saltos y muchas veces se desarrolla hacia atrás en el tiempo. Con esta forma de narrración, Nolan logra colocar al espectador en el lugar del protagonista ya que no saben lo que ha sucedido antes, consiguiendo mayor empatía con el personaje principal. Memento está considerada una película de culto y junto a Following pudo empezar a colocar a Nolan como un director totalmente puntero en el cine actual. Además, en esta película, como ya hizo en su ópera prima, vuelve a sorprender al espectador con un final impactante y con un ritmo que no pierde intensidad en ninguna parte del metraje.

Otra de las películas con las que Nolan juega con el espectador es The Prestige, el truco final. El título de este film encarna de manera brillante la manera de hacer cine de Nolan, ya que es prácticamente un prestidigitador que con su ilusionismo y su juego de manos a la hora de hacer cine sorprende a los espectadores cuando menos se lo esperan. En esta cinta, en que por primera vez conjuga los papeles de guionista, director y productor, consigue que el espectador se introduzca en el mundo de la magia y del ilusionismo y que el final que pueda parecer más previsible sea el más sorprendente para el espectador. Esto es muy difícil de lograr y solamente lo pueden hacer magos del cine como este director. En esta película dos magos intentan luchar por conseguir el mejor truco, de repente uno de ellos logra uno espectacular del que nadie encuentra explicación. El argumento está sazonado con una historia de amor que Nolan nos la presenta 'a 3 bandas'. En este film Nolan vuelve a impactar y a engañar con un juego de manos digno del mejor Copperfield.

Otra de las películas que se deben comentar es Origen, en este film de nuevo Nolan vuelvo a tratar la psicología en este caso vinculada a los sueños. Con un espectacular reparto, encabezado por Leonardo DiCaprio , vuelve a dejar claro que en el cine actual no todo está inventado y que está dispuesto a ofrecer al cine aún muchas más cosas. En un mundo donde los protagonistas entran en sueños dentro de sueños, como si fuesen las Matrioskas rusas, Nolan se mueve como pez en el agua y logra un entramado onírico en el que el espectador mira extasiado. La película cuenta con unos efectos especiales totalmente manuales y de gran calidad que vuelven a sorprender al espectador. Éste sale de la sala de cine satisfecho porque de nuevo el director le ha dado algo que no esperaba y le ha vuelto a introducir en un mundo nuevo, en el que el espectador tiene que pensar todo el rato y no pueda ver la película de forma pasiva, ya que sería incapaz de lograr comprender el entramado de Nolan. Además en Origen deja un final casi abierto para que la gente pueda dar la conclusión a la película de la forma que prefiera. El propio director declaró que lo había hecho así aposta, ya que él ve al espectador de cine como una persona perspicaz con capacidad de pensar y no como un zombie que ve algo sin reflexionar y con un rumbo fijo. Esta es otra característica de Nolan, trata al público de manera inteligente y no explica todo detalladamente, el público debe saber completar las frases cinematográficas que están a medio terminar. Por todo esto las películas de este director dan lugar a muchas teorías y cada persona las pueda llegar a entender de una manera distinta.

Batman

Pero la versatilidad de Nolan se ve claramente reflejada en la reinvención que ha hecho del superhéroe Batman. Cuando parecía que nada nuevo podría ofrecerse del caballero oscuro de Gotham City, Christopher vuelve a sorprender con una trilogía que encumbra a Nolan al olimpo de los directores actuales más importantes. El director vuelve a tratar temas psicológicos en esta trilogía, por ejemplo dando al Joker un aspecto de maniaco total que nadie antes había conseguido en el cine. Además dota a los guiones de una dosis de suspense muy difícil de encontrar en películas de superhéroes, esto lo logra de manera magistral en la segunda película de la trilogía. En este film crea escenas como la primera del robo del banco o la de los dos barcos con dos bombas y dos detonadores que es algo que solamente un genio puede introducir en una película de este género. Normalmente, en estos films todo es más que previsible y prevalecen los efectos especiales espectaculares al guión o el suspense. Nolan ha sido uno de los principales artífices de que Batman se haya convertido en prácticamente un icono de la sociedad moderna y uno de los superhéroes más queridos por todos los espectadores.

El siguiente proyecto de Christopher Nolan está ya en el horno y tiene como nombre Interstellar, será un film de ciencia ficción que volverá a contar con el sello de su hermano Jonathan en lo referente al guión. La película previsiblemente llegará a España a la vez que en Estados Unidos, en el mes de noviembre.