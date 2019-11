La banda de indie rock The Naked And Famous prepara el lanzamiento de su segundo álbum de estudio. In Rolling Waves es el título elegido para el relevo de Passive Me, Agressive You, publicado en 2010. Los neozelandeses afrontan con este trabajo, previsto para mediados de septiembre, un examen decisivo que confirme el gran arranque de su carrera musical con su álbum debut, o bien desengañe a los que han depositado grandes esperanzas en ellos

Hearts Like Ours es el primer sencillo del disco, que ya dispone de videoclip oficial. La canción reitera la fórmula que tan excelentes resultados les dio en su primer álbum, con pasajes muy pegadizos. Por tanto, este primer adelanto deja ver que no se espera una reinvención en el sonido de la banda. Alisa Xayalith, vocalista de la banda, indica en cambio que “el álbum contendrá algo más de respiro” y que la filosofía del menos es más “es una manera perfecta de describirlo”.

El álbum comenzó a componerse durante la segunda mitad del 2012, una vez asentada la banda en Los Ángeles. No fue hasta marzo de este año que comenzaron el proceso de grabación en el estudio angelino Sunset Sound. La producción ha corrido a cargo de Thom Powers junto a Aaron Short. También coproduce dos canciones Justin Meldal-Johnsen (M83, NIN, Beck)

En la creación de este segundo álbum, el grupo ha tenido que enfrentarse al reto de la asimilación del éxito. El primer álbum surgió cuando eran una banda desconocida de Nueva Zelanda. Ahora son reconocidos mundialmente, y eso supone una gran presión añadida. Alisa Xayalith explica que “quizás esta grabación sea más aventurera que la anterior, porque de alguna manera sus vidas han sido como una montaña rusa”.

Un total de 12 canciones integran el álbum, de las cuales ya se conocen sus títulos. Son los siguientes:

A Stillness

Hearts Like Ours

Waltz

Rolling Wave

The Mess

Grow Old

Golden Girl

I Kill Giant

What We Want

We Are Leaving

To Move with Purpose

A Small Reunion

La fórmula del éxito

Desde la parte opuesta del globo, Alisa Xayalit, Thom Powers, Aaron Short, Jesse Wood y David Beadle comenzaron en 2008 una apuesta musical que les ha sacado de sus viviendas en Auckland para catapultarles al éxito. Gran parte de la culpa recae en la utilización de algunos de sus temas por parte de series de gran calado en la audiencia americana.

Es difícil enmarcar a The Naked an Famous dentro de una corriente musical concreta. El estilo que profesaron en de Passive Me, Agressive You se mueve entre el pop electrónico al estilo MGMT, el rock o el shoegaze. Incorporan una serie de fórmulas que funcionan a la perfección. Liderados por un dúo de voces que hacen perfecto juego, las de Alisa y y Thom, los sintetizadores, las baterías, los riffs distorsionados y los coros se combinan creando una sucesión de temas en el que no hay bajones. Derrochan color y energía en cada canción.

A toda una serie de himnos como son Young Blood, Punching in a Dream, All of This o Girls Like You, les respalda un conjunto de canciones que incluyen momentos cercanos a la psicodelia, al rock desatado, a la electrónica fiestera, a ambientes más relajados o al pop más efectivista. MGMT, M83, Passion Pit o incluso sus vecinos australianos Empire of the Sun vienen en uno u otro momento a la cabeza cuando se escucha el redondo álbum del quinteto. Otro disco imprescindible para la colección.