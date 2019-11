Mazzy Star están de vuelta

Hope Sandoval y David Roback, o lo que es lo mismo: Mazzy Star, presentan nuevo disco tras 17 años de silencio. La banda no ha estado inactiva durante estos últimos dos años: emprendieron una gira en 2012 que los llevó por distintas ciudades y países; incluyendo el Primavera Sound de Barcelona. Sin embargo, no informaron de tener planes para editar un nuevo álbum.

Seasons Of Your Day es el título del disco que, además, incluirá dos temas, Common Burn y Lay Myself Down, que la banda utilizó para anunciar su última gira. El tracklist está formado por 10 temas grabados en estudios de California y de Noruega. Los artistas han contado con la colaboración de Bert Jansch, músico escocés ya fallecido, y Cólm Ó Cíosóig, batería de My Bloody Valentine, para la grabación. No obstante, sus músicos oficiales, y con los que han grabado este último trabajo, siguen siendo los mismos desde 1988.

El álbum saldrá a la venta el próximo 24 de Septiembre bajo el propio sello de la banda, Rhymes of an Hour. Por fin tenemos material fresco de Mazzy Star, ahora que se cumplen 20 años de la publicación de su mítico So Tonight That I Might See. Eso sí, de momento sólo podemos disfrutar del primer single California que os dejamos a continuación.

Tracklist completo del disco Seasons Of Your Day:



1 - In the Kingdom

2 - California

3 - I’ve Gotta Stop

4 - Does Someone Have Your Baby Now

5 - Common Burn

6 - Seasons of Your Day

7 - Flying Low

8 - Sparrow

9 - Spoon

10 - Lay Myself Down